Таблица Лиги Европы. Итоги дня: 19 команд гарантировали себе плей-офф

Вечером 22 января состоялись матчи 7-го тура основного раунда Лиги Европы УЕФА 2025/26.

В этот игровой день прошло 18 поединков, и изменения получила турнирная таблица.

Рома без травмированного Артема Довбика переиграла Штутгарт (2:0). Ноттингем Форест, у которого отзаявлен Александр Зинченко, уступил Брага на выезде (0:1).

Положение: Лион, Астон Вилла (по 18 очков), Фрайбург (17), Мидтьюлланд, Брага (по 16), Рома, Ференцварош (по 15), Бетис, Порту (по 14), Генк, Црвена Звезда (по 13), ПАОК, Штутгарт, Сельта, Болонья (по 12), Ноттингем Форест, Виктория Пльзень, Фенербахче, Панатинаикос (gj 11). Эти 19 команд гарантировали себе путевку в плей-офф.

Лион и Астон Вилла с 18 очками досрочно вышли в 1/8 финала напрямую.

Лиговая фаза состоит из 8 туров, последний 8-й тур пройдет 29 января 2026 года.

По итогам 8 туров 8 лучших команд выйдут напрямую в 1/8 финала. Команды, занявшие 9–24 места, сыграют в 1/16 финала. Клубы, занявшие 25–36 места, покинут турнир. Финал Лиги Европы состоится 20 мая в турецком Стамбуле на стадионе Бешикташа.

Лига Европы УЕФА 2025/26

7-й тур, 22 января 2026

22:00. Брага (Португалия) – Ноттингем Форест (Англия) – 1:0

22:00. Динамо Загреб (Хорватия) – ФКСБ Стяуа (Румыния) – 4:1

22:00. РБ Зальцбург (Австрия) – Базель (Швейцария) – 3:1

22:00. Ницца (Франция) – Гоу Эхед Иглс (Нидерланды) – 3:1

22:00. Рейнджерс (Шотландия) – Лудогорец (Болгария) – 1:0

22:00. Рома (Италия) – Штутгарт (Германия) – 2:0

22:00. Сельта Вигo (Испания) – Лилль (Франция) – 2:1

22:00. Утрехт (Нидерланды) – Генк (Бельгия) – 0:2

22:00. Ференцварош (Венгрия) – Панатинаикос (Греция) – 1:1

Турнирная таблица

№ Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О 1 Лион 7 6 0 1 14 - 3 29.01.26 22:00 Лион - ПАОК 22.01.26 Янг Бойз 0:1 Лион 11.12.25 Лион 2:1 Гоу Эхед Иглс 27.11.25 Маккаби Тель-Авив 0:6 Лион 06.11.25 Бетис 2:0 Лион 23.10.25 Лион 2:0 Базель 18 2 Астон Вилла 7 6 0 1 11 - 4 29.01.26 22:00 Астон Вилла - РБ Зальцбург 22.01.26 Фенербахче 0:1 Астон Вилла 11.12.25 Базель 1:2 Астон Вилла 27.11.25 Астон Вилла 2:1 Янг Бойз 06.11.25 Астон Вилла 2:0 Маккаби Тель-Авив 23.10.25 Гоу Эхед Иглс 2:1 Астон Вилла 18 3 Фрайбург 7 5 2 0 10 - 3 29.01.26 22:00 Лилль - Фрайбург 22.01.26 Фрайбург 1:0 Маккаби Тель-Авив 11.12.25 Фрайбург 1:0 РБ Зальцбург 27.11.25 Виктория Пльзень 0:0 Фрайбург 06.11.25 Ницца 1:3 Фрайбург 23.10.25 Фрайбург 2:0 Утрехт 17 4 Мидтьюлланд 7 5 1 1 16 - 8 29.01.26 22:00 Мидтьюлланд - Динамо Загреб 22.01.26 Бранн 3:3 Мидтьюлланд 11.12.25 Мидтьюлланд 1:0 Генк 27.11.25 Рома 2:1 Мидтьюлланд 06.11.25 Мидтьюлланд 3:1 Селтик 23.10.25 Маккаби Тель-Авив 0:3 Мидтьюлланд 16 5 Брага 7 5 1 1 11 - 5 29.01.26 22:00 Гоу Эхед Иглс - Брага 22.01.26 Брага 1:0 Ноттингем Форест 11.12.25 Ницца 0:1 Брага 27.11.25 Глазго Рейнджерс 1:1 Брага 06.11.25 Брага 3:4 Генк 23.10.25 Брага 2:0 Црвена Звезда 16 6 Рома 7 5 0 2 12 - 5 29.01.26 22:00 Панатинаикос - Рома 22.01.26 Рома 2:0 Штутгарт 11.12.25 Селтик 0:3 Рома 27.11.25 Рома 2:1 Мидтьюлланд 06.11.25 Глазго Рейнджерс 0:2 Рома 23.10.25 Рома 1:2 Виктория Пльзень 15 7 Ференцварош 7 4 3 0 12 - 7 29.01.26 22:00 Ноттингем Форест - Ференцварош 22.01.26 Ференцварош 1:1 Панатинаикос 11.12.25 Ференцварош 2:1 Глазго Рейнджерс 27.11.25 Фенербахче 1:1 Ференцварош 06.11.25 Ференцварош 3:1 Лудогорец 23.10.25 РБ Зальцбург 2:3 Ференцварош 15 8 Бетис 7 4 2 1 11 - 6 29.01.26 22:00 Бетис - Фейеноорд 22.01.26 ПАОК 2:0 Бетис 11.12.25 Динамо Загреб 1:3 Бетис 27.11.25 Бетис 2:1 Утрехт 06.11.25 Бетис 2:0 Лион 23.10.25 Генк 0:0 Бетис 14 9 Порту 7 4 2 1 10 - 6 29.01.26 22:00 Порту - Глазго Рейнджерс 22.01.26 Виктория Пльзень 1:1 Порту 11.12.25 Порту 2:1 Мальмё 27.11.25 Порту 3:0 Ницца 06.11.25 Утрехт 1:1 Порту 23.10.25 Ноттингем Форест 2:0 Порту 14 10 Генк 7 4 1 2 9 - 6 29.01.26 22:00 Генк - Мальмё 22.01.26 Утрехт 0:2 Генк 11.12.25 Мидтьюлланд 1:0 Генк 27.11.25 Генк 2:1 Базель 06.11.25 Брага 3:4 Генк 23.10.25 Генк 0:0 Бетис 13 11 Црвена Звезда 7 4 1 2 6 - 5 29.01.26 22:00 Црвена Звезда - Сельта 22.01.26 Мальмё 0:1 Црвена