Костюк разгромила Пегулу и вышла в финал турнира WTA 500 в Брисбене!

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 26) вышла в финал хардового турнира WTA 500 в Брисбене (Австралия)!

В полуфинале украинка в двух сетах разгромила шестую ракетку мира Джессику Пегулу (США) за 56 минут.

WTA 500 Брисбен. Хард, 1/2 финала

Джессика Пегула (США) [4] – Марта Костюк (Украина) [16] – 0:6, 3:6

Марта провела шестое очное противостояние против Пегулы и одержала вторую победу – первую с 2024 года, когда прошла Джессику в полуфинале пятисотника в Сан-Диего.

В финале соревнований в Брисбене Костюк поборется против действующей чемпионки и первой ракетки мира Арины Соболенко, которая в своем полуфинальном поединке одолела Каролину Мухову. Ранее Марта четыре раза играла против Арины и потерпела четыре поражения.

Костюк одержала третью победу подряд над теннисистками из топ-10 рейтинга WTA. В предыдущих двух раундах Брисбена Марта выбила Аманду Анисимову и Мирру Андрееву. Всего у украинки теперь 12 викторий в карьере над представительницами первой десятки.

Костюк проведет четвертый финал в карьере на уровне Тура и первый с апреля 2024. Тогда Марта уступила Елене Рыбакиной в поединке за трофей.

Видеообзор матча

Фото с матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Инфографика