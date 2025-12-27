Реал придумал, на каких условиях готов продать Лунина уже этой зимой
Украинец может перейти в «Вильярреал»
Голкипер сборной Украины Андрей Лунин может сменить клуб уже этой зимой.
По информации испанских СМИ, украинец устал от роли запасного в «Реале» и настроен получать стабильную игровую практику. Основным претендентом на вратаря называют «Вильярреал», который готов гарантировать ему статус первого номера.
В мадридском клубе не исключают уход Лунина, если сам игрок будет настаивать на трансфере и поступит серьезное предложение.
При этом «Реал» уже придумал, как именно будет продавать украинца – а сделка должна включать пункт об обратном выкупе.
