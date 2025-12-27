Спортивная премия 2025 года. Результаты и победители
27 декабря 2025, 22:19 |
Реал придумал, на каких условиях готов продать Лунина уже этой зимой

Украинец может перейти в «Вильярреал»

Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин может сменить клуб уже этой зимой.

По информации испанских СМИ, украинец устал от роли запасного в «Реале» и настроен получать стабильную игровую практику. Основным претендентом на вратаря называют «Вильярреал», который готов гарантировать ему статус первого номера.

В мадридском клубе не исключают уход Лунина, если сам игрок будет настаивать на трансфере и поступит серьезное предложение.

При этом «Реал» уже придумал, как именно будет продавать украинца – а сделка должна включать пункт об обратном выкупе.

