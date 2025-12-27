Реал придумал, на каких условиях готов продать Лунина уже этой зимой

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин может сменить клуб уже этой зимой.

По информации испанских СМИ, украинец устал от роли запасного в «Реале» и настроен получать стабильную игровую практику. Основным претендентом на вратаря называют «Вильярреал», который готов гарантировать ему статус первого номера.

В мадридском клубе не исключают уход Лунина, если сам игрок будет настаивать на трансфере и поступит серьезное предложение.

При этом «Реал» уже придумал, как именно будет продавать украинца – а сделка должна включать пункт об обратном выкупе.