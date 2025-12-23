Вратарь сборной Украины стал целью для многократного триумфатора ЛЧ

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
23 декабря 2025, 22:02 | Обновлено 23 декабря 2025, 22:21
1940
1

Лунин может продолжить выступления в «Милане»

Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Будущее Андрея Лунина в мадридском «Реале» остается неопределенным, и уже летом украинец может сменить клуб.

Как сообщают испанские СМИ, «Милан» готовит варианты на позицию вратаря на случай, если не удастся договориться о продлении контракта с Майком Меньяном.

В шорт-листе «россонери» сразу несколько кандидатов – вратарь «Лилля» Берке Озер, кипер «Кальяри» Элию Каприле и бразилец Уго Соузу из «Коринтианса».

Преимуществом Лунина для «Милана» является сотрудничество с агентом Жорже Мендешем, который имеет прочные связи с руководством итальянского клуба. Именно украинец рассматривается как один из самых статусных и реалистичных вариантов в этом списке.

По теме:
Реал оформил первое зимнее усиление. Бесплатный топ-трансфер
Турецкий гранд может подписать футболиста сборной Украины за 12 млн евро
Один из лучших клубов мира может сенсационно подписать Депая
Дмитрий Олийченко Источник
Ярмоленко получил сенсационный вариант продолжения карьеры
Футбол | 23 декабря 2025, 09:17 13
Ярмоленко получил сенсационный вариант продолжения карьеры
Ярмоленко получил сенсационный вариант продолжения карьеры

Футболист может перейти в «Чернигов»

Трубин сыграл 99-й матч в карьере без пропущенных мячей
Футбол | 23 декабря 2025, 17:22 7
Трубин сыграл 99-й матч в карьере без пропущенных мячей
Трубин сыграл 99-й матч в карьере без пропущенных мячей

Вспомним все «сухие» игры украинского голкипера за «Шахтер», «Бенфику» и сборную Украины

Шахтер уступил Динамо в трансфере футболиста. Он уже приехал в Киев
Футбол | 23.12.2025, 08:49
Шахтер уступил Динамо в трансфере футболиста. Он уже приехал в Киев
Шахтер уступил Динамо в трансфере футболиста. Он уже приехал в Киев
Такой опции нет. В Англии приняли категорическое решение по Зинченко
Футбол | 22.12.2025, 23:36
Такой опции нет. В Англии приняли категорическое решение по Зинченко
Такой опции нет. В Англии приняли категорическое решение по Зинченко
ФОТО. Жена футболиста УПЛ показала, как они отдыхают в Буковеле
Футбол | 23.12.2025, 22:34
ФОТО. Жена футболиста УПЛ показала, как они отдыхают в Буковеле
ФОТО. Жена футболиста УПЛ показала, как они отдыхают в Буковеле
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
РЛС Рада
нет , не может ! конец новости ! 
Ответить
0
Усик выступил с неожиданным обращением к Тайсону Фьюри
Усик выступил с неожиданным обращением к Тайсону Фьюри
23.12.2025, 00:16
Бокс
Шапаренко принял неожиданное решение на фоне слухов о Бешикташе и Жироне
Шапаренко принял неожиданное решение на фоне слухов о Бешикташе и Жироне
23.12.2025, 08:20 51
Футбол
Источник: братья Суркисы приняли неожиданное решение – большие перемены
Источник: братья Суркисы приняли неожиданное решение – большие перемены
23.12.2025, 07:00 17
Футбол
Джошуа зажег после поединка с Полом. Досталось Фьюри и Усику
Джошуа зажег после поединка с Полом. Досталось Фьюри и Усику
22.12.2025, 06:22
Бокс
Джошуа после жесткого нокаута показал свое истинное отношение к Украине
Джошуа после жесткого нокаута показал свое истинное отношение к Украине
22.12.2025, 03:44 1
Бокс
Мирон МАРКЕВИЧ: «Они – говно. Поэтому я отказался»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Они – говно. Поэтому я отказался»
22.12.2025, 23:29
Футбол
Динамо узнало, сколько получит за Шапаренко от 16-кратного чемпиона
Динамо узнало, сколько получит за Шапаренко от 16-кратного чемпиона
22.12.2025, 08:23 37
Футбол
Сухой матч Трубина, 80 минут Судакова. Бенфика дома переиграла Фамаликау
Сухой матч Трубина, 80 минут Судакова. Бенфика дома переиграла Фамаликау
23.12.2025, 00:45 3
Футбол
