Лука Модрич обратился к Лунину после того, как тот стал капитаном Реала
Легенда «бланкос» поздравил украинского вратаря
Андрей Лунин впервые вывел мадридский «Реал» на поле в качестве капитана в матче Кубка Испании против «Талаверы».
Украинский голкипер получил повязку не случайно — он является одним из самых старых по сроку пребывания в составе игроков, даже несмотря на наличие на поле суперзвезд, таких как Килиан Мбаппе.
Лунин удерживал ворота сухими до 80-й минуты, а команда одержала победу 3:2.
Поддержку украинцу выразил бывший капитан «Реала» и легенда клуба Лука Модрич, написав в Instagram: «Какой капитан».
В этом сезоне в активе Лунина два матча и пять пропущенных голов.
