Погоня Ман Сити, отставки у Шпор и НФ, ассист Степанова, неудача Свитолиной

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за среду, 11 февраля.
1. Гол плюс пас от Семеньо. Манчестер Сити разгромил Фулхэм
Матч Английской Премьер-лиги завершился со счетом 3:0
2. Первый матч в основе – и уже ассист. Утрехт со Степановым одержал победу
Команда украинца оказалась сильнее, чем НЕК
3A. ОФИЦИАЛЬНО. Тоттенхэм уволил тренера, с которым команда упала на 16-е место
Датский специалист Томас Франк покинул клуб, который возглавлял с июня 2025
3B. ОФИЦИАЛЬНО. Зинченко не дождался. Ноттингем Форест уволил коуча
Главный тренер Шон Дайч покинул клуб
4. Украина U-17 стартовала в турнире с уверенной победы над Грецией U-17
Украинцы забили соперникам три мяча, а пропустили только один
5. Юлиан Бойко переиграл Милкинса и вышел в основной этап турнира World Open
Квалификация рейтингового турнира проходит в английском Барнсли
6. Свитолина неожиданно проиграла Калинской в 1/8 финала супертурнира в Дохе
Элина уступила Анне в двух сетах и покинула соревнования WTA 1000 в Катаре
7A. Скандалы не сломали. Золото Симон, сенсация в топ-3 и рекорд украинки
Две украинки вошли в двадцатку лучших в индивидуальной гонке на ОИ
7B. Торжество Симон, успех Лу и неожиданная медаль болгарской биатлонистки
Индивидуальная биатлонная гонка на ОИ-2026 в Италии
8A. Санный спорт. Двуместные сани: Стецкив и Мох заняли итоговое 7 место на ОИ
Золото завоевали итальянки Андреа Феттер и Марион Оберхофер
8B. Фристайл. Определены чемпионка и призеры ОИ-2026 в могуле среди женщин
Элизабет Лемли из США выиграла золотую медаль
8C. ОИ-2026. Украинцы в лыжном двоеборье. Известно имя золотого медалиста
Дмитрий Мазурчук и Александр Шумбарец выступили в Гундерсене
9A. Рекорд украинских саночниц и первый хоккейный шок. Как прошел 5-й день ОИ
Самые знаковые события среды на Олимпиаде-2026
9B. Медальный зачет ОИ-2026. Норвегия лидирует, взяв уже 7 золотых наград
Украинская команда пока что остается без медалей Олимпийских игр 2026
10A. Страсть осталась, но химии уже нет: об уходе Де Дзерби из Марселя
Об отставке бывшего тренера «Шахтера» из «Олимпика»
10B. Зинченко и другие украинцы: зимние трансферы как последний шанс?
Если на этот раз у них не получится, будут ли дальше надежды?