Звезда 11.12.25 Штурм Грац 0:1 Црвена Звезда 27.11.25 Црвена Звезда 1:0 ФКСБ 06.11.25 Црвена Звезда 1:0 Лилль 23.10.25 Брага 2:0 Црвена Звезда 13 12 ПАОК 7 3 3 1 15 - 10 29.01.26 22:00 Лион - ПАОК 22.01.26 ПАОК 2:0 Бетис 11.12.25 Лудогорец 3:3 ПАОК 27.11.25 ПАОК 1:1 Бранн 06.11.25 ПАОК 4:0 Янг Бойз 23.10.25 Лилль 3:4 ПАОК 12 13 Штутгарт 7 4 0 3 12 - 7 29.01.26 22:00 Штутгарт - Янг Бойз 22.01.26 Рома 2:0 Штутгарт 11.12.25 Штутгарт 4:1 Маккаби Тель-Авив 27.11.25 Гоу Эхед Иглс 0:4 Штутгарт 06.11.25 Штутгарт 2:0 Фейеноорд 23.10.25 Фенербахче 1:0 Штутгарт 12 14 Сельта 7 4 0 3 14 - 10 29.01.26 22:00 Црвена Звезда - Сельта 22.01.26 Сельта 2:1 Лилль 11.12.25 Сельта 1:2 Болонья 27.11.25 Лудогорец 3:2 Сельта 06.11.25 Динамо Загреб 0:3 Сельта 23.10.25 Сельта 2:1 Ницца 12 15 Болонья 7 3 3 1 11 - 7 29.01.26 22:00 Маккаби Тель-Авив - Болонья 22.01.26 Болонья 2:2 Селтик 11.12.25 Сельта 1:2 Болонья 27.11.25 Болонья 4:1 РБ Зальцбург 06.11.25 Болонья 0:0 Бранн 23.10.25 ФКСБ 1:2 Болонья 12 16 Ноттингем Форест 7 3 2 2 11 - 7 29.01.26 22:00 Ноттингем Форест - Ференцварош 22.01.26 Брага 1:0 Ноттингем Форест 11.12.25 Утрехт 1:2 Ноттингем Форест 27.11.25 Ноттингем Форест 3:0 Мальмё 06.11.25 Штурм Грац 0:0 Ноттингем Форест 23.10.25 Ноттингем Форест 2:0 Порту 11 17 Виктория Пльзень 7 2 5 0 7 - 3 29.01.26 22:00 Базель - Виктория Пльзень 22.01.26 Виктория Пльзень 1:1 Порту 11.12.25 Панатинаикос 0:0 Виктория Пльзень 27.11.25 Виктория Пльзень 0:0 Фрайбург 06.11.25 Виктория Пльзень 0:0 Фенербахче 23.10.25 Рома 1:2 Виктория Пльзень 11 18 Фенербахче 7 3 2 2 9 - 6 29.01.26 22:00 ФКСБ - Фенербахче 22.01.26 Фенербахче 0:1 Астон Вилла 11.12.25 Бранн 0:4 Фенербахче 27.11.25 Фенербахче 1:1 Ференцварош 06.11.25 Виктория Пльзень 0:0 Фенербахче 23.10.25 Фенербахче 1:0 Штутгарт 11 19 Панатинаикос 7 3 2 2 10 - 8 29.01.26 22:00 Панатинаикос - Рома 22.01.26 Ференцварош 1:1 Панатинаикос 11.12.25 Панатинаикос 0:0 Виктория Пльзень 27.11.25 Панатинаикос 2:1 Штурм Грац 06.11.25 Мальмё 0:1 Панатинаикос 23.10.25 Фейеноорд 3:1 Панатинаикос 11 20 Динамо Загреб 7 3 1 3 12 - 14 29.01.26 22:00 Мидтьюлланд - Динамо Загреб 22.01.26 Динамо Загреб 4:1 ФКСБ 11.12.25 Динамо Загреб 1:3 Бетис 27.11.25 Лилль 4:0 Динамо Загреб 06.11.25 Динамо Загреб 0:3 Сельта 23.10.25 Мальмё 1:1 Динамо Загреб 10 21 Лилль 7 3 0 4 11 - 9 29.01.26 22:00 Лилль - Фрайбург 22.01.26 Сельта 2:1 Лилль 11.12.25 Янг Бойз 1:0 Лилль 27.11.25 Лилль 4:0 Динамо Загреб 06.11.25 Црвена Звезда 1:0 Лилль 23.10.25 Лилль 3:4 ПАОК 9 22 Бранн 7 2 3 2 9 - 10 29.01.26 22:00 Штурм Грац - Бранн 22.01.26 Бранн 3:3 Мидтьюлланд 11.12.25 Бранн 0:4 Фенербахче 27.11.25 ПАОК 1:1 Бранн 06.11.25 Болонья 0:0 Бранн 23.10.25 Бранн 3:0 Глазго Рейнджерс 9 23 Янг Бойз 7 3 0 4 8 - 13 29.01.26 22:00 Штутгарт - Янг Бойз 22.01.26 Янг Бойз 0:1 Лион 11.12.25 Янг Бойз 1:0 Лилль 27.11.25 Астон Вилла 2:1 Янг Бойз 06.11.25 ПАОК 4:0 Янг Бойз 23.10.25 Янг Бойз 3:2 Лудогорец 9 24 Селтик 7 2 2 3 9 - 13 29.01.26 22:00 Селтик - Утрехт 