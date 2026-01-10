Костюк разгромила Пегулу и вышла в финал турнира WTA 500 в Брисбене!
Марта переиграла Джессику в двух сетах и поборется с Соболенко за трофей пятисотника
Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 26) вышла в финал хардового турнира WTA 500 в Брисбене (Австралия)!
В полуфинале украинка в двух сетах разгромила шестую ракетку мира Джессику Пегулу (США) за 56 минут.
WTA 500 Брисбен. Хард, 1/2 финала
Джессика Пегула (США) [4] – Марта Костюк (Украина) [16] – 0:6, 3:6
Марта провела шестое очное противостояние против Пегулы и одержала вторую победу – первую с 2024 года, когда прошла Джессику в полуфинале пятисотника в Сан-Диего.
В финале соревнований в Брисбене Костюк поборется против действующей чемпионки и первой ракетки мира Арины Соболенко, которая в своем полуфинальном поединке одолела Каролину Мухову. Ранее Марта четыре раза играла против Арины и потерпела четыре поражения.
Костюк одержала третью победу подряд над теннисистками из топ-10 рейтинга WTA. В предыдущих двух раундах Брисбена Марта выбила Аманду Анисимову и Мирру Андрееву. Всего у украинки теперь 12 викторий в карьере над представительницами первой десятки.
Костюк проведет четвертый финал в карьере на уровне Тура и первый с апреля 2024. Тогда Марта уступила Елене Рыбакиной в поединке за трофей.
Видеообзор матча
Фото с матча
Инфографика
Аж лячно стає. Чи не зарано Марта таку форму набрала?
У фіналі з бульбозавром буде важко, але ми віримо в силу справжнього Київського характеру
Якщо говорити про фінал, то Марта з Соболенко, хоча і не вигравала навіть сету, але завжди грала краще ніж з Ігою, але підозрюю, що білоруска зараз все ще у неймовірні формі. І якщо Марта навіть зможе зберегти цей куражний настрій, їй буде складно.
Але найголовніше Марту в будь-якому випадку потрібно зберегти цей шалений ритм на наступні турніри. І тому, я б радив Марті грати далі і в Аделаїді, бо може таке сталися, що за тиждень без змагання, Марта може втратити цей ритм гри, і це відпочинок буде тільки на гірше. Те, що сталося з Мартою на Роллан Гарос 2025 тому доказ.
