Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Стала известна первая соперница Свитолиной на турнире WTA 250 в Окленде
WTA
03 января 2026, 10:21 | Обновлено 03 января 2026, 10:36
163
0

Стала известна первая соперница Свитолиной на турнире WTA 250 в Окленде

Элина в 1/16 финала соревнований в Новой Зеландии сыграет против Варвары Грачевой

03 января 2026, 10:21 | Обновлено 03 января 2026, 10:36
163
0
Стала известна первая соперница Свитолиной на турнире WTA 250 в Окленде
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 14) получила первую соперницу на хардовом турнире WTA 250 в Окленде, Новая Зеландия.

В 1/16 финала украинка сыграет против представительницы Франции Варвары Грачевой (WTA 76).

Ранее Свитолина дважды играла против Грачевой. В 2020 году Элина справилась с Варварой на старте Ролан Гаррос, а в 2023 выбила ее в четвертьфинале соревнований в Страсбурге.

Если Свитолина сумеет пройти Грачеву, то во втором круге Окленда поборется либо с Кэти Бултер, либо с теннисисткой из квалификации.

Элина посеяна под первым номером. Матчи основной сетки в Окленде пройдут с 5 по 11 января. В квалификации борьбу продолжает Юлия Стародубцева, которая 3 числа прошла Джессику Понше в первом раунде отбора.

Потенциальные четвертьфиналы по посеву:

Элина Свитолина [1] – Джанис Тджен [6]
Ива Йович [3] – Пейтон Стернс [8]

Магда Линетт [5] – Александра Эала [4]
Ван Синьюй [7] – Эмма Наварро [2]

Сетка WTA 250 в Окленде

По теме:
Стародубцева успешно стартовала в квалификации турнира WTA 250 в Окленде
Юлия Стародубцева – Джессика Понше. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФОТО. Свитолина и Монфис потренировались на кортах Окленда
Элина Свитолина Варвара Грачева WTA Окленд жеребьевка
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Американские СМИ: Уайлдер все еще верит в свой удар. С Усиком не сработает
Бокс | 03 января 2026, 05:05 4
Американские СМИ: Уайлдер все еще верит в свой удар. С Усиком не сработает
Американские СМИ: Уайлдер все еще верит в свой удар. С Усиком не сработает

Уайлдер готовится драться с украинцем

ОФИЦИАЛЬНО. Клуб АПЛ оформил рекордный трансфер
Футбол | 03 января 2026, 04:59 0
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб АПЛ оформил рекордный трансфер
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб АПЛ оформил рекордный трансфер

Джонсон перешел в Кристал Пэлас

Стало известно, во сколько обойдется Карпатам отставка Лупашко
Футбол | 02.01.2026, 14:12
Стало известно, во сколько обойдется Карпатам отставка Лупашко
Стало известно, во сколько обойдется Карпатам отставка Лупашко
ФОТО. Поражение Осаки, победа Циципаса. United Cup: Греция разбила Японию
Теннис | 02.01.2026, 16:55
ФОТО. Поражение Осаки, победа Циципаса. United Cup: Греция разбила Японию
ФОТО. Поражение Осаки, победа Циципаса. United Cup: Греция разбила Японию
Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком
Футбол | 02.01.2026, 16:41
Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком
Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Джейк Пол исключен из рейтинга WBA – названа официальная причина
Джейк Пол исключен из рейтинга WBA – названа официальная причина
02.01.2026, 03:24
Бокс
Умер легендарный игрок и тренер украинского клуба
Умер легендарный игрок и тренер украинского клуба
01.01.2026, 17:33
Футбол
Молодежный ЧМ по хоккею. Швеция обыграла США, суперматч Канады и Финляндии
Молодежный ЧМ по хоккею. Швеция обыграла США, суперматч Канады и Финляндии
01.01.2026, 08:05
Хоккей
Шовковский впервые после увольнения из Динамо выступил с большим заявлением
Шовковский впервые после увольнения из Динамо выступил с большим заявлением
02.01.2026, 08:04 5
Футбол
Костюк не должен был заменять Шовковского. Известно, кого хотели Суркисы
Костюк не должен был заменять Шовковского. Известно, кого хотели Суркисы
01.01.2026, 08:11 9
Футбол
Александр УСИК: «К этому бою я готовился 10-11 лет назад»
Александр УСИК: «К этому бою я готовился 10-11 лет назад»
02.01.2026, 03:32
Бокс
Мудрик услышал неутешительный вердикт о своем будущем
Мудрик услышал неутешительный вердикт о своем будущем
01.01.2026, 08:42 7
Футбол
Они выше ПСЖ. Сенсационный клуб упрочил лидерство во французской Лиге 1
Они выше ПСЖ. Сенсационный клуб упрочил лидерство во французской Лиге 1
02.01.2026, 23:51
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем