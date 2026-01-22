Предпоследний тур Лиги Европы. Кто с кем сыграет: расписание и таблица

Вечером 22 января пройдут матчи 7-го тура основного раунда Лиги Европы УЕФА 2025/26.

В этот игровой день запланировано 18 матчей Лиги Европы.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В 7-м туре интерес представляют матчи: Брага – Ноттингем Форест, Рома – Штутгарт.

Украинские футболисты в этом раунде не сыграют. Форвард Ромы Артем Довбик травмирован и перенес операцию, а Александр Зинченко исключен из заявки Ноттингем Форест.

После 6 туров лидируют Лион, Мидтьюлланд, Астон Вилла (по 15 очков), Бетис, Фрайбург, Ференцварош (по 14). Эти 6 команд уже вышли в плей-оф:

Лиговая фаза состоит из 8 туров, последний 8-й тур пройдет 29 января 2026 года.

По итогам 8 туров 8 лучших команд выйдут напрямую в 1/8 финала. Команды, занявшие 9–24 места, сыграют в 1/16 финала. Клубы, занявшие 25–36 места, покинут турнир.

Финал Лиги Европы состоится 20 мая 2026 года в турецком Стамбуле на стадионе Бешикташа.

Лига Европы УЕФА 2025/26

7-й тур, 22 января 2026

Расписание матчей

19:45. Болонья (Италия) – Селтик (Шотландия)

19:45. Бранн (Норвегия) – Мідтьюлланд (Дания)

19:45. Виктория Пльзень (Чехия) – Порту (Португалия)

19:45. Мальме (Швеция) – Црвена Звезда (Сербия)

19:45. ПАОК (Греция) – Бетис (Испания)

19:45. Фейенорд (Нидерланды) – Штурм Грац (Австрия)

19:45. Фенербахче (Турция) – Астон Вилла (Англия)

19:45. Фрайбург (Германия) – Маккаби Тель-Авив (Израиль)

19:45. Янг Бойз (Швейцария) – Лион (Франция)

22:00. Брага (Португалия) – Ноттингем Форест (Англия)

22:00. Динамо Загреб (Хорватия) – ФКСБ Стяуа (Румыния)

22:00. РБ Зальцбург (Австрия) – Базель (Швейцария)

22:00. Ницца (Франция) – Гоу Эхед Иглс (Нидерланды)

22:00. Рейнджерс (Шотландия) – Лудогорец (Болгария)

22:00. Рома (Италия) – Штутгарт (Германия)

22:00. Сельта Вигo (Испания) – Лилль (Франция)

22:00. Утрехт (Нидерланды) – Генк (Бельгия)

22:00. Ференцварош (Венгрия) – Панатинаикос (Греция)

