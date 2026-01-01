Мареска проигнорировал прессу: тренер не уверен в своем будущем в клубе

Спортивная премия 2025 года. Результаты и победители
Англия
01 января 2026, 04:29 | Обновлено 01 января 2026, 04:30
Разногласия с руководством обостряются

01 января 2026, 04:29 | Обновлено 01 января 2026, 04:30
Getty Images/Global Images Ukraine

Наставник «Челси» Энцо Мареска не имел жалоб на самочувствие после завершения игры с «Борнмутом», информирует инсайдер Бен Джейкобс. Ранее в СМИ появилась информация, что 45–летний тренер не явился на пресс–конференцию по итогам 19–го тура АПЛ (2:2) из–за внезапного недомогания.

По сведениям Джейкобса, итальянский специалист проигнорировал общение с прессой, так как сосредоточен на обдумывании своего будущего в лондонской команде.

Утверждается, что Мареска испытывает нарастающее разочарование из–за определенных внутренних процессов в «Челси», которые ограничивают его тренерскую автономию. С его точки зрения, клубная стратегия периодически вступает в противоречие с его личным видением управления коллективом.

Данные разногласия, в частности, спровоцировали резкие комментарии тренера после победы над «Эвертоном» (2:0). Проблема назревала на протяжении длительного периода, и, как отмечает Джейкобс, главному тренеру становится все сложнее выполнять свои обязанности в текущих условиях.

Челси Энцо Мареска Борнмут Эвертон Английская Премьер-лига
Михаил Олексиенко Источник: Бен Джейкобс
