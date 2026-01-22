Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Лига Европы. Первый блок матчей: минимальные победы Лиона и Астон Виллы
Лига Европы
22 января 2026, 21:47 | Обновлено 22 января 2026, 21:56
Обе команды набрали по 18 очков и возглавляют турнирную таблицу

Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 22 января проходят матчи 7-го тура основного раунда Лиги Европы УЕФА 2025/26.

В первом блоке сыграно 9 поединков, и еще 9 встреч запланированы на 22:00.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Лион на выезде минимально переиграл Янг Бойз (1:0), Астон Вилла в гостях нанесла поражение Фенербахче (1:0),

Лидируют Лион, Астон Вилла (по 18 очков), Фрайбург (17), Мидтьюлланд (16), Бетис, Ференцварош, Порту, Брага, Црвена Звезда (13). Эти 11 команд гарантировали себе путевку в плей-офф.

Во втором блоке матчей интерес представляют встречи: Брага – Ноттингем Форест, Рома – Штутгарт.

Лиговая фаза состоит из 8 туров, последний 8-й тур пройдет 29 января 2026 года.

По итогам 8 туров 8 лучших команд выйдут напрямую в 1/8 финала. Команды, занявшие 9–24 места, сыграют в 1/16 финала. Клубы, занявшие 25–36 места, покинут турнир. Финал Лиги Европы состоится 20 мая 2026 года в турецком Стамбуле на стадионе Бешикташа.

Лига Европы УЕФА 2025/26

7-й тур, 22 января 2026

  • 19:45. Болонья (Италия) – Селтик (Шотландия) – 2:2
  • 19:45. Бранн (Норвегия) – Мидтьюлланд (Дания) – 3:3
  • 19:45. Виктория Пльзень (Чехия) – Порту (Португалия) – 1:1
  • 19:45. Мальме (Швеция) – Црвена Звезда (Сербия) – 0:1
  • 19:45. ПАОК (Греция) – Бетис (Испания) – 2:0
  • 19:45. Фейенорд (Нидерланды) – Штурм Грац (Австрия) – 3:0
  • 19:45. Фенербахче (Турция) – Астон Вилла (Англия) – 0:1
  • 19:45. Фрайбург (Германия) – Маккаби Тель-Авив (Израиль) – 1:0
  • 19:45. Янг Бойз (Швейцария) – Лион (Франция) – 0:1

Турнирная таблица

Инфографика

Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
