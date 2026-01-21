В четверг, 22 января, состоится поединок 7-го тура основного этапа Лиги Европы между «Брагой» и «Ноттингемом». По киевскому времени игра начнется в 22:00.

Брага

Для португальцев текущий сезон проходит не лучшим образом. После 18 туров чемпионата на балансе клуба есть 30 зачетных пунктов, позволяющих находиться на 5 месте турнирной таблицы. Хотя от 4 позиции команду отделяет всего 1 очко, тройка лидеров оторвалась уже на 12 и более пунктов. В Кубке Португалии «Брага» вылетела на стадии 1/4 от «АД Фаре», а в Кубке лиги потерпела поражение в финале против «Витории».

В Лиге Европы результаты клуба немного стабильнее – после 6 туров на его балансе есть 13 очков, позволяющих занимать 7-ю позицию общей таблицы соревнований. Расстояние от лидера – всего 2 пункта.

Ноттингем

Коллектив до сих пор полноценно не оправился от периода чрезвычайной нестабильности в начале сезона (когда был уволен Нуну Эшпериту Санту, а впоследствии и его замену Анже Постекоглу). После 22 туров Премьер-лиги «лесники» имеют на балансе 22 очка, благодаря которым и находятся на 17 месте турнирной таблицы. Расстояние от зоны вылета на данный момент составляет всего 5 баллов. Выступления в Кубке Англии и Кубке лиги клуб завершил в первой для себя игре – на стадии 1/32 и 1/16 финала соответственно.

За 6 туров Лиги Европы «Форест» набрал 11 очков, благодаря которым сейчас занимает 11 место турнирной таблицы. Расстояние от необходимого топ-8 – 2 балла.

Личные встречи

В официальных играх клубы еще ни разу не играли друг с другом.

Интересные факты

«Брага» проиграла всего 1/8 последних домашних матчей.

В предыдущих 7 поединках «Ноттингем» потерпел 5 поражений.

В 5/6 предыдущих матчах «Браги» забивали обе команды.

Прогноз

Оба клуба сейчас находятся не в лучших кондициях, однако в их матчах часто забивают немалое количество голов. Я поставлю на то, что обе команды забьют (с коэффициентом 1.75 по линии бк betking).