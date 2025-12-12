Турнирная таблица Лиги Европы после 6 туров. 6 команд уже вышли в плей-офф
Топ-6: Лион, Мидтьюлланд, Астон Вилла, Бетис, Фрайбург, Ференцварош
Вечером 11 декабря состоялись матчи 6-го тура Лиги Европы УЕФА 2025/26.
Украинский защитник Александр Зинченко отыграл за Ноттингем Форест весь матч против Утрехта (2:1).
Форвард Ромы Артем Довбик из-за травмы не был включен в заявку на матч против Селтика (3:0).
6 команд уже вышли в плей-офф: Лион, Мидтьюлланд, Астон Вилла (по 15), Бетис, Фрайбург, Ференцварош (по 14).
По итогам 8 туров 8 лучших команд выйдут напрямую в 1/8 финала. Команды, занявшие 9–24 места, сыграют в 1/16 финала.
Лига Европы УЕФА 2025/26
6-й тур, 11 декабря 2025
- 22:00. Базель (Швейцария) – Астон Вилла (Англия) – 1:2
- 22:00. Бранн (Норвегия) – Фенербахче (Турция) – 0:4
- 22:00. Лион (Франция) – Гоу Эхед Иглс (Нидерланды) – 2:1
- 22:00. Панатинаикос (Греция) – Виктория Пльзень (Чехия) – 0:0
- 22:00. Порту (Португалия) – Мальме (Швеция) – 2:1
- 22:00. Селтик (Шотландия) – Рома (Италия) – 0:3
- 22:00. Сельта (Испания) – Болонья (Италия) – 1:2
- 22:00. ФКСБ Стяуа (Румыния) – Фейенорд (Нидерланды) – 4:3
- 22:00. Фрайбург (Германия) – РБ Зальцбург (Австрия) – 1:0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Лион
|6
|5
|0
|1
|13 - 3
|22.01.26 19:45 Янг Бойз - Лион11.12.25 Лион 2:1 Гоу Эхед Иглс27.11.25 Маккаби Тель-Авив 0:6 Лион06.11.25 Бетис 2:0 Лион23.10.25 Лион 2:0 Базель02.10.25 Лион 2:0 РБ Зальцбург
|15
|2
|Мидтьюлланд
|6
|5
|0
|1
|13 - 5
|22.01.26 19:45 Бранн - Мидтьюлланд11.12.25 Мидтьюлланд 1:0 Генк27.11.25 Рома 2:1 Мидтьюлланд06.11.25 Мидтьюлланд 3:1 Селтик23.10.25 Маккаби Тель-Авив 0:3 Мидтьюлланд02.10.25 Ноттингем Форест 2:3 Мидтьюлланд
|15
|3
|Астон Вилла
|6
|5
|0
|1
|10 - 4
|22.01.26 19:45 Фенербахче - Астон Вилла11.12.25 Базель 1:2 Астон Вилла27.11.25 Астон Вилла 2:1 Янг Бойз06.11.25 Астон Вилла 2:0 Маккаби Тель-Авив23.10.25 Гоу Эхед Иглс 2:1 Астон Вилла02.10.25 Фейеноорд 0:2 Астон Вилла
|15
|4
|Бетис
|6
|4
|2
|0
|11 - 4
|22.01.26 19:45 ПАОК - Бетис11.12.25 Динамо Загреб 1:3 Бетис27.11.25 Бетис 2:1 Утрехт06.11.25 Бетис 2:0 Лион23.10.25 Генк 0:0 Бетис02.10.25 Лудогорец 0:2 Бетис
|14
|5
|Фрайбург
|6
|4
|2
|0
|9 - 3
|22.01.26 19:45 Фрайбург - Маккаби Тель-Авив11.12.25 Фрайбург 1:0 РБ Зальцбург27.11.25 Виктория Пльзень 0:0 Фрайбург06.11.25 Ницца 1:3 Фрайбург23.10.25 Фрайбург 2:0 Утрехт02.10.25 Болонья 1:1 Фрайбург
|14
|6
|Ференцварош
|6
|4
|2
|0
|11 - 6
|22.01.26 22:00 Ференцварош - Панатинаикос11.12.25 Ференцварош 2:1 Глазго Рейнджерс27.11.25 Фенербахче 1:1 Ференцварош06.11.25 Ференцварош 3:1 Лудогорец23.10.25 РБ Зальцбург 2:3 Ференцварош02.10.25 Генк 0:1 Ференцварош
|14
|7
|Брага
|6
|4
|1
|1
|10 - 5
|22.01.26 22:00 Брага - Ноттингем Форест11.12.25 Ницца 0:1 Брага27.11.25 Глазго Рейнджерс 1:1 Брага06.11.25 Брага 3:4 Генк23.10.25 Брага 2:0 Црвена Звезда02.10.25 Селтик 0:2 Брага
|13
|8
|Порту
|6
|4
|1
|1
|9 - 5
|22.01.26 19:45 Виктория Пльзень - Порту11.12.25 Порту 2:1 Мальмё27.11.25 Порту 3:0 Ницца06.11.25 Утрехт 1:1 Порту23.10.25 Ноттингем Форест 2:0 Порту02.10.25 Порту 2:1 Црвена Звезда
|13
|9
|Штутгарт
|6
|4
|0
|2
|12 - 5
|22.01.26 22:00 Рома - Штутгарт11.12.25 Штутгарт 4:1 Маккаби Тель-Авив27.11.25 Гоу Эхед Иглс 0:4 Штутгарт06.11.25 Штутгарт 2:0 Фейеноорд23.10.25 Фенербахче 1:0 Штутгарт02.10.25 Базель 2:0 Штутгарт
|12
|10
|Рома
|6
|4
|0
|2
|10 - 5
|22.01.26 22:00 Рома - Штутгарт11.12.25 Селтик 0:3 Рома27.11.25 Рома 2:1 Мидтьюлланд06.11.25 Глазго Рейнджерс 0:2 Рома23.10.25 Рома 1:2 Виктория Пльзень02.10.25 Рома 0:1 Лилль
|12
|11
|Ноттингем Форест
|6
|3
|2
|1
|11 - 6
|22.01.26 22:00 Брага - Ноттингем Форест11.12.25 Утрехт 1:2 Ноттингем Форест27.11.25 Ноттингем Форест 3:0 Мальмё06.11.25 Штурм Грац 0:0 Ноттингем Форест23.10.25 Ноттингем Форест 2:0 Порту02.10.25 Ноттингем Форест 2:3 Мидтьюлланд
|11
|12
|Фенербахче
|6
|3
|2
|1
|9 - 5
|22.01.26 19:45 Фенербахче - Астон Вилла11.12.25 Бранн 0:4 Фенербахче27.11.25 Фенербахче 1:1 Ференцварош06.11.25 Виктория Пльзень 0:0 Фенербахче23.10.25 Фенербахче 1:0 Штутгарт02.10.25 Фенербахче 2:1 Ницца
|11
|13
|Болонья
|6
|3
|2
|1
|9 - 5
|22.01.26 19:45 Болонья - Селтик11.12.25 Сельта 1:2 Болонья27.11.25 Болонья 4:1 РБ Зальцбург06.11.25 Болонья 0:0 Бранн23.10.25 ФКСБ 1:2 Болонья02.10.25 Болонья 1:1 Фрайбург
|11
|14
|Виктория Пльзень
|6
|2
|4
|0
|6 - 2
|22.01.26 19:45 Виктория Пльзень - Порту11.12.25 Панатинаикос 0:0 Виктория Пльзень27.11.25 Виктория Пльзень 0:0 Фрайбург06.11.25 Виктория Пльзень 0:0 Фенербахче23.10.25 Рома 1:2 Виктория Пльзень02.10.25 Виктория Пльзень 3:0 Мальмё
|10
|15
|Панатинаикос
|6
|3
|1
|2
|9 - 7
|22.01.26 22:00 Ференцварош - Панатинаикос11.12.25 Панатинаикос 0:0 Виктория Пльзень27.11.25 Панатинаикос 2:1 Штурм Грац06.11.25 Мальмё 0:1 Панатинаикос23.10.25 Фейеноорд 3:1 Панатинаикос02.10.25 Панатинаикос 1:2 Гоу Эхед Иглс
|10
|16
|Генк
|6
|3
|1
|2
|7 - 6
|22.01.26 22:00 Утрехт - Генк11.12.25 Мидтьюлланд 1:0 Генк27.11.25 Генк 2:1 Базель06.11.25 Брага 3:4 Генк23.10.25 Генк 0:0 Бетис02.10.25 Генк 0:1 Ференцварош
|10
|17
|Црвена Звезда
|6
|3
|1
|2
|5 - 5
|22.01.26 19:45 Мальмё - Црвена Звезда11.12.25 Штурм Грац 0:1 Црвена Звезда27.11.25 Црвена Звезда 1:0 ФКСБ06.11.25 Црвена Звезда 1:0 Лилль23.10.25 Брага 2:0 Црвена Звезда02.10.25 Порту 2:1 Црвена Звезда
|10
|18
|ПАОК
|6
|2
|3
|1
|13 - 10
|22.01.26 19:45 ПАОК - Бетис11.12.25 Лудогорец 3:3 ПАОК27.11.25 ПАОК 1:1 Бранн06.11.25 ПАОК 4:0 Янг Бойз23.10.25 Лилль 3:4 ПАОК02.10.25 Сельта 3:1 ПАОК
|9
|19
|Сельта
|6
|3
|0
|3
|12 - 9
|22.01.26 22:00 Сельта - Лилль11.12.25 Сельта 1:2 Болонья27.11.25 Лудогорец 3:2 Сельта06.11.25 Динамо Загреб 0:3 Сельта23.10.25 Сельта 2:1 Ницца02.10.25 Сельта 3:1 ПАОК
|9
|20
|Лилль
|6
|3
|0
|3
|10 - 7
|22.01.26 22:00 Сельта - Лилль11.12.25 Янг Бойз 1:0 Лилль27.11.25 Лилль 4:0 Динамо Загреб06.11.25 Црвена Звезда 1:0 Лилль23.10.25 Лилль 3:4 ПАОК02.10.25 Рома 0:1 Лилль
|9
|21
|Янг Бойз
|6
|3
|0
|3
|8 - 12
|22.01.26 19:45 Янг Бойз - Лион11.12.25 Янг Бойз 1:0 Лилль27.11.25 Астон Вилла 2:1 Янг Бойз06.11.25 ПАОК 4:0 Янг Бойз23.10.25 Янг Бойз 3:2 Лудогорец02.10.25 ФКСБ 0:2 Янг Бойз
|9
|22
|Бранн
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|22.01.26 19:45 Бранн - Мидтьюлланд11.12.25 Бранн 0:4 Фенербахче27.11.25 ПАОК 1:1 Бранн06.11.25 Болонья 0:0 Бранн23.10.25 Бранн 3:0 Глазго Рейнджерс02.10.25 Бранн 1:0 Утрехт
|8
|23
|Лудогорец
|6
|2
|1
|3
|11 - 14
|22.01.26 22:00 Глазго Рейнджерс - Лудогорец11.12.25 Лудогорец 3:3 ПАОК27.11.25 Лудогорец 3:2 Сельта06.11.25 Ференцварош 3:1 Лудогорец23.10.25 Янг Бойз 3:2 Лудогорец02.10.25 Лудогорец 0:2 Бетис
|7
|24
|Селтик
|6
|2
|1
|3
|7 - 11
|22.01.26 19:45 Болонья - Селтик11.12.25 Селтик 0:3 Рома27.11.25 Фейеноорд 1:3 Селтик06.11.25 Мидтьюлланд 3:1 Селтик23.10.25 Селтик 2:1 Штурм Грац02.10.25 Селтик 0:2 Брага
|7
|25
|Динамо Загреб
|6
|2
|1
|3
|8 - 13
|22.01.26 22:00 Динамо Загреб - ФКСБ11.12.25 Динамо Загреб 1:3 Бетис27.11.25 Лилль 4:0 Динамо Загреб06.11.25 Динамо Загреб 0:3 Сельта23.10.25 Мальмё 1:1 Динамо Загреб02.10.25 Маккаби Тель-Авив 1:3 Динамо Загреб
|7
|26
|Базель
|6
|2
|0
|4
|8 - 9
|22.01.26 22:00 РБ Зальцбург - Базель11.12.25 Базель 1:2 Астон Вилла27.11.25 Генк 2:1 Базель06.11.25 Базель 3:1 ФКСБ23.10.25 Лион 2:0 Базель02.10.25 Базель 2:0 Штутгарт
|6
|27
|ФКСБ
|6
|2
|0
|4
|7 - 11
|22.01.26 22:00 Динамо Загреб - ФКСБ11.12.25 ФКСБ 4:3 Фейеноорд27.11.25 Црвена Звезда 1:0 ФКСБ06.11.25 Базель 3:1 ФКСБ23.10.25 ФКСБ 1:2 Болонья02.10.25 ФКСБ 0:2 Янг Бойз
|6
|28
|Гоу Эхед Иглс
|6
|2
|0
|4
|5 - 11
|22.01.26 22:00 Ницца - Гоу Эхед Иглс11.12.25 Лион 2:1 Гоу Эхед Иглс27.11.25 Гоу Эхед Иглс 0:4 Штутгарт06.11.25 РБ Зальцбург 2:0 Гоу Эхед Иглс23.10.25 Гоу Эхед Иглс 2:1 Астон Вилла02.10.25 Панатинаикос 1:2 Гоу Эхед Иглс
|6
|29
|Штурм Грац
|6
|1
|1
|4
|4 - 8
|22.01.26 19:45 Фейеноорд - Штурм Грац11.12.25 Штурм Грац 0:1 Црвена Звезда27.11.25 Панатинаикос 2:1 Штурм Грац06.11.25 Штурм Грац 0:0 Ноттингем Форест23.10.25 Селтик 2:1 Штурм Грац02.10.25 Штурм Грац 2:1 Глазго Рейнджерс
|4
|30
|Фейеноорд
|6
|1
|0
|5
|7 - 13
|22.01.26 19:45 Фейеноорд - Штурм Грац11.12.25 ФКСБ 4:3 Фейеноорд27.11.25 Фейеноорд 1:3 Селтик06.11.25 Штутгарт 2:0 Фейеноорд23.10.25 Фейеноорд 3:1 Панатинаикос02.10.25 Фейеноорд 0:2 Астон Вилла
|3
|31
|РБ Зальцбург
|6
|1
|0
|5
|5 - 11
|22.01.26 22:00 РБ Зальцбург - Базель11.12.25 Фрайбург 1:0 РБ Зальцбург27.11.25 Болонья 4:1 РБ Зальцбург06.11.25 РБ Зальцбург 2:0 Гоу Эхед Иглс23.10.25 РБ Зальцбург 2:3 Ференцварош02.10.25 Лион 2:0 РБ Зальцбург
|3
|32
|Утрехт
|6
|0
|1
|5
|3 - 9
|22.01.26 22:00 Утрехт - Генк11.12.25 Утрехт 1:2 Ноттингем Форест27.11.25 Бетис 2:1 Утрехт06.11.25 Утрехт 1:1 Порту23.10.25 Фрайбург 2:0 Утрехт02.10.25 Бранн 1:0 Утрехт
|1
|33
|Глазго Рейнджерс
|6
|0
|1
|5
|3 - 11
|22.01.26 22:00 Глазго Рейнджерс - Лудогорец11.12.25 Ференцварош 2:1 Глазго Рейнджерс27.11.25 Глазго Рейнджерс 1:1 Брага06.11.25 Глазго Рейнджерс 0:2 Рома23.10.25 Бранн 3:0 Глазго Рейнджерс02.10.25 Штурм Грац 2:1 Глазго Рейнджерс
|1
|34
|Мальмё
|6
|0
|1
|5
|3 - 12
|22.01.26 19:45 Мальмё - Црвена Звезда11.12.25 Порту 2:1 Мальмё27.11.25 Ноттингем Форест 3:0 Мальмё06.11.25 Мальмё 0:1 Панатинаикос23.10.25 Мальмё 1:1 Динамо Загреб02.10.25 Виктория Пльзень 3:0 Мальмё
|1
|35
|Маккаби Тель-Авив
|6
|0
|1
|5
|2 - 18
|22.01.26 19:45 Фрайбург - Маккаби Тель-Авив11.12.25 Штутгарт 4:1 Маккаби Тель-Авив27.11.25 Маккаби Тель-Авив 0:6 Лион06.11.25 Астон Вилла 2:0 Маккаби Тель-Авив23.10.25 Маккаби Тель-Авив 0:3 Мидтьюлланд02.10.25 Маккаби Тель-Авив 1:3 Динамо Загреб
|1
|36
|Ницца
|6
|0
|0
|6
|4 - 13
|22.01.26 22:00 Ницца - Гоу Эхед Иглс11.12.25 Ницца 0:1 Брага27.11.25 Порту 3:0 Ницца06.11.25 Ницца 1:3 Фрайбург23.10.25 Сельта 2:1 Ницца02.10.25 Фенербахче 2:1 Ницца
|0
