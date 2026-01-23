Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Надежда Киченок проиграла парный матч 1/16 финала Australian Open 2026
Australian Open
23 января 2026, 05:12 |
70
0

Надежда Киченок проиграла парный матч 1/16 финала Australian Open 2026

Украинка и Макото Ниномия уступили восьмому сеяному тандему Эллен Перес / Деми Схюрс

23 января 2026, 05:12 |
70
0
Надежда Киченок проиграла парный матч 1/16 финала Australian Open 2026
Instagram. Макото Ниномия и Надежда Киченок

Украинская теннисистка Надежда Киченок завершила выступления в парном разряде Открытого чемпионата Австралии 2026.

Во втором раунде украинка вместе с Макото Ниномией (Япония) в двух сетах проиграли восьмому сеяному тандему Эллен Перес (Австралия) / Деми Схюрс (Нидерланды) за 1 час и 23 минуты.

Australian Open 2026. Пары. 1/16 финала

Эллен Перес (Австралия) / Деми Схюрс (Нидерланды) [8] – Надежда Киченок (Украина) / Макото Ниномия (Япония) – 7:5, 6:1

В первой партии Надежда и Макото упустили преимущество со счета 4:2.

Киченок и Ниномия на Australian Open успели переиграть австралийский дуэт Эмерсон Джонс / Астра Шарма.

Надежда была последней представительницей Украины в парном разряде AO-2026. Киченок в 11-й раз выступила на кортах Мельбурна – ее лучшим результатом является стадия 1/8 финала в 2018 году.

По теме:
Определена первая пара 1/8 финала Australian Open 2026 у женщин
Элина Свитолина – Диана Шнайдер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
АНИСИМОВА: Сложно ли играть под флагом США? Не планирую менять гражданство
Надежда Киченок Макото Ниномия Эллен Перес Деми Схюрс Australian Open 2026
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Таблица Лиги чемпионов. 15 команд досрочно обеспечили выход в плей-офф
Футбол | 22 января 2026, 06:23 0
Таблица Лиги чемпионов. 15 команд досрочно обеспечили выход в плей-офф
Таблица Лиги чемпионов. 15 команд досрочно обеспечили выход в плей-офф

Арсенал и Бавария уже получили прямые путевки в 1/8 финала

Жирона и Динамо могут оформить трансфер украинца за символическую сумму
Футбол | 22 января 2026, 21:57 8
Жирона и Динамо могут оформить трансфер украинца за символическую сумму
Жирона и Динамо могут оформить трансфер украинца за символическую сумму

Испанцы внимательно следят за Шапаренко

Андреева высказалась о смене гражданства и ответила на слова Олейниковой
Теннис | 23.01.2026, 03:31
Андреева высказалась о смене гражданства и ответила на слова Олейниковой
Андреева высказалась о смене гражданства и ответила на слова Олейниковой
Боксер, который прервал гегемонию Кличко, идет за Усиком и бросил ему вызов
Бокс | 22.01.2026, 09:28
Боксер, который прервал гегемонию Кличко, идет за Усиком и бросил ему вызов
Боксер, который прервал гегемонию Кличко, идет за Усиком и бросил ему вызов
Динамо опубликовало официальное обращение к Юрию Вернидубу
Футбол | 22.01.2026, 17:07
Динамо опубликовало официальное обращение к Юрию Вернидубу
Динамо опубликовало официальное обращение к Юрию Вернидубу
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Гвардиола позвонил Суркису. Детали ухода звезды сборной Украины из Киева
Гвардиола позвонил Суркису. Детали ухода звезды сборной Украины из Киева
21.01.2026, 08:06 7
Футбол
МОУРИНЬО: «Если посмотреть на Судакова, о котором вы так много говорите...»
МОУРИНЬО: «Если посмотреть на Судакова, о котором вы так много говорите...»
21.01.2026, 09:53 2
Футбол
Стала известна соперница Свитолиной в 1/16 финала Australian Open 2026
Стала известна соперница Свитолиной в 1/16 финала Australian Open 2026
21.01.2026, 04:36 4
Теннис
Свитолина разобралась с полькой и пробилась в 1/16 финала Australian Open
Свитолина разобралась с полькой и пробилась в 1/16 финала Australian Open
21.01.2026, 03:30 22
Теннис
САЛЕНКО: «У него слишком большая зарплата, нужно уходить, а он не хочет»
САЛЕНКО: «У него слишком большая зарплата, нужно уходить, а он не хочет»
21.01.2026, 10:05 12
Футбол
Зидан готов возглавить Реал, если из клуба выгонят одного игрока
Зидан готов возглавить Реал, если из клуба выгонят одного игрока
22.01.2026, 07:48 9
Футбол
Легенда бокса нокаутировал Владимира Кличко. Украинец отказался от боя
Легенда бокса нокаутировал Владимира Кличко. Украинец отказался от боя
22.01.2026, 07:22 1
Бокс
Кличко назвал цифру, которая не укладывается в голове
Кличко назвал цифру, которая не укладывается в голове
22.01.2026, 09:02 6
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем