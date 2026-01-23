Надежда Киченок проиграла парный матч 1/16 финала Australian Open 2026

Украинская теннисистка Надежда Киченок завершила выступления в парном разряде Открытого чемпионата Австралии 2026.

Во втором раунде украинка вместе с Макото Ниномией (Япония) в двух сетах проиграли восьмому сеяному тандему Эллен Перес (Австралия) / Деми Схюрс (Нидерланды) за 1 час и 23 минуты.

Australian Open 2026. Пары. 1/16 финала

Эллен Перес (Австралия) / Деми Схюрс (Нидерланды) [8] – Надежда Киченок (Украина) / Макото Ниномия (Япония) – 7:5, 6:1

В первой партии Надежда и Макото упустили преимущество со счета 4:2.

Киченок и Ниномия на Australian Open успели переиграть австралийский дуэт Эмерсон Джонс / Астра Шарма.

Надежда была последней представительницей Украины в парном разряде AO-2026. Киченок в 11-й раз выступила на кортах Мельбурна – ее лучшим результатом является стадия 1/8 финала в 2018 году.