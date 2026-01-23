ОФИЦИАЛЬНО. Польский хавбек сменил Фенербахче на Ренн
Трансферная стоимость 26-летнего футболиста составила 13 млн евро
Французский «Ренн» официально сообщил о подписании атакующего полузащитника «Фенербахче» Себастьяна Шиманьского.
По имеющейся информации, трансферная стоимость 26–летнего польского футболиста составила 13 млн евро. Шиманьски заключил долгосрочное трудовое соглашение с новым клубом, рассчитанное до лета 2030 года.
Напомним, что «Фенербахче» приобрел хавбека у «Фейеноорда» в летнее трансферное окно 2023 года за 9,8 млн евро. В текущей кампании игрок провел 26 поединков, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей.
Sebastian Szymański, nouveau créateur Rouge et Noir 🆕— Stade Rennais F.C. (@staderennais) January 22, 2026
En provenance du Fenerbahçe, l’international polonais aux 50 sélections s’est engagé jusqu’en 2029 avec le SRFC. Bienvenue Sebastian 🔴⚫️
✍️ Une arrivée validée par @hellowork.
