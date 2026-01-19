Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Рейтинг WTA. Во время Australian Open: какие места у украинских теннисисток
WTA
19 января 2026, 17:09 | Обновлено 19 января 2026, 17:34
249
0

Рейтинг WTA. Во время Australian Open: какие места у украинских теннисисток

В топ-10 произошло одно изменение: Жасмин Паолини пропустила Мирру Андрееву

19 января 2026, 17:09 | Обновлено 19 января 2026, 17:34
249
0
Рейтинг WTA. Во время Australian Open: какие места у украинских теннисисток
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

19 января женская теннисная ассоциация (WTA) обновила мировой рейтинг после турниров WTA 500 в Аделаие и WTA 250 в Окленде, а также во время Australian Open 2026.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина осталась на 12-й позиции. Она пропустила предыдущую неделю, как и Марта Костюк, которая замыкает топ-20.

Даяна Ястремская покинула пятисотник в Аделаиде в первом круге и в обновленном рейтинге опустилась на 28-ю строчку. Ее обошла финалистка Хобарта Ива Йович.

Александра Олейникова, Ангелина Калинина, Анастасия Соболева также утратили пару мест. Катарина Завацкая прибавила три строчки.

Украинки в рейтинге WTA

В топ-10 произошло только одно изменение: чемпионка Аделаиды Мирра Андреева обошла Жасмин Паолини и поднялась на седьмое место.

Первой ракеткой остается Арина Соболенко, далее идут Ига Свентек, Коко Гауфф, Аманда Анисимова и Джессика Пегула.

Победительница соревнований в Хобарте Элизабетта Коччаретто прибавила 24 позиции и тепер идет на 56-й строчке.

Топ-10 рейтинга WTA

В парном рейтинге WTA первая ракетка Украины Людмила Киченок поднялась на два места и теперь идет на 25-й позиции.

Ее сестра – Надежда Киченок – улучшила одну позицию и располагается на 45-й строчке. В топ-100 также входит Марта Костюк – она 90-я.

Украинки в парном рейтинге WTA

По теме:
Джокович успешно стартовал на Aus Open, одержав 100-ю победу в Мельбурне
В матче мужской сетки Australian Open 2026 было оформлено два сета по 6:0
ВИДЕО. Канадская теннисистка покинула корт на Aus Open в инвалидном кресле
рейтинг WTA Элина Свитолина Джессика Пегула Ангелина Калинина Мэдисон Киз Белинда Бенчич Даяна Ястремская Катарина Завацкая Марта Костюк Арина Соболенко Аманда Анисимова Елена Рыбакина Дарья Снигур Коко Гауфф Ига Свёнтек Анастасия Соболева Жасмин Паолини Мирра Андреева Александра Олейникова Юлия Стародубцева Вероника Подрез Ива Йович Элизабетта Коччаретто Australian Open 2026
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Четыре отмененных гола. Барселона потерпела поражение от Реала Сосьедад
Футбол | 19 января 2026, 00:09 8
Четыре отмененных гола. Барселона потерпела поражение от Реала Сосьедад
Четыре отмененных гола. Барселона потерпела поражение от Реала Сосьедад

Поединок 20-го тура Ла Лиги в Сан-Себастьяне завершился со счетом 2:1 в пользу хозяев поля

Во второй день Aus Open матчи первого раунда проиграли шесть сеяных игроков
Теннис | 19 января 2026, 16:22 0
Во второй день Aus Open матчи первого раунда проиграли шесть сеяных игроков
Во второй день Aus Open матчи первого раунда проиграли шесть сеяных игроков

В понедельник мейджор из сеных покинули Оже-Альяссим, Легечка, Наварро и другие

Усик хочет подписать историческое соглашение и установить рекорд в боксе
Бокс | 19.01.2026, 10:00
Усик хочет подписать историческое соглашение и установить рекорд в боксе
Усик хочет подписать историческое соглашение и установить рекорд в боксе
Михаил Романчук принял окончательное решение о своей карьере
Водные виды | 19.01.2026, 14:17
Михаил Романчук принял окончательное решение о своей карьере
Михаил Романчук принял окончательное решение о своей карьере
Костюк сказал сыну легенды Динамо, что ему лучше играть за другой клуб
Футбол | 19.01.2026, 10:33
Костюк сказал сыну легенды Динамо, что ему лучше играть за другой клуб
Костюк сказал сыну легенды Динамо, что ему лучше играть за другой клуб
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Четыре нуля. Дмитренко отыграла 19 позиций в персьюте Кубка мира
Четыре нуля. Дмитренко отыграла 19 позиций в персьюте Кубка мира
18.01.2026, 14:03 3
Биатлон
Легендарная американка проиграла на Aus Open со счета 4:0 в решающем сете
Легендарная американка проиграла на Aus Open со счета 4:0 в решающем сете
18.01.2026, 15:20 2
Теннис
Милевский принял неожиданное решение после драки с экс-динамовцем Рыбалкой
Милевский принял неожиданное решение после драки с экс-динамовцем Рыбалкой
18.01.2026, 10:13 18
Футбол
Источник: дисквалификация Мудрика – завершена. У него будет новый клуб
Источник: дисквалификация Мудрика – завершена. У него будет новый клуб
19.01.2026, 06:44 70
Футбол
Тренер Динамо: «Зрелище было жутким. То, что я увидел, трудно забыть»
Тренер Динамо: «Зрелище было жутким. То, что я увидел, трудно забыть»
17.01.2026, 22:15
Футбол
ВИДЕО. Милевский жестко подрался с экс-игроком Динамо и сборной Украины
ВИДЕО. Милевский жестко подрался с экс-игроком Динамо и сборной Украины
17.01.2026, 16:13 44
Футбол
Легендарный тренер Майка Тайсона Тедди Атлас обратился к Усику
Легендарный тренер Майка Тайсона Тедди Атлас обратился к Усику
17.01.2026, 18:46 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем