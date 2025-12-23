Вратарь сборной Украины стал целью для многократного триумфатора ЛЧ

Будущее Андрея Лунина в мадридском «Реале» остается неопределенным, и уже летом украинец может сменить клуб.

Как сообщают испанские СМИ, «Милан» готовит варианты на позицию вратаря на случай, если не удастся договориться о продлении контракта с Майком Меньяном.

В шорт-листе «россонери» сразу несколько кандидатов – вратарь «Лилля» Берке Озер, кипер «Кальяри» Элию Каприле и бразилец Уго Соузу из «Коринтианса».

Преимуществом Лунина для «Милана» является сотрудничество с агентом Жорже Мендешем, который имеет прочные связи с руководством итальянского клуба. Именно украинец рассматривается как один из самых статусных и реалистичных вариантов в этом списке.