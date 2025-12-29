Спортивная премия 2025 года. Результаты и победители
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Мадридский Реал принял решение купить вратаря
Испания
29 декабря 2025, 21:59 |
1510
0

Мадридский Реал принял решение купить вратаря

В команду прибудет Эрикссон

29 декабря 2025, 21:59 |
1510
0
Мадридский Реал принял решение купить вратаря
Getty Images/Global Images Ukraine. Симон Эрикссон

Мадридский «Реал» уже задумывается о будущем вратарской позиции, несмотря на уверенную форму Тибо Куртуа.

Бельгиец остается бесспорным №1 и имеет контракт до 2027 года, однако скаутский отдел клуба работает на перспективу. По информации испанских СМИ, «сливочные» внимательно следят за 19-летним голкипером «Эльфсборга» Симоном Эрикссоном и готовы осуществить трансфер.

Швед отличается ростом 1,94 м, сильной игрой на выходах, быстрыми рефлексами и стабильным прогрессом. Его трансферная стоимость оценивается в 1,5 млн евро, контракт действует до 2029 года.

В то же время в Мадриде рассчитывают и на собственных воспитанников, а также не забывают об Андрее Лунине, который имеет соглашение до 2030 года и каждый раз надежно подменяет Куртуа.

По теме:
Ненужного Шахтеру форварда попытаются пристроить в Турции
Стала известна сумма возможного трансфера Конопли из Шахтера в Вердер
ФОТО. Лунин показал свои рождественские каникулы. Где отдыхают?
Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу Андрей Лунин Тибо Куртуа трансферы
Дмитрий Олийченко Источник: DefensaCentral
Оцените материал
(20)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Хоккей | 29 декабря 2025, 08:40 1
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)

Чемпионат мира в США

Энрике выступил с заявлением о Сафонове после его игры с Забарным
Футбол | 29 декабря 2025, 03:32 1
Энрике выступил с заявлением о Сафонове после его игры с Забарным
Энрике выступил с заявлением о Сафонове после его игры с Забарным

Тренер поддержал вратаря

В Испании назвали клуб, который хочет купить Цыганкова у Жироны
Футбол | 29.12.2025, 08:28
В Испании назвали клуб, который хочет купить Цыганкова у Жироны
В Испании назвали клуб, который хочет купить Цыганкова у Жироны
Шахтер решил попрощаться с украинским футболистом, который уедет за океан
Футбол | 29.12.2025, 22:44
Шахтер решил попрощаться с украинским футболистом, который уедет за океан
Шахтер решил попрощаться с украинским футболистом, который уедет за океан
ФОТО. Как выглядит побитая машина, в которой находился Джошуа при аварии
Бокс | 29.12.2025, 17:34
ФОТО. Как выглядит побитая машина, в которой находился Джошуа при аварии
ФОТО. Как выглядит побитая машина, в которой находился Джошуа при аварии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Переговоры официально начаты. Моуриньо нацелился на еще одного украинца
Переговоры официально начаты. Моуриньо нацелился на еще одного украинца
28.12.2025, 15:53 1
Футбол
Динамо ведет переговоры с топ-клубом по поводу трансфера игрока
Динамо ведет переговоры с топ-клубом по поводу трансфера игрока
28.12.2025, 13:24 6
Футбол
Кличко решил наказать предательницу Украины
Кличко решил наказать предательницу Украины
28.12.2025, 08:29 3
Бокс
Молодежный ЧМ по хоккею. Игровой день начался с хет-трика форварда
Молодежный ЧМ по хоккею. Игровой день начался с хет-трика форварда
28.12.2025, 00:27
Хоккей
Шапаренко предложили контракты два клуба. Каким будет выбор?
Шапаренко предложили контракты два клуба. Каким будет выбор?
28.12.2025, 07:05 17
Футбол
Усик выступил с неожиданным обращением к Турки Аль-Шейху
Усик выступил с неожиданным обращением к Турки Аль-Шейху
28.12.2025, 08:01 6
Бокс
Ветеран ВСУ обвинил Милевского в уклонении от мобилизации
Ветеран ВСУ обвинил Милевского в уклонении от мобилизации
28.12.2025, 08:53 41
Футбол
Усик встретился с легендой бокса, который неоднозначно высказался о войне
Усик встретился с легендой бокса, который неоднозначно высказался о войне
27.12.2025, 18:59
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем