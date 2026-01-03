Стародубцева успешно стартовала в квалификации турнира WTA 250 в Окленде

Утром 3 января украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 113) успешно начала выступления на хардовом турнире WTA 250 в новозеландском Окленде.

В первом раунде квалификации украинка обыграла соперницу из Франции Джессику Понше (WTA 170).

Это была первая встреча соперниц. Игра длилась 1,5 часа и завершилась в пользу украинки в двух сетах – 6:3, 6:3.

Победительница противостояния в финале отбора встретится с Лаурой Пигосси (Бразилия) или с Лилли Таггер (Австрия).

WTA 250. Окленд (Новая Зеландия). Хард

1-й раунд квалификации, 3 января 2025

Юлия Стародубцева (Украина) [4] – Джессика Понше (Франция) – 6:3, 6:3