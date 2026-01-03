Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
WTA
03 января 2026, 08:59 | Обновлено 03 января 2026, 09:09
88
1

Стародубцева успешно стартовала в квалификации турнира WTA 250 в Окленде

Украинская теннисистка в двух сетах обыграла Джессику Понше из Франции

Стародубцева успешно стартовала в квалификации турнира WTA 250 в Окленде
Instagram. Юлия Стародубцева

Утром 3 января украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 113) успешно начала выступления на хардовом турнире WTA 250 в новозеландском Окленде.

В первом раунде квалификации украинка обыграла соперницу из Франции Джессику Понше (WTA 170).

Это была первая встреча соперниц. Игра длилась 1,5 часа и завершилась в пользу украинки в двух сетах – 6:3, 6:3.

Победительница противостояния в финале отбора встретится с Лаурой Пигосси (Бразилия) или с Лилли Таггер (Австрия).

WTA 250. Окленд (Новая Зеландия). Хард

1-й раунд квалификации, 3 января 2025

Юлия Стародубцева (Украина) [4] – Джессика Понше (Франция) – 6:3, 6:3

По теме:
Юлия Стародубцева – Джессика Понше. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФОТО. Свитолина и Монфис потренировались на кортах Окленда
Стала известна первая соперница Стародубцевой в отборе WTA 250 в Окленде
WTA Окленд Джессика Понше Юлия Стародубцева
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(2)
Комментарии 1






