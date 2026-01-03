Стала известна первая соперница Свитолиной на турнире WTA 250 в Окленде

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 14) получила первую соперницу на хардовом турнире WTA 250 в Окленде, Новая Зеландия.

В 1/16 финала украинка сыграет против представительницы Франции Варвары Грачевой (WTA 76).

Ранее Свитолина дважды играла против Грачевой. В 2020 году Элина справилась с Варварой на старте Ролан Гаррос, а в 2023 выбила ее в четвертьфинале соревнований в Страсбурге.

Если Свитолина сумеет пройти Грачеву, то во втором круге Окленда поборется либо с Кэти Бултер, либо с теннисисткой из квалификации.

Элина посеяна под первым номером. Матчи основной сетки в Окленде пройдут с 5 по 11 января. В квалификации борьбу продолжает Юлия Стародубцева, которая 3 числа прошла Джессику Понше в первом раунде отбора.

Потенциальные четвертьфиналы по посеву:

Элина Свитолина [1] – Джанис Тджен [6]

Ива Йович [3] – Пейтон Стернс [8]

Магда Линетт [5] – Александра Эала [4]

Ван Синьюй [7] – Эмма Наварро [2]

Сетка WTA 250 в Окленде