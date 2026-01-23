Гамбургское дерби. Шестикратный чемпион Германии снова не сумел победить

23 января стартовал 19-й тур Бундеслиги сезона 2025/26.

Санкт-Паули и Гамбург в гамбургском дерби расписали нулевую ничью на стадионе Миллернтор.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Для Гамбурга, который шесть раз в своей истории становился чемпионом страны, это уже пятый матч подряд без побед. Впрочем, Санкт-Паули также не побеждает на протяжении пяти последних игр.

В таблице Бундеслиги Санкт-Паули идет на 16-м месте из 18 с 13 очками. У Гамбурга 18 баллов и 13-я позиция.

Бундеслига 2025/26. 19-й тур, 23 янвря

Санкт-Паули – Гамбург – 0:0