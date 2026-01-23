ОФИЦИАЛЬНО. Польский хавбек сменил Фенербахче на Ренн

Французский «Ренн» официально сообщил о подписании атакующего полузащитника «Фенербахче» Себастьяна Шиманьского.

По имеющейся информации, трансферная стоимость 26–летнего польского футболиста составила 13 млн евро. Шиманьски заключил долгосрочное трудовое соглашение с новым клубом, рассчитанное до лета 2030 года.

Напомним, что «Фенербахче» приобрел хавбека у «Фейеноорда» в летнее трансферное окно 2023 года за 9,8 млн евро. В текущей кампании игрок провел 26 поединков, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей.