Надежда Киченок проиграла парный матч 1/16 финала Australian Open 2026
Украинка и Макото Ниномия уступили восьмому сеяному тандему Эллен Перес / Деми Схюрс
Украинская теннисистка Надежда Киченок завершила выступления в парном разряде Открытого чемпионата Австралии 2026.
Во втором раунде украинка вместе с Макото Ниномией (Япония) в двух сетах проиграли восьмому сеяному тандему Эллен Перес (Австралия) / Деми Схюрс (Нидерланды) за 1 час и 23 минуты.
Australian Open 2026. Пары. 1/16 финала
Эллен Перес (Австралия) / Деми Схюрс (Нидерланды) [8] – Надежда Киченок (Украина) / Макото Ниномия (Япония) – 7:5, 6:1
В первой партии Надежда и Макото упустили преимущество со счета 4:2.
Киченок и Ниномия на Australian Open успели переиграть австралийский дуэт Эмерсон Джонс / Астра Шарма.
Надежда была последней представительницей Украины в парном разряде AO-2026. Киченок в 11-й раз выступила на кортах Мельбурна – ее лучшим результатом является стадия 1/8 финала в 2018 году.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Арсенал и Бавария уже получили прямые путевки в 1/8 финала
Испанцы внимательно следят за Шапаренко