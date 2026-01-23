Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Польский хавбек сменил Фенербахче на Ренн
Франция
23 января 2026, 05:00 | Обновлено 23 января 2026, 05:01
32
0

ОФИЦИАЛЬНО. Польский хавбек сменил Фенербахче на Ренн

Трансферная стоимость 26-летнего футболиста составила 13 млн евро

23 января 2026, 05:00 | Обновлено 23 января 2026, 05:01
32
0
ОФИЦИАЛЬНО. Польский хавбек сменил Фенербахче на Ренн
staderennais

Французский «Ренн» официально сообщил о подписании атакующего полузащитника «Фенербахче» Себастьяна Шиманьского.

По имеющейся информации, трансферная стоимость 26–летнего польского футболиста составила 13 млн евро. Шиманьски заключил долгосрочное трудовое соглашение с новым клубом, рассчитанное до лета 2030 года.

Напомним, что «Фенербахче» приобрел хавбека у «Фейеноорда» в летнее трансферное окно 2023 года за 9,8 млн евро. В текущей кампании игрок провел 26 поединков, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей.

По теме:
Таблица Лиги Европы. Итоги дня: 19 команд гарантировали себе плей-офф
К экс-тренеру Шахтера. Участник Лиги чемпионов нацелился на Миколенко
Лига Европы. Первый блок матчей: минимальные победы Лиона и Астон Виллы
Себастьян Шиманьски Ренн Фенербахче трансферы Лиги 1
Михаил Олексиенко
Михаил Олексиенко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Боксер, который прервал гегемонию Кличко, идет за Усиком и бросил ему вызов
Бокс | 22 января 2026, 09:28 10
Боксер, который прервал гегемонию Кличко, идет за Усиком и бросил ему вызов
Боксер, который прервал гегемонию Кличко, идет за Усиком и бросил ему вызов

Тайсон Фьюри стремится к реваншу

Илья Забарный разозлил болельщиков ПСЖ
Футбол | 22 января 2026, 20:41 18
Илья Забарный разозлил болельщиков ПСЖ
Илья Забарный разозлил болельщиков ПСЖ

Украинца обвинили в поражении от «Спортинга»

Усик мечтает о бое с легендой бокса, который победил Кличко и Майка Тайсона
Бокс | 22.01.2026, 05:42
Усик мечтает о бое с легендой бокса, который победил Кличко и Майка Тайсона
Усик мечтает о бое с легендой бокса, который победил Кличко и Майка Тайсона
Стало известно, когда Михаил Мудрик может вернуться на поле
Футбол | 22.01.2026, 08:05
Стало известно, когда Михаил Мудрик может вернуться на поле
Стало известно, когда Михаил Мудрик может вернуться на поле
ВИДЕО. Статую Криштиану Роналду подожгли возле музея CR7
Футбол | 23.01.2026, 03:22
ВИДЕО. Статую Криштиану Роналду подожгли возле музея CR7
ВИДЕО. Статую Криштиану Роналду подожгли возле музея CR7
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Динамо опубликовало официальное обращение к Юрию Вернидубу
Динамо опубликовало официальное обращение к Юрию Вернидубу
22.01.2026, 17:07 3
Футбол
Тайсон Фьюри получил шанс стать чемпионом мира в супертяжелом весе
Тайсон Фьюри получил шанс стать чемпионом мира в супертяжелом весе
22.01.2026, 03:02
Бокс
Таблица Лиги чемпионов. 15 команд досрочно обеспечили выход в плей-офф
Таблица Лиги чемпионов. 15 команд досрочно обеспечили выход в плей-офф
22.01.2026, 06:23
Футбол
Легенда бокса нокаутировал Владимира Кличко. Украинец отказался от боя
Легенда бокса нокаутировал Владимира Кличко. Украинец отказался от боя
22.01.2026, 07:22 1
Бокс
Соболенко отреагировала на обвинения Олейниковой в поддержке лукашенко
Соболенко отреагировала на обвинения Олейниковой в поддержке лукашенко
21.01.2026, 21:15 4
Теннис
7 «забытых» украинских футболистов, которых можно вернуть в УПЛ бесплатно
7 «забытых» украинских футболистов, которых можно вернуть в УПЛ бесплатно
21.01.2026, 10:17 15
Футбол
Романо подтвердил. Жирона оформит трансфер форварда сборной Украины U-21
Романо подтвердил. Жирона оформит трансфер форварда сборной Украины U-21
22.01.2026, 12:50 3
Футбол
Кличко назвал цифру, которая не укладывается в голове
Кличко назвал цифру, которая не укладывается в голове
22.01.2026, 09:02 6
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем