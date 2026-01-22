Элина Свитолина – Диана Шнайдер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/16 финала Australian Open 2026
23 января украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 12) продолжит выступления на Открытом чемпионате Австралии 2026.
В третьем раунде украинка сыграет против «нейтралки» Дианы Шнайдер (WTA 22). Поединок начнется ориентировочно в 10:00 по Киеву на Margaret Court Arena.
Это будет первое очное противостояние соперниц.
Победительница поединка во втором круге встретится либо с Еленой-Габриэлой Русе, либо с Дианой Шнайдер.