22.01.26 Болонья 2:2 Селтик 11.12.25 Селтик 0:3 Рома 27.11.25 Фейеноорд 1:3 Селтик 06.11.25 Мидтьюлланд 3:1 Селтик 23.10.25 Селтик 2:1 Штурм Грац 8 25 Лудогорец 7 2 1 4 11 - 15 29.01.26 22:00 Лудогорец - Ницца 22.01.26 Глазго Рейнджерс 1:0 Лудогорец 11.12.25 Лудогорец 3:3 ПАОК 27.11.25 Лудогорец 3:2 Сельта 06.11.25 Ференцварош 3:1 Лудогорец 23.10.25 Янг Бойз 3:2 Лудогорец 7 26 Фейеноорд 7 2 0 5 10 - 13 29.01.26 22:00 Бетис - Фейеноорд 22.01.26 Фейеноорд 3:0 Штурм Грац 11.12.25 ФКСБ 4:3 Фейеноорд 27.11.25 Фейеноорд 1:3 Селтик 06.11.25 Штутгарт 2:0 Фейеноорд 23.10.25 Фейеноорд 3:1 Панатинаикос 6 27 Базель 7 2 0 5 9 - 12 29.01.26 22:00 Базель - Виктория Пльзень 22.01.26 РБ Зальцбург 3:1 Базель 11.12.25 Базель 1:2 Астон Вилла 27.11.25 Генк 2:1 Базель 06.11.25 Базель 3:1 ФКСБ 23.10.25 Лион 2:0 Базель 6 28 РБ Зальцбург 7 2 0 5 8 - 12 29.01.26 22:00 Астон Вилла - РБ Зальцбург 22.01.26 РБ Зальцбург 3:1 Базель 11.12.25 Фрайбург 1:0 РБ Зальцбург 27.11.25 Болонья 4:1 РБ Зальцбург 06.11.25 РБ Зальцбург 2:0 Гоу Эхед Иглс 23.10.25 РБ Зальцбург 2:3 Ференцварош 6 29 ФКСБ 7 2 0 5 8 - 15 29.01.26 22:00 ФКСБ - Фенербахче 22.01.26 Динамо Загреб 4:1 ФКСБ 11.12.25 ФКСБ 4:3 Фейеноорд 27.11.25 Црвена Звезда 1:0 ФКСБ 06.11.25 Базель 3:1 ФКСБ 23.10.25 ФКСБ 1:2 Болонья 6 30 Гоу Эхед Иглс 7 2 0 5 6 - 14 29.01.26 22:00 Гоу Эхед Иглс - Брага 22.01.26 Ницца 3:1 Гоу Эхед Иглс 11.12.25 Лион 2:1 Гоу Эхед Иглс 27.11.25 Гоу Эхед Иглс 0:4 Штутгарт 06.11.25 РБ Зальцбург 2:0 Гоу Эхед Иглс 23.10.25 Гоу Эхед Иглс 2:1 Астон Вилла 6 31 Глазго Рейнджерс 7 1 1 5 4 - 11 29.01.26 22:00 Порту - Глазго Рейнджерс 22.01.26 Глазго Рейнджерс 1:0 Лудогорец 11.12.25 Ференцварош 2:1 Глазго Рейнджерс 27.11.25 Глазго Рейнджерс 1:1 Брага 06.11.25 Глазго Рейнджерс 0:2 Рома 23.10.25 Бранн 3:0 Глазго Рейнджерс 4 32 Штурм Грац 7 1 1 5 4 - 11 29.01.26 22:00 Штурм Грац - Бранн 22.01.26 Фейеноорд 3:0 Штурм Грац 11.12.25 Штурм Грац 0:1 Црвена Звезда 27.11.25 Панатинаикос 2:1 Штурм Грац 06.11.25 Штурм Грац 0:0 Ноттингем Форест 23.10.25 Селтик 2:1 Штурм Грац 4 33 Ницца 7 1 0 6 7 - 14 29.01.26 22:00 Лудогорец - Ницца 22.01.26 Ницца 3:1 Гоу Эхед Иглс 11.12.25 Ницца 0:1 Брага 27.11.25 Порту 3:0 Ницца 06.11.25 Ницца 1:3 Фрайбург 23.10.25 Сельта 2:1 Ницца 3 34 Утрехт 7 0 1 6 3 - 11 29.01.26 22:00 Селтик - Утрехт 22.01.26 Утрехт 0:2 Генк 11.12.25 Утрехт 1:2 Ноттингем Форест 27.11.25 Бетис 2:1 Утрехт 06.11.25 Утрехт 1:1 Порту 23.10.25 Фрайбург 2:0 Утрехт 1 35 Мальмё 7 0 1 6 3 - 13 29.01.26 22:00 Генк - Мальмё 22.01.26 Мальмё 0:1 Црвена Звезда 11.12.25 Порту 2:1 Мальмё 27.11.25 Ноттингем Форест 3:0 Мальмё 06.11.25 Мальмё 0:1 Панатинаикос 23.10.25 Мальмё 1:1 Динамо Загреб 1 36 Маккаби Тель-Авив 7 0 1 6 2 - 19 29.01.26 22:00 Маккаби Тель-Авив - Болонья 22.01.26 Фрайбург 1:0 Маккаби Тель-Авив 11.12.25 Штутгарт 4:1 Маккаби Тель-Авив 27.11.25 Маккаби Тель-Авив 0:6 Лион 06.11.25 Астон Вилла 2:0 Маккаби Тель-Авив 23.10.25 Маккаби Тель-Авив 0:3 Мидтьюлланд 1 Полная таблица

