ВИДЕО. Элина начинает сезон. Как Свитолина тренируется на кортах Окленда

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
WTA
04 января 2026, 18:16 |
103
0

Уже в ночь на 5 января украинка вместе с Винус проведет парный матч в Новой Зеландии

Элина Свитолина

Украинская теннисистка Элина Свитолина готовится к старту сезона 2026 года.

Пресс-служба турнира WTA 250 в Окленде (Новая Зеландия) опубликовала видео с тренировки Элины.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Уже в ночь на 5 января Свитолина проведет парный поединок на новозеландских соревнованиях, Вместе с Винус Уильямс Элина поборется против тандема Александра Эала / Ива Йович.

В одиночном разряде Свитолина начнет выступления 6 числа. Первая соперница – Варвара Грачева.

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
