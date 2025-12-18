Испания18 декабря 2025, 12:52 |
Андрей ЛУНИН: «Особый, сказочный и эмоциональный момент»
Андрей впервые в своей карьере вывел испанский гранд на поле в статусе капитана
Украинский голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин поделился эмоциями после безумного матча своей команды против «Талаверы» (3:2) в матче 1/16 финала Кубка Испании.
«Особый, сказочный и эмоциональный момент 😍🤍 Спасибо всем, что были с нами 🤍💪Мы продолжаем бороться за Кубок Испании», – лаконично написал Андрей.
В этой игре Андрей впервые в своей карьере вывел испанский гранд на поле в статусе капитана. Статистические порталы уже опубликовали оценку Лунина за безумный матч в Кубке Испании.
Я все одно не розумію, навіщо голкіперів роблять капітанами. У польового гравця набагато більше можливостей спілкуватися з арбітром
"Казковий момент" - це він про свій перший пропущений гол у цьому матчі?
