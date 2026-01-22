Лига Европы. 7-й тур, 22 января. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Вечером 22 января проходят матчи 7-го тура Лиги Европы УЕФА
Вечером 22 января проходят матчи предпоследнего, 7-го тура Лиги Европы УЕФА 2025/26.
В этот игровой день запланировано 18 поединков (по 9 в первом и втором блоках)
В 7-м туре интерес представляют матчи: Брага – Ноттингем Форест, Рома – Штутгарт.
Украинские футболисты в этом раунде не сыграют. Форвард Ромы Артем Довбик травмирован и перенес операцию, а Александр Зинченко исключен из заявки Ноттингем Форест.
После 6 туров лидируют Лион, Мидтьюлланд, Астон Вилла (по 15 очков), Бетис, Фрайбург, Ференцварош (по 14). Эти 6 команд уже вышли в плей-оф:
Лига Европы УЕФА 2025/26
6-й тур, 22 января 2025
- 19:45. Болонья (Италия) – Селтик (Шотландия)
- 19:45. Бранн (Норвегия) – Мідтьюлланд (Дания)
- 19:45. Виктория Пльзень (Чехия) – Порту (Португалия)
- 19:45. Мальме (Швеция) – Црвена Звезда (Сербия)
- 19:45. ПАОК (Греция) – Бетис (Испания)
- 19:45. Фейенорд (Нидерланды) – Штурм Грац (Австрия)
- 19:45. Фенербахче (Турция) – Астон Вилла (Англия)
- 19:45. Фрайбург (Германия) – Маккаби Тель-Авив (Израиль)
- 19:45. Янг Бойз (Швейцария) – Лион (Франция)
- 22:00. Брага (Португалия) – Ноттингем Форест (Англия)
- 22:00. Динамо Загреб (Хорватия) – ФКСБ Стяуа (Румыния)
- 22:00. РБ Зальцбург (Австрия) – Базель (Швейцария)
- 22:00. Ницца (Франция) – Гоу Эхед Иглс (Нидерланды)
- 22:00. Рейнджерс (Шотландия) – Лудогорец (Болгария)
- 22:00. Рома (Италия) – Штутгарт (Германия)
- 22:00. Сельта Вигo (Испания) – Лилль (Франция)
- 22:00. Утрехт (Нидерланды) – Генк (Бельгия)
- 22:00. Ференцварош (Венгрия) – Панатинаикос (Греция)
Инфографика
