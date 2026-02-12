Оболонь проводит спарринг с датским клубом ХБ Кеге

«Оболонь» продолжает подготовку ко второй части сезона. В четверг, 12 февраля, «пивовары» сыграют два товарищеских матча. Первым соперником «Оболони» станет датский клуб «Кеге».

«Кеге» выступает во втором по силе дивизионе чемпионата Дании. Первую часть сезона команда завершила на 11 месте турнирной таблицы, набрав в 18 матчах 18 очков (5 побед, 3 ничьи и 10 поражений).

Второй спарринг дня запланирован на 16:00. «Оболонь» сыграет с клубом «Пахтакор» из Узбекистана.

Товарищеский матч. Турция. 12 февраля. 10:00

«Оболонь» (Украина) – «Кеге» (Дания)

Трансляция матча на клубном YouTube-канале ФК «Оболонь»