Рейтинг WTA. Во время Australian Open: какие места у украинских теннисисток

19 января женская теннисная ассоциация (WTA) обновила мировой рейтинг после турниров WTA 500 в Аделаие и WTA 250 в Окленде, а также во время Australian Open 2026.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина осталась на 12-й позиции. Она пропустила предыдущую неделю, как и Марта Костюк, которая замыкает топ-20.

Даяна Ястремская покинула пятисотник в Аделаиде в первом круге и в обновленном рейтинге опустилась на 28-ю строчку. Ее обошла финалистка Хобарта Ива Йович.

Александра Олейникова, Ангелина Калинина, Анастасия Соболева также утратили пару мест. Катарина Завацкая прибавила три строчки.

Украинки в рейтинге WTA

В топ-10 произошло только одно изменение: чемпионка Аделаиды Мирра Андреева обошла Жасмин Паолини и поднялась на седьмое место.

Первой ракеткой остается Арина Соболенко, далее идут Ига Свентек, Коко Гауфф, Аманда Анисимова и Джессика Пегула.

Победительница соревнований в Хобарте Элизабетта Коччаретто прибавила 24 позиции и тепер идет на 56-й строчке.

Топ-10 рейтинга WTA

В парном рейтинге WTA первая ракетка Украины Людмила Киченок поднялась на два места и теперь идет на 25-й позиции.

Ее сестра – Надежда Киченок – улучшила одну позицию и располагается на 45-й строчке. В топ-100 также входит Марта Костюк – она 90-я.

Украинки в парном рейтинге WTA