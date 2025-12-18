Андрей ЛУНИН: «Особый, сказочный и эмоциональный момент»

Украинский голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин поделился эмоциями после безумного матча своей команды против «Талаверы» (3:2) в матче 1/16 финала Кубка Испании.

«Особый, сказочный и эмоциональный момент 😍🤍 Спасибо всем, что были с нами 🤍💪Мы продолжаем бороться за Кубок Испании», – лаконично написал Андрей.

В этой игре Андрей впервые в своей карьере вывел испанский гранд на поле в статусе капитана. Статистические порталы уже опубликовали оценку Лунина за безумный матч в Кубке Испании.