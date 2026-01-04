ВИДЕО. Элина начинает сезон. Как Свитолина тренируется на кортах Окленда

Украинская теннисистка Элина Свитолина готовится к старту сезона 2026 года.

Пресс-служба турнира WTA 250 в Окленде (Новая Зеландия) опубликовала видео с тренировки Элины.

Уже в ночь на 5 января Свитолина проведет парный поединок на новозеландских соревнованиях, Вместе с Винус Уильямс Элина поборется против тандема Александра Эала / Ива Йович.

В одиночном разряде Свитолина начнет выступления 6 числа. Первая соперница – Варвара Грачева.

