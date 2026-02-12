Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
12 февраля 2026, 11:05 | Обновлено 12 февраля 2026, 11:20
Погоня Ман Сити, отставки у Шпор и НФ, ассист Степанова, неудача Свитолиной

Главные новости за 11 февраля на Sport.ua

Погоня Ман Сити, отставки у Шпор и НФ, ассист Степанова, неудача Свитолиной
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за среду, 11 февраля.

1. Гол плюс пас от Семеньо. Манчестер Сити разгромил Фулхэм
Матч Английской Премьер-лиги завершился со счетом 3:0

2. Первый матч в основе – и уже ассист. Утрехт со Степановым одержал победу
Команда украинца оказалась сильнее, чем НЕК

3A. ОФИЦИАЛЬНО. Тоттенхэм уволил тренера, с которым команда упала на 16-е место
Датский специалист Томас Франк покинул клуб, который возглавлял с июня 2025

3B. ОФИЦИАЛЬНО. Зинченко не дождался. Ноттингем Форест уволил коуча
Главный тренер Шон Дайч покинул клуб

4. Украина U-17 стартовала в турнире с уверенной победы над Грецией U-17
Украинцы забили соперникам три мяча, а пропустили только один

5. Юлиан Бойко переиграл Милкинса и вышел в основной этап турнира World Open
Квалификация рейтингового турнира проходит в английском Барнсли

6. Свитолина неожиданно проиграла Калинской в 1/8 финала супертурнира в Дохе
Элина уступила Анне в двух сетах и покинула соревнования WTA 1000 в Катаре

7A. Скандалы не сломали. Золото Симон, сенсация в топ-3 и рекорд украинки
Две украинки вошли в двадцатку лучших в индивидуальной гонке на ОИ

7B. Торжество Симон, успех Лу и неожиданная медаль болгарской биатлонистки
Индивидуальная биатлонная гонка на ОИ-2026 в Италии

8A. Санный спорт. Двуместные сани: Стецкив и Мох заняли итоговое 7 место на ОИ
Золото завоевали итальянки Андреа Феттер и Марион Оберхофер

8B. Фристайл. Определены чемпионка и призеры ОИ-2026 в могуле среди женщин
Элизабет Лемли из США выиграла золотую медаль

8C. ОИ-2026. Украинцы в лыжном двоеборье. Известно имя золотого медалиста
Дмитрий Мазурчук и Александр Шумбарец выступили в Гундерсене

9A. Рекорд украинских саночниц и первый хоккейный шок. Как прошел 5-й день ОИ
Самые знаковые события среды на Олимпиаде-2026

9B. Медальный зачет ОИ-2026. Норвегия лидирует, взяв уже 7 золотых наград
Украинская команда пока что остается без медалей Олимпийских игр 2026

10A. Страсть осталась, но химии уже нет: об уходе Де Дзерби из Марселя
Об отставке бывшего тренера «Шахтера» из «Олимпика»

10B. Зинченко и другие украинцы: зимние трансферы как последний шанс?
Если на этот раз у них не получится, будут ли дальше надежды?

Шахтер уступил ЛНЗ, Свитолина выиграла дерби, шлем Гераскевича на ОИ
Два спарринга Динамо, прес-конференция Шевченко, первый гол Зинченко
Дебют Зинченко за Аякс, камбек Ман Сити, прыжок Магучих, 8 место в эстафете
главные новости
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
