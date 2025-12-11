Первый блок матчей Лиги Европы. Зинченко сыграл победный матч за Ноттингем

Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
11 декабря 2025, 22:12 | Обновлено 11 декабря 2025, 22:13
Вечером 11 декабря состоялись матчи 6-го тура Лиги Европы

Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 11 декабря проходят матчи 6-го тура Лиги Европы УЕФА 2025/26.

В первом блоке завершилось 9 поединков, и еще 9 игры начинаются в 22:00.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Украинский защитник Александр Зинченко обыграл за Ноттингем Форест весь матч против Утрехта (2:1).

Лига Европы УЕФА 2025/26

6-й тур, 11 декабря 2025

  • 19:45. Динамо Загреб (Хорватия) – Бетис (Испания) – 1:3
  • 19:45. Лудогорец (Болгария) – ПАОК (Греция) – 3:3
  • 19:45. Мидтьюлланд (Дания) – Генк (Бельгия) – 1:0
  • 19:45. Ницца (Франция) – Брага (Португалия) – 0:1
  • 19:45. Утрехт (Нидерланды) – Ноттингем Форест (Англия) – 1:2
  • 19:45. Ференцварош (Венгрия) – Рейнджерс (Шотландия) – 2:1
  • 19:45. Штурм (Австрия) – Црвена Звезда (Сербия) – 0:1
  • 19:45. Штутгарт (Германия) – Маккаби Тель-Авив (Израиль) – 4:1
  • 19:45. Янг Бойз (Швейцария) – Лилль (Франция) – 1:0

Штутгарт Бетис Рома Рим Лилль Астон Вилла Селтик Динамо Загреб Панатинаикос Фенербахче Сельта Болонья ПАОК Янг Бойз Глазго Рейнджерс Базель Ницца Црвена Звезда Брага Мидтьюлланд Бранн Мальме Ноттингем Форест Лига Европы Фрайбург Виктория Пльзень Утрехт Ференцварош Маккаби Тель-Авив Штурм Грац Лудогорец ФКСБ (Стяуа) Бухарест Александр Зинченко Артем Довбик РБ Зальцбург Фейеноорд Гоу Эхед Иглс Лион Генк Порту выбор редакции статистические расклады
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
