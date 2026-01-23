Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Германии
Санкт-Паули
23.01.2026 21:30 - : -
Гамбург
Германия
23 января 2026, 04:29 | Обновлено 23 января 2026, 04:31
Санкт-Паули – Гамбург. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии

Поединок состоится 23 января и начнется в 21:30 по Киеву

Getty Images/Global Images Ukraine

23 января, свою встречу в рамках Бундеслиги проведут Санкт-Паули – Гамбург. Матч начнется в 21:30 по киевскому времени.

Санкт-Паули

Текущий сезон Бундеслиги складывается неудачно для Санкт-Паули не лучшим образом. Клуб идет последним в турнирной таблице, отставание от спасительного 15-го места составляет четыре очка, но есть игра в запасе. В последнем туре команда уступила на выезде Боруссии Дортмунд, поражение обидное, так как отыгрались с 0:2, а пропустили решающий мяч на 90+6 минуте с пенальти – 2:3.

Серия без побед уже достигла трех встреч, за этот отрезок удалось набрать всего один балл. Несмотря на слабую игру в чемпионате, клуб хорошо выступает в Кубке Германии, где дошел до четвертьфинала, где сыграет против Байера. Сохранение прописки в элите – основная задача на этот сезон. Четверо игроков пропустят встречу из-за повреждений.

Гамбург

«Динозавры» тоже не впечатляют, занимая 14-ю строчку в турнирной таблице, отрыв от опасной зоны составляет 4 очка, при этом тоже есть матч в запасе. В последнем туре Гамбург имел большое преимущество дома против Боруссии Менхенгладбах, статистика ударов в площадь – 12:0 в пользу хозяев.

Серия без побед достигла четырех матчей, за этот период удалось набрать всего два очка. Победа в предстоящем матче позволит оторваться от опасной зоны. Гамбург крайне слабо играет в гостях, 6 поражений и две ничьи, при разнице мячей 4:18. Двое футболистов не смогут помочь партнерам, у них травмы.

Личные встречи

В противостоянии первого круга, Санкт-Паули сумел одержать выездную победу со счетом 2:0, причем гости выиграли вполне заслужено.

Прогноз

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 2.88 для Санкт-Паули и 2.88 для Гамбурга. А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

Встречаются команды с нижней части турнирной таблице, букмекеры не выделяют фаворита, давая соперникам равные шансы на успех. Ожидается сложная и непредсказуемая битва, которая может завершиться с любым исходом. Обе команды еще не побеждали в этом году, так что взять три очка для них важно в психологическом плане. Рискну сделать здесь ставку на обмен забитыми мячами за 1,9.

