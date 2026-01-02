Стала известна первая соперница Стародубцевой в отборе WTA 250 в Окленде
В первом раунде квалификации Юлия поборется с Джессикой Понше
Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 113) узнала первую соперницу на хардовом турнире WTA 250 в Окленде, Новая Зеландия.
В первом раунде квалификации украинка сыграет против француженки Джессики Понше (WTA 170). Ранее Юлия никогда не играла против Джессики.
Поединок между Стародубцевой и Понше состоится в ночь на 3 января четвертым запуском на Grandstand. Ориентировочное время начала встречи – 04:30 по Киеву.
Если Стародубцева сумеет переиграть Понше, то в финале квалификации поборется либо с Лаурой Пигосси (Бразилия, WTA 201), либо с Лили Таггер (Австрия, WTA 159).
Матчи основной сетки в Окленде пройдут с 5 по 11 января. В основе Украину гарантировано представит Элина Свитолина.
