Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Элина Свитолина – Диана Шнайдер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Australian Open
22 января 2026, 18:59 |
67
0

Элина Свитолина – Диана Шнайдер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/16 финала Australian Open 2026

22 января 2026, 18:59 |
67
0
Элина Свитолина – Диана Шнайдер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Коллаж Sport.ua

23 января украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 12) продолжит выступления на Открытом чемпионате Австралии 2026.

В третьем раунде украинка сыграет против «нейтралки» Дианы Шнайдер (WTA 22). Поединок начнется ориентировочно в 10:00 по Киеву на Margaret Court Arena.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это будет первое очное противостояние соперниц.

Победительница поединка во втором круге встретится либо с Еленой-Габриэлой Русе, либо с Дианой Шнайдер.

Видеоплеер будет добавлен позже...

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

Betking
Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Элина Свитолина – Диана Шнайдер. Прогноз и анонс на матч Australian Open
Когда играет Свитолина? Расписание матчей украинок на Aus Open на 23 января
Синнер и Джокович в борьбе. Определены пары 1/16 финала Aus Open у мужчин
Элина Свитолина Диана Шнайдер смотреть онлайн Australian Open 2026
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Боксер, который прервал гегемонию Кличко, идет за Усиком и бросил ему вызов
Бокс | 22 января 2026, 09:28 6
Боксер, который прервал гегемонию Кличко, идет за Усиком и бросил ему вызов
Боксер, который прервал гегемонию Кличко, идет за Усиком и бросил ему вызов

Тайсон Фьюри стремится к реваншу

В женской сетке Australian Open 2026 произошла первая громкая сенсация
Теннис | 22 января 2026, 14:59 2
В женской сетке Australian Open 2026 произошла первая громкая сенсация
В женской сетке Australian Open 2026 произошла первая громкая сенсация

10-я ракетка мира Белинда Бенчич неожиданно проиграла Николе Бартунковой

Усик мечтает о бое с легендой бокса, который победил Кличко и Майка Тайсона
Бокс | 22.01.2026, 05:42
Усик мечтает о бое с легендой бокса, который победил Кличко и Майка Тайсона
Усик мечтает о бое с легендой бокса, который победил Кличко и Майка Тайсона
Федорчук выбрал лучших футболистов сборной Украины здесь и сейчас
Футбол | 22.01.2026, 11:11
Федорчук выбрал лучших футболистов сборной Украины здесь и сейчас
Федорчук выбрал лучших футболистов сборной Украины здесь и сейчас
Стало известно, когда Михаил Мудрик может вернуться на поле
Футбол | 22.01.2026, 08:05
Стало известно, когда Михаил Мудрик может вернуться на поле
Стало известно, когда Михаил Мудрик может вернуться на поле
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
МОУРИНЬО: «Если посмотреть на Судакова, о котором вы так много говорите...»
МОУРИНЬО: «Если посмотреть на Судакова, о котором вы так много говорите...»
21.01.2026, 09:53 2
Футбол
СВИТОЛИНА: «Мне было жаль, что не дала себе шанс побороться за WTA Finals»
СВИТОЛИНА: «Мне было жаль, что не дала себе шанс побороться за WTA Finals»
21.01.2026, 06:25
Теннис
Усик ведет переговоры. Это будет историческая сделка с Турки Аль-Шейхом
Усик ведет переговоры. Это будет историческая сделка с Турки Аль-Шейхом
20.01.2026, 22:14
Бокс
Реал определился с ценой на Андрея Лунина и сообщил ее клубу из Англии
Реал определился с ценой на Андрея Лунина и сообщил ее клубу из Англии
20.01.2026, 19:23
Футбол
Легенда бокса нокаутировал Владимира Кличко. Украинец отказался от боя
Легенда бокса нокаутировал Владимира Кличко. Украинец отказался от боя
22.01.2026, 07:22
Бокс
Кличко назвал цифру, которая не укладывается в голове
Кличко назвал цифру, которая не укладывается в голове
22.01.2026, 09:02 4
Бокс
Гвардиола позвонил Суркису. Детали ухода звезды сборной Украины из Киева
Гвардиола позвонил Суркису. Детали ухода звезды сборной Украины из Киева
21.01.2026, 08:06 7
Футбол
Василий КОБИН: «Мы с Поворознюком приняли решение. Могу вам анонсировать..»
Василий КОБИН: «Мы с Поворознюком приняли решение. Могу вам анонсировать..»
21.01.2026, 17:11 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем