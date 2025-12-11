11.12.2025 19:45 – FT 4 : 1
Первый блок матчей Лиги Европы. Зинченко сыграл победный матч за Ноттингем
Вечером 11 декабря состоялись матчи 6-го тура Лиги Европы
Вечером 11 декабря проходят матчи 6-го тура Лиги Европы УЕФА 2025/26.
В первом блоке завершилось 9 поединков, и еще 9 игры начинаются в 22:00.
Украинский защитник Александр Зинченко обыграл за Ноттингем Форест весь матч против Утрехта (2:1).
Лига Европы УЕФА 2025/26
6-й тур, 11 декабря 2025
- 19:45. Динамо Загреб (Хорватия) – Бетис (Испания) – 1:3
- 19:45. Лудогорец (Болгария) – ПАОК (Греция) – 3:3
- 19:45. Мидтьюлланд (Дания) – Генк (Бельгия) – 1:0
- 19:45. Ницца (Франция) – Брага (Португалия) – 0:1
- 19:45. Утрехт (Нидерланды) – Ноттингем Форест (Англия) – 1:2
- 19:45. Ференцварош (Венгрия) – Рейнджерс (Шотландия) – 2:1
- 19:45. Штурм (Австрия) – Црвена Звезда (Сербия) – 0:1
- 19:45. Штутгарт (Германия) – Маккаби Тель-Авив (Израиль) – 4:1
- 19:45. Янг Бойз (Швейцария) – Лилль (Франция) – 1:0
