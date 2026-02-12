Украина. Премьер лига12 февраля 2026, 10:00 | Обновлено 12 февраля 2026, 10:06
Оболонь – Кеге. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 12 февраля в 10:00 видеотрансляцию товарищеского матча
Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в зимнее межсезонье.
5 февраля в 15:00 встречаются Оболонь Киев и команда Кеге из Дании
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Киевская Оболонь проводит зимние учебно-тренировочные сборы в Турции.
Оболонь занимает 12-е место в УПЛ (17 очков) и ведет подготовку ко второй части сезона.
Анонс матча
