Андрей ЛУНИН: «Особый, сказочный и эмоциональный момент»

Андрей впервые в своей карьере вывел испанский гранд на поле в статусе капитана

Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Украинский голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин поделился эмоциями после безумного матча своей команды против «Талаверы» (3:2) в матче 1/16 финала Кубка Испании.

«Особый, сказочный и эмоциональный момент 😍🤍 Спасибо всем, что были с нами 🤍💪Мы продолжаем бороться за Кубок Испании», – лаконично написал Андрей.

В этой игре Андрей впервые в своей карьере вывел испанский гранд на поле в статусе капитана. Статистические порталы уже опубликовали оценку Лунина за безумный матч в Кубке Испании.

Mark4854590
Я все одно не розумію, навіщо голкіперів роблять капітанами. У польового гравця набагато більше можливостей спілкуватися з арбітром
ALM
"Казковий момент" - це він про свій перший пропущений гол у цьому матчі?