Турнирная таблица

№ Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О 1 Лион 6 5 0 1 13 - 3 22.01.26 19:45 Янг Бойз - Лион 11.12.25 Лион 2:1 Гоу Эхед Иглс 27.11.25 Маккаби Тель-Авив 0:6 Лион 06.11.25 Бетис 2:0 Лион 23.10.25 Лион 2:0 Базель 02.10.25 Лион 2:0 РБ Зальцбург 15 2 Мидтьюлланд 6 5 0 1 13 - 5 22.01.26 19:45 Бранн - Мидтьюлланд 11.12.25 Мидтьюлланд 1:0 Генк 27.11.25 Рома 2:1 Мидтьюлланд 06.11.25 Мидтьюлланд 3:1 Селтик 23.10.25 Маккаби Тель-Авив 0:3 Мидтьюлланд 02.10.25 Ноттингем Форест 2:3 Мидтьюлланд 15 3 Астон Вилла 6 5 0 1 10 - 4 22.01.26 19:45 Фенербахче - Астон Вилла 11.12.25 Базель 1:2 Астон Вилла 27.11.25 Астон Вилла 2:1 Янг Бойз 06.11.25 Астон Вилла 2:0 Маккаби Тель-Авив 23.10.25 Гоу Эхед Иглс 2:1 Астон Вилла 02.10.25 Фейеноорд 0:2 Астон Вилла 15 4 Бетис 6 4 2 0 11 - 4 22.01.26 19:45 ПАОК - Бетис 11.12.25 Динамо Загреб 1:3 Бетис 27.11.25 Бетис 2:1 Утрехт 06.11.25 Бетис 2:0 Лион 23.10.25 Генк 0:0 Бетис 02.10.25 Лудогорец 0:2 Бетис 14 5 Фрайбург 6 4 2 0 9 - 3 22.01.26 19:45 Фрайбург - Маккаби Тель-Авив 11.12.25 Фрайбург 1:0 РБ Зальцбург 27.11.25 Виктория Пльзень 0:0 Фрайбург 06.11.25 Ницца 1:3 Фрайбург 23.10.25 Фрайбург 2:0 Утрехт 02.10.25 Болонья 1:1 Фрайбург 14 6 Ференцварош 6 4 2 0 11 - 6 22.01.26 22:00 Ференцварош - Панатинаикос 11.12.25 Ференцварош 2:1 Глазго Рейнджерс 27.11.25 Фенербахче 1:1 Ференцварош 06.11.25 Ференцварош 3:1 Лудогорец 23.10.25 РБ Зальцбург 2:3 Ференцварош 02.10.25 Генк 0:1 Ференцварош 14 7 Брага 6 4 1 1 10 - 5 22.01.26 22:00 Брага - Ноттингем Форест 11.12.25 Ницца 0:1 Брага 27.11.25 Глазго Рейнджерс 1:1 Брага 06.11.25 Брага 3:4 Генк 23.10.25 Брага 2:0 Црвена Звезда 02.10.25 Селтик 0:2 Брага 13 8 Порту 6 4 1 1 9 - 5 22.01.26 19:45 Виктория Пльзень - Порту 11.12.25 Порту 2:1 Мальмё 27.11.25 Порту 3:0 Ницца 06.11.25 Утрехт 1:1 Порту 23.10.25 Ноттингем Форест 2:0 Порту 02.10.25 Порту 2:1 Црвена Звезда 13 9 Штутгарт 6 4 0 2 12 - 5 22.01.26 22:00 Рома - Штутгарт 11.12.25 Штутгарт 4:1 Маккаби Тель-Авив 27.11.25 Гоу Эхед Иглс 0:4 Штутгарт 06.11.25 Штутгарт 2:0 Фейеноорд 23.10.25 Фенербахче 1:0 Штутгарт 02.10.25 Базель 2:0 Штутгарт 12 10 Рома 6 4 0 2 10 - 5 22.01.26 22:00 Рома - Штутгарт 11.12.25 Селтик 0:3 Рома 27.11.25 Рома 2:1 Мидтьюлланд 06.11.25 Глазго Рейнджерс 0:2 Рома 23.10.25 Рома 1:2 Виктория Пльзень 02.10.25 Рома 0:1 Лилль 12 11 Ноттингем Форест 6 3 2 1 11 - 6 22.01.26 22:00 Брага - Ноттингем Форест 11.12.25 Утрехт 1:2 Ноттингем Форест 27.11.25 Ноттингем Форест 3:0 Мальмё 06.11.25 Штурм Грац 0:0 Ноттингем Форест 23.10.25 Ноттингем Форест 2:0 Порту 02.10.25 Ноттингем Форест 2:3 Мидтьюлланд 11 12 Фенербахче 6 3 2 1 9 - 5 22.01.26 19:45 Фенербахче - Астон Вилла 11.12.25 Бранн 0:4 Фенербахче 27.11.25 Фенербахче 1:1 Ференцварош 06.11.25 Виктория Пльзень 0:0 Фенербахче 