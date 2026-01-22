Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Лига Европы. 7-й тур, 22 января. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Лига Европы
Бранн
22.01.2026 19:45 - : -
Мидтьюлланд
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига Европы
22 января 2026, 17:09 | Обновлено 22 января 2026, 17:12
9
0

Лига Европы. 7-й тур, 22 января. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Вечером 22 января проходят матчи 7-го тура Лиги Европы УЕФА

Лига Европы. 7-й тур, 22 января. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УЕФА

Вечером 22 января проходят матчи предпоследнего, 7-го тура Лиги Европы УЕФА 2025/26.

В этот игровой день запланировано 18 поединков (по 9 в первом и втором блоках)

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В 7-м туре интерес представляют матчи: Брага – Ноттингем Форест, Рома – Штутгарт.

Украинские футболисты в этом раунде не сыграют. Форвард Ромы Артем Довбик травмирован и перенес операцию, а Александр Зинченко исключен из заявки Ноттингем Форест.

После 6 туров лидируют Лион, Мидтьюлланд, Астон Вилла (по 15 очков), Бетис, Фрайбург, Ференцварош (по 14). Эти 6 команд уже вышли в плей-оф:

Лига Европы УЕФА 2025/26

6-й тур, 22 января 2025

  • 19:45. Болонья (Италия) – Селтик (Шотландия)
  • 19:45. Бранн (Норвегия) – Мідтьюлланд (Дания)
  • 19:45. Виктория Пльзень (Чехия) – Порту (Португалия)
  • 19:45. Мальме (Швеция) – Црвена Звезда (Сербия)
  • 19:45. ПАОК (Греция) – Бетис (Испания)
  • 19:45. Фейенорд (Нидерланды) – Штурм Грац (Австрия)
  • 19:45. Фенербахче (Турция) – Астон Вилла (Англия)
  • 19:45. Фрайбург (Германия) – Маккаби Тель-Авив (Израиль)
  • 19:45. Янг Бойз (Швейцария) – Лион (Франция)
  • 22:00. Брага (Португалия) – Ноттингем Форест (Англия)
  • 22:00. Динамо Загреб (Хорватия) – ФКСБ Стяуа (Румыния)
  • 22:00. РБ Зальцбург (Австрия) – Базель (Швейцария)
  • 22:00. Ницца (Франция) – Гоу Эхед Иглс (Нидерланды)
  • 22:00. Рейнджерс (Шотландия) – Лудогорец (Болгария)
  • 22:00. Рома (Италия) – Штутгарт (Германия)
  • 22:00. Сельта Вигo (Испания) – Лилль (Франция)
  • 22:00. Утрехт (Нидерланды) – Генк (Бельгия)
  • 22:00. Ференцварош (Венгрия) – Панатинаикос (Греция)

Видеотрансляцию матчей проводит видеосервис MEGOGO.

Инфографика

По теме:
Болонья – Селтик. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Виктория Пльзень – Порту. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Предпоследний тур Лиги Европы. Кто с кем сыграет: расписание и таблица
Лига Европы смотреть онлайн Штутгарт Бетис Рома Рим Лилль Астон Вилла Селтик Динамо Загреб Панатинаикос Фенербахче Сельта Болонья ПАОК Янг Бойз Глазго Рейнджерс Базель Ницца Црвена Звезда Брага Мидтьюлланд Бранн Мальме Ноттингем Форест Фрайбург Виктория Пльзень Утрехт Ференцварош Маккаби Тель-Авив Штурм Грац Лудогорец ФКСБ (Стяуа) Бухарест Александр Зинченко Артем Довбик РБ Зальцбург Фейеноорд Гоу Эхед Иглс Лион Генк Порту
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
