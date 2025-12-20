Лука Модрич обратился к Лунину после того, как тот стал капитаном Реала

Андрей Лунин впервые вывел мадридский «Реал» на поле в качестве капитана в матче Кубка Испании против «Талаверы».

Украинский голкипер получил повязку не случайно — он является одним из самых старых по сроку пребывания в составе игроков, даже несмотря на наличие на поле суперзвезд, таких как Килиан Мбаппе.

Лунин удерживал ворота сухими до 80-й минуты, а команда одержала победу 3:2.

Поддержку украинцу выразил бывший капитан «Реала» и легенда клуба Лука Модрич, написав в Instagram: «Какой капитан».

В этом сезоне в активе Лунина два матча и пять пропущенных голов.