23.10.25 Фенербахче 1:0 Штутгарт 02.10.25 Фенербахче 2:1 Ницца 11 13 Болонья 6 3 2 1 9 - 5 22.01.26 19:45 Болонья - Селтик 11.12.25 Сельта 1:2 Болонья 27.11.25 Болонья 4:1 РБ Зальцбург 06.11.25 Болонья 0:0 Бранн 23.10.25 ФКСБ 1:2 Болонья 02.10.25 Болонья 1:1 Фрайбург 11 14 Виктория Пльзень 6 2 4 0 6 - 2 22.01.26 19:45 Виктория Пльзень - Порту 11.12.25 Панатинаикос 0:0 Виктория Пльзень 27.11.25 Виктория Пльзень 0:0 Фрайбург 06.11.25 Виктория Пльзень 0:0 Фенербахче 23.10.25 Рома 1:2 Виктория Пльзень 02.10.25 Виктория Пльзень 3:0 Мальмё 10 15 Панатинаикос 6 3 1 2 9 - 7 22.01.26 22:00 Ференцварош - Панатинаикос 11.12.25 Панатинаикос 0:0 Виктория Пльзень 27.11.25 Панатинаикос 2:1 Штурм Грац 06.11.25 Мальмё 0:1 Панатинаикос 23.10.25 Фейеноорд 3:1 Панатинаикос 02.10.25 Панатинаикос 1:2 Гоу Эхед Иглс 10 16 Генк 6 3 1 2 7 - 6 22.01.26 22:00 Утрехт - Генк 11.12.25 Мидтьюлланд 1:0 Генк 27.11.25 Генк 2:1 Базель 06.11.25 Брага 3:4 Генк 23.10.25 Генк 0:0 Бетис 02.10.25 Генк 0:1 Ференцварош 10 17 Црвена Звезда 6 3 1 2 5 - 5 22.01.26 19:45 Мальмё - Црвена Звезда 11.12.25 Штурм Грац 0:1 Црвена Звезда 27.11.25 Црвена Звезда 1:0 ФКСБ 06.11.25 Црвена Звезда 1:0 Лилль 23.10.25 Брага 2:0 Црвена Звезда 02.10.25 Порту 2:1 Црвена Звезда 10 18 ПАОК 6 2 3 1 13 - 10 22.01.26 19:45 ПАОК - Бетис 11.12.25 Лудогорец 3:3 ПАОК 27.11.25 ПАОК 1:1 Бранн 06.11.25 ПАОК 4:0 Янг Бойз 23.10.25 Лилль 3:4 ПАОК 02.10.25 Сельта 3:1 ПАОК 9 19 Сельта 6 3 0 3 12 - 9 22.01.26 22:00 Сельта - Лилль 11.12.25 Сельта 1:2 Болонья 27.11.25 Лудогорец 3:2 Сельта 06.11.25 Динамо Загреб 0:3 Сельта 23.10.25 Сельта 2:1 Ницца 02.10.25 Сельта 3:1 ПАОК 9 20 Лилль 6 3 0 3 10 - 7 22.01.26 22:00 Сельта - Лилль 11.12.25 Янг Бойз 1:0 Лилль 27.11.25 Лилль 4:0 Динамо Загреб 06.11.25 Црвена Звезда 1:0 Лилль 23.10.25 Лилль 3:4 ПАОК 02.10.25 Рома 0:1 Лилль 9 21 Янг Бойз 6 3 0 3 8 - 12 22.01.26 19:45 Янг Бойз - Лион 11.12.25 Янг Бойз 1:0 Лилль 27.11.25 Астон Вилла 2:1 Янг Бойз 06.11.25 ПАОК 4:0 Янг Бойз 23.10.25 Янг Бойз 3:2 Лудогорец 02.10.25 ФКСБ 0:2 Янг Бойз 9 22 Бранн 6 2 2 2 6 - 7 22.01.26 19:45 Бранн - Мидтьюлланд 11.12.25 Бранн 0:4 Фенербахче 27.11.25 ПАОК 1:1 Бранн 06.11.25 Болонья 0:0 Бранн 23.10.25 Бранн 3:0 Глазго Рейнджерс 02.10.25 Бранн 1:0 Утрехт 8 23 Лудогорец 6 2 1 3 11 - 14 22.01.26 22:00 Глазго Рейнджерс - Лудогорец 11.12.25 Лудогорец 3:3 ПАОК 27.11.25 Лудогорец 3:2 Сельта 06.11.25 Ференцварош 3:1 Лудогорец 23.10.25 Янг Бойз 3:2 Лудогорец 02.10.25 Лудогорец 0:2 Бетис 7 24 Селтик 6 2 1 3 7 - 11 22.01.26 19:45 Болонья - Селтик 11.12.25 Селтик 0:3 Рома 27.11.25 Фейеноорд 1:3 Селтик 06.11.25 Мидтьюлланд 3:1 Селтик 23.10.25 Селтик 2:1 Штурм Грац 02.10.25 Селтик 0:2 Брага 7 25 Динамо Загреб 6 2 1 3 8 - 13 22.01.26 22:00 Динамо Загреб - ФКСБ 11.12.25 Динамо Загреб 1:3 