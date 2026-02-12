Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Оболонь проводит спарринг с датским клубом ХБ Кеге
Товарищеские матчи
Оболонь
12.02.2026 10:00 - : -
ХБ Кёге
Украина. Премьер лига
12 февраля 2026, 09:34 | Обновлено 12 февраля 2026, 09:35
Оболонь проводит спарринг с датским клубом ХБ Кеге

Поединок «Оболонь» – «Кеге» состоится 12 февраля в 10:00 по Киеву

ФК Оболонь

«Оболонь» продолжает подготовку ко второй части сезона. В четверг, 12 февраля, «пивовары» сыграют два товарищеских матча. Первым соперником «Оболони» станет датский клуб «Кеге».

«Кеге» выступает во втором по силе дивизионе чемпионата Дании. Первую часть сезона команда завершила на 11 месте турнирной таблицы, набрав в 18 матчах 18 очков (5 побед, 3 ничьи и 10 поражений).

Второй спарринг дня запланирован на 16:00. «Оболонь» сыграет с клубом «Пахтакор» из Узбекистана.

Товарищеский матч. Турция. 12 февраля. 10:00

«Оболонь» (Украина) – «Кеге» (Дания)

Трансляция матча на клубном YouTube-канале ФК «Оболонь»

По теме:
Оболонь – Кеге. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Кудровка проводит спарринг с клубом Токтогул из Кыргызстана
Играют с чемпионом Латвии. ЛНЗ проводит товарищеский матч с ФК Рига
товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ Оболонь Киев Кеге
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua

