  Оболонь – Кеге. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Товарищеские матчи
Оболонь
12.02.2026 10:00 - : -
ХБ Кёге
Украина. Премьер лига
12 февраля 2026, 10:00
Оболонь – Кеге. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 12 февраля в 10:00 видеотрансляцию товарищеского матча

ФК Оболонь

Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в зимнее межсезонье.

5 февраля в 15:00 встречаются Оболонь Киев и команда Кеге из Дании

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Киевская Оболонь проводит зимние учебно-тренировочные сборы в Турции.

Оболонь занимает 12-е место в УПЛ (17 очков) и ведет подготовку ко второй части сезона.

Анонс матча

