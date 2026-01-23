Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Гамбургское дерби. Шестикратный чемпион Германии снова не сумел победить
Чемпионат Германии
Санкт-Паули
23.01.2026 21:30 – FT 0 : 0
Гамбург
Германия
23 января 2026, 23:40 | Обновлено 23 января 2026, 23:41
Гамбургское дерби. Шестикратный чемпион Германии снова не сумел победить

Санкт-Паули и Гамбург завершили поединок 19-го тура Бундеслиги безголевой ничьей

Гамбургское дерби. Шестикратный чемпион Германии снова не сумел победить
Getty Images/Global Images Ukraine

23 января стартовал 19-й тур Бундеслиги сезона 2025/26.

Санкт-Паули и Гамбург в гамбургском дерби расписали нулевую ничью на стадионе Миллернтор.

Для Гамбурга, который шесть раз в своей истории становился чемпионом страны, это уже пятый матч подряд без побед. Впрочем, Санкт-Паули также не побеждает на протяжении пяти последних игр.

В таблице Бундеслиги Санкт-Паули идет на 16-м месте из 18 с 13 очками. У Гамбурга 18 баллов и 13-я позиция.

Бундеслига 2025/26. 19-й тур, 23 янвря

Санкт-Паули – Гамбург – 0:0

Санкт-Паули Гамбург Бундеслига чемпионат Германии по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
