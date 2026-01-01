Флорентино Перес назвал цену, за которую продаст Лунина в мировой гранд

Мадридский «Реал» определился с условиями возможного трансфера Андрея Лунина на фоне интереса со стороны итальянского «Милана». Как сообщают испанские и итальянские СМИ, «россонери» внимательно следят за ситуацией украинского голкипера из-за неопределенного будущего Майка Меньяна.

Впрочем, в Мадриде не намерены отпускать Лунина за бесценок. Руководство «сливочных» во главе с Флорентино Пересом уже установило четкую цену – 20 миллионов евро. Именно за такую сумму клуб готов рассмотреть продажу вратаря, контракт которого действует до 2030 года.

«Реал» не спешит с трансфером и пойдет на него только при условии, что предложение будет полностью соответствовать финансовым и спортивным интересам клуба.