Мареска проигнорировал прессу: тренер не уверен в своем будущем в клубе

Наставник «Челси» Энцо Мареска не имел жалоб на самочувствие после завершения игры с «Борнмутом», информирует инсайдер Бен Джейкобс. Ранее в СМИ появилась информация, что 45–летний тренер не явился на пресс–конференцию по итогам 19–го тура АПЛ (2:2) из–за внезапного недомогания.

По сведениям Джейкобса, итальянский специалист проигнорировал общение с прессой, так как сосредоточен на обдумывании своего будущего в лондонской команде.

Утверждается, что Мареска испытывает нарастающее разочарование из–за определенных внутренних процессов в «Челси», которые ограничивают его тренерскую автономию. С его точки зрения, клубная стратегия периодически вступает в противоречие с его личным видением управления коллективом.

Данные разногласия, в частности, спровоцировали резкие комментарии тренера после победы над «Эвертоном» (2:0). Проблема назревала на протяжении длительного периода, и, как отмечает Джейкобс, главному тренеру становится все сложнее выполнять свои обязанности в текущих условиях.