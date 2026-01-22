23 января, в третьем круге Открытого чемпионата Австралии между собой сыграют Элина Свитолина (WTA 12) и Диана Шнайдер (WTA 22).

Старт встречи запланирован на 10:00 по киевскому времени.

Sport.ua вместе с беттинг-партнером betking анонсирует предстоящий поединок!

Элина Свитолина

Первая ракетка Украины выдает отличный сезон, она смогла выиграть турнир в Окленде, подтвердив статус первой сеяной. Свой путь на этом турнире Свитолина начала с победы над испанской спортсменкой Кристиной Буксой – 6:4, 6:1. Во втором круге удалось пройти польку Линду Климовичову – 7:5, 6:1.

Украинка исправила процент первой подачи во второй игре по сравнению с первым матчем – 64% против всего 49%. Для Элины предстоящая соперница самая сложная в сезоне, это касается как рейтинга, так и класса. Потенциально Свитолина может сыграть в следующем круге с победителем пары Мирра Андреева – Елена-Габриэла Русе.

Диана Шнайдер

«Нейтралка» в этом сезоне уже успела сыграть на двух турнирах, где смотрелась неплохо, а уступала она только соперницам из топ-10. В Брисбене Шнайдер одолела еще одну бывшую «нейтралку» Анастасию Потапову, представляющую Австрию – 6:1, 6:3. А потом было поражение в упорной борьбе от Мэдисон Киз – 7:6, 6:7, 6:7.

В Аделаиде спортсменка прошла таких соперниц как: Лейла Фернандес – 7:5, 6:3, Катерина Синякова – 6:1, 2:6, 7:5, далее была победа над американкой Эммой Наварро – 6:3, 6:3. Только в полуфинале было поражение от Мирры Андреевой – 3:6, 2:6. На Открытом чемпионате Австралии теннисистка начала с выигрыша у опытной чешки Барборы Крейчиковой – 2:6, 6:3, 6:3. Невероятно сложным выдался матч против австралийки Таллии Гибсон – 3:6, 7:5, 6:3, где во втором сете удалось отыграть три матчбола.

Прогноз на матч

Как показывает статистика, соперницы между собой никогда не играли. Небольшим фаворитом в этой паре считается украинская спортсменка. Свитолина старше на десять лет – у нее и больше опыта.

В таком противостоянии стоит ждать упорной борьбы, которая может завершиться с любым исходом. Не стоит напоминать, каким принципиальным будет матч для украинки против «нейтралки». Рискну сделать здесь ставку на тотал больше 20,5 геймов за 1,64.