Бетис 27.11.25 Лилль 4:0 Динамо Загреб 06.11.25 Динамо Загреб 0:3 Сельта 23.10.25 Мальмё 1:1 Динамо Загреб 02.10.25 Маккаби Тель-Авив 1:3 Динамо Загреб 7 26 Базель 6 2 0 4 8 - 9 22.01.26 22:00 РБ Зальцбург - Базель 11.12.25 Базель 1:2 Астон Вилла 27.11.25 Генк 2:1 Базель 06.11.25 Базель 3:1 ФКСБ 23.10.25 Лион 2:0 Базель 02.10.25 Базель 2:0 Штутгарт 6 27 ФКСБ 6 2 0 4 7 - 11 22.01.26 22:00 Динамо Загреб - ФКСБ 11.12.25 ФКСБ 4:3 Фейеноорд 27.11.25 Црвена Звезда 1:0 ФКСБ 06.11.25 Базель 3:1 ФКСБ 23.10.25 ФКСБ 1:2 Болонья 02.10.25 ФКСБ 0:2 Янг Бойз 6 28 Гоу Эхед Иглс 6 2 0 4 5 - 11 22.01.26 22:00 Ницца - Гоу Эхед Иглс 11.12.25 Лион 2:1 Гоу Эхед Иглс 27.11.25 Гоу Эхед Иглс 0:4 Штутгарт 06.11.25 РБ Зальцбург 2:0 Гоу Эхед Иглс 23.10.25 Гоу Эхед Иглс 2:1 Астон Вилла 02.10.25 Панатинаикос 1:2 Гоу Эхед Иглс 6 29 Штурм Грац 6 1 1 4 4 - 8 22.01.26 19:45 Фейеноорд - Штурм Грац 11.12.25 Штурм Грац 0:1 Црвена Звезда 27.11.25 Панатинаикос 2:1 Штурм Грац 06.11.25 Штурм Грац 0:0 Ноттингем Форест 23.10.25 Селтик 2:1 Штурм Грац 02.10.25 Штурм Грац 2:1 Глазго Рейнджерс 4 30 Фейеноорд 6 1 0 5 7 - 13 22.01.26 19:45 Фейеноорд - Штурм Грац 11.12.25 ФКСБ 4:3 Фейеноорд 27.11.25 Фейеноорд 1:3 Селтик 06.11.25 Штутгарт 2:0 Фейеноорд 23.10.25 Фейеноорд 3:1 Панатинаикос 02.10.25 Фейеноорд 0:2 Астон Вилла 3 31 РБ Зальцбург 6 1 0 5 5 - 11 22.01.26 22:00 РБ Зальцбург - Базель 11.12.25 Фрайбург 1:0 РБ Зальцбург 27.11.25 Болонья 4:1 РБ Зальцбург 06.11.25 РБ Зальцбург 2:0 Гоу Эхед Иглс 23.10.25 РБ Зальцбург 2:3 Ференцварош 02.10.25 Лион 2:0 РБ Зальцбург 3 32 Утрехт 6 0 1 5 3 - 9 22.01.26 22:00 Утрехт - Генк 11.12.25 Утрехт 1:2 Ноттингем Форест 27.11.25 Бетис 2:1 Утрехт 06.11.25 Утрехт 1:1 Порту 23.10.25 Фрайбург 2:0 Утрехт 02.10.25 Бранн 1:0 Утрехт 1 33 Глазго Рейнджерс 6 0 1 5 3 - 11 22.01.26 22:00 Глазго Рейнджерс - Лудогорец 11.12.25 Ференцварош 2:1 Глазго Рейнджерс 27.11.25 Глазго Рейнджерс 1:1 Брага 06.11.25 Глазго Рейнджерс 0:2 Рома 23.10.25 Бранн 3:0 Глазго Рейнджерс 02.10.25 Штурм Грац 2:1 Глазго Рейнджерс 1 34 Мальмё 6 0 1 5 3 - 12 22.01.26 19:45 Мальмё - Црвена Звезда 11.12.25 Порту 2:1 Мальмё 27.11.25 Ноттингем Форест 3:0 Мальмё 06.11.25 Мальмё 0:1 Панатинаикос 23.10.25 Мальмё 1:1 Динамо Загреб 02.10.25 Виктория Пльзень 3:0 Мальмё 1 35 Маккаби Тель-Авив 6 0 1 5 2 - 18 22.01.26 19:45 Фрайбург - Маккаби Тель-Авив 11.12.25 Штутгарт 4:1 Маккаби Тель-Авив 27.11.25 Маккаби Тель-Авив 0:6 Лион 06.11.25 Астон Вилла 2:0 Маккаби Тель-Авив 23.10.25 Маккаби Тель-Авив 0:3 Мидтьюлланд 02.10.25 Маккаби Тель-Авив 1:3 Динамо Загреб 1 36 Ницца 6 0 0 6 4 - 13 22.01.26 22:00 Ницца - Гоу Эхед Иглс 11.12.25 Ницца 0:1 Брага 27.11.25 Порту 3:0 Ницца 06.11.25 Ницца 1:3 Фрайбург 23.10.25 Сельта 2:1 Ницца 02.10.25 Фенербахче 2:1 Ницца 0 Полная таблица

Инфографика