Гамбургское дерби. Шестикратный чемпион Германии снова не сумел победить
Санкт-Паули и Гамбург завершили поединок 19-го тура Бундеслиги безголевой ничьей
23 января стартовал 19-й тур Бундеслиги сезона 2025/26.
Санкт-Паули и Гамбург в гамбургском дерби расписали нулевую ничью на стадионе Миллернтор.
Для Гамбурга, который шесть раз в своей истории становился чемпионом страны, это уже пятый матч подряд без побед. Впрочем, Санкт-Паули также не побеждает на протяжении пяти последних игр.
В таблице Бундеслиги Санкт-Паули идет на 16-м месте из 18 с 13 очками. У Гамбурга 18 баллов и 13-я позиция.
Бундеслига 2025/26. 19-й тур, 23 янвря
Санкт-Паули – Гамбург – 0:0
