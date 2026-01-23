Ноттингем не забил пенальти и с автоголом уступил Браге в Лиге Европы
Решающим в матче стал гол в свои ворота от Райана Йейтса
У матчі 7-го туру Ліги Європи португальська Брага здобула мінімальну перемогу над Ноттінгем Форест з Англії (1:0).
Поєдинок відбувся на Ештадіу Мунісіпал де Брага. Перший тайм пройшов без забитих м’ячів, а ключові події розгорнулися після перерви.
Гості мали чудову нагоду вийти вперед на 54-й хвилині, однак Морган Гіббс-Вайт не реалізував пенальті.
На 54-й хвилині єдиний гол у матчі забив Райан Єйтс, замкнувши передачу Рікарду Орти.
Раніше український захисник Олександр Зінченко був виключений з заявки лісників на Лігу Європи.
Брага набрала 16 очок та гарантувала собі вихід у плей-оф, а Ноттінгем Форест має 11 балів і теж гарантировано потрапить у топ-24.
Ліга Європи. 7-й тур, 22 січня 2026
Брага (Португалія) – Ноттінгем форест (Англія) – 1:0
Голи: Райан Єйтс, 54
