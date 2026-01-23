Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ноттингем не забил пенальти и с автоголом уступил Браге в Лиге Европы
Лига Европы
Брага
22.01.2026 22:00 – FT 1 : 0
Ноттингем Форест
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига Европы
23 января 2026, 00:27 | Обновлено 23 января 2026, 00:38
28
1

Ноттингем не забил пенальти и с автоголом уступил Браге в Лиге Европы

Решающим в матче стал гол в свои ворота от Райана Йейтса

23 января 2026, 00:27 | Обновлено 23 января 2026, 00:38
28
1 Comments
Ноттингем не забил пенальти и с автоголом уступил Браге в Лиге Европы
Getty Images/Global Images Ukraine

У матчі 7-го туру Ліги Європи португальська Брага здобула мінімальну перемогу над Ноттінгем Форест з Англії (1:0).

Поєдинок відбувся на Ештадіу Мунісіпал де Брага. Перший тайм пройшов без забитих м’ячів, а ключові події розгорнулися після перерви.

Гості мали чудову нагоду вийти вперед на 54-й хвилині, однак Морган Гіббс-Вайт не реалізував пенальті.

На 54-й хвилині єдиний гол у матчі забив Райан Єйтс, замкнувши передачу Рікарду Орти.

Раніше український захисник Олександр Зінченко був виключений з заявки лісників на Лігу Європи.

Брага набрала 16 очок та гарантувала собі вихід у плей-оф, а Ноттінгем Форест має 11 балів і теж гарантировано потрапить у топ-24.

Ліга Європи. 7-й тур, 22 січня 2026

Брага (Португалія) – Ноттінгем форест (Англія) – 1:0

Голи: Райан Єйтс, 54

Фотогалерея

По теме:
Рома без Довбика переиграла Штутгарт и гарантировала плей-офф Лиги Европы
Разгром от Аль-Хиляля. Бензема забил пенальти, но его Аль-Иттихад проиграл
Лига Европы. Первый блок матчей: минимальные победы Лиона и Астон Виллы
Ноттингем Форест Брага Лига Европы автогол Морган Гиббс-Уайт пенальти Александр Зинченко видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мандзын повторил свой рекорд сезона. Начался шестой этап Кубка мира
Биатлон | 22 января 2026, 20:41 5
Мандзын повторил свой рекорд сезона. Начался шестой этап Кубка мира
Мандзын повторил свой рекорд сезона. Начался шестой этап Кубка мира

Виталий в короткой индивидуалке показал 15-й результат

Моуриньо заговорил о Трубине после поражения Бенфики в Лиге чемпионов
Футбол | 22 января 2026, 09:09 0
Моуриньо заговорил о Трубине после поражения Бенфики в Лиге чемпионов
Моуриньо заговорил о Трубине после поражения Бенфики в Лиге чемпионов

Коуч похвалил украинского голкипера «орлов»

Романо подтвердил. Жирона оформит трансфер форварда сборной Украины U-21
Футбол | 22.01.2026, 12:50
Романо подтвердил. Жирона оформит трансфер форварда сборной Украины U-21
Романо подтвердил. Жирона оформит трансфер форварда сборной Украины U-21
Ярмоленко выбрал вратаря, который был лучше Шовковского
Футбол | 22.01.2026, 23:51
Ярмоленко выбрал вратаря, который был лучше Шовковского
Ярмоленко выбрал вратаря, который был лучше Шовковского
Боксер, который прервал гегемонию Кличко, идет за Усиком и бросил ему вызов
Бокс | 22.01.2026, 09:28
Боксер, который прервал гегемонию Кличко, идет за Усиком и бросил ему вызов
Боксер, который прервал гегемонию Кличко, идет за Усиком и бросил ему вызов
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Artem_Ponomar
Добре що Зінченко все ж таки пішов, хоча переходить в теж трохи кризисний клуб 
Ответить
0
Популярные новости
Усик мечтает о бое с легендой бокса, который победил Кличко и Майка Тайсона
Усик мечтает о бое с легендой бокса, который победил Кличко и Майка Тайсона
22.01.2026, 05:42
Бокс
Вернидуб хочет пригласить в Нефтчи легионера Шахтера и лидера Динамо
Вернидуб хочет пригласить в Нефтчи легионера Шахтера и лидера Динамо
22.01.2026, 09:49 9
Футбол
Свитолина разобралась с полькой и пробилась в 1/16 финала Australian Open
Свитолина разобралась с полькой и пробилась в 1/16 финала Australian Open
21.01.2026, 03:30 22
Теннис
СВИТОЛИНА: «Мне было жаль, что не дала себе шанс побороться за WTA Finals»
СВИТОЛИНА: «Мне было жаль, что не дала себе шанс побороться за WTA Finals»
21.01.2026, 06:25
Теннис
Итоги первого дня Евро: результативный матч-открытие, чудо от Латвии
Итоги первого дня Евро: результативный матч-открытие, чудо от Латвии
21.01.2026, 23:01
Футзал
Семь побед Арсенала. Как выглядит турнирная таблица Лиги чемпионов
Семь побед Арсенала. Как выглядит турнирная таблица Лиги чемпионов
21.01.2026, 06:23
Футбол
Стало известно, когда Михаил Мудрик может вернуться на поле
Стало известно, когда Михаил Мудрик может вернуться на поле
22.01.2026, 08:05 10
Футбол
Василий КОБИН: «Мы с Поворознюком приняли решение. Могу вам анонсировать..»
Василий КОБИН: «Мы с Поворознюком приняли решение. Могу вам анонсировать..»
21.01.2026, 17:11 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем