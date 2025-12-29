Мадридский Реал принял решение купить вратаря

Мадридский «Реал» уже задумывается о будущем вратарской позиции, несмотря на уверенную форму Тибо Куртуа.

Бельгиец остается бесспорным №1 и имеет контракт до 2027 года, однако скаутский отдел клуба работает на перспективу. По информации испанских СМИ, «сливочные» внимательно следят за 19-летним голкипером «Эльфсборга» Симоном Эрикссоном и готовы осуществить трансфер.

Швед отличается ростом 1,94 м, сильной игрой на выходах, быстрыми рефлексами и стабильным прогрессом. Его трансферная стоимость оценивается в 1,5 млн евро, контракт действует до 2029 года.

В то же время в Мадриде рассчитывают и на собственных воспитанников, а также не забывают об Андрее Лунине, который имеет соглашение до 2030 года и каждый раз надежно подменяет Куртуа.