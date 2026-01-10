Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Костюк разгромила Пегулу и вышла в финал турнира WTA 500 в Брисбене!
WTA
10 января 2026, 08:55 | Обновлено 10 января 2026, 09:16
4564
24

Марта переиграла Джессику в двух сетах и поборется с Соболенко за трофей пятисотника

Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 26) вышла в финал хардового турнира WTA 500 в Брисбене (Австралия)!

В полуфинале украинка в двух сетах разгромила шестую ракетку мира Джессику Пегулу (США) за 56 минут.

WTA 500 Брисбен. Хард, 1/2 финала

Джессика Пегула (США) [4] – Марта Костюк (Украина) [16] – 0:6, 3:6

Марта провела шестое очное противостояние против Пегулы и одержала вторую победу – первую с 2024 года, когда прошла Джессику в полуфинале пятисотника в Сан-Диего.

В финале соревнований в Брисбене Костюк поборется против действующей чемпионки и первой ракетки мира Арины Соболенко, которая в своем полуфинальном поединке одолела Каролину Мухову. Ранее Марта четыре раза играла против Арины и потерпела четыре поражения.

Костюк одержала третью победу подряд над теннисистками из топ-10 рейтинга WTA. В предыдущих двух раундах Брисбена Марта выбила Аманду Анисимову и Мирру Андрееву. Всего у украинки теперь 12 викторий в карьере над представительницами первой десятки.

Костюк проведет четвертый финал в карьере на уровне Тура и первый с апреля 2024. Тогда Марта уступила Елене Рыбакиной в поединке за трофей.

Видеообзор матча

Фото с матча

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

Инфографика

Марта Костюк Джессика Пегула WTA Брисбен выбор редакции
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Комментарии 24
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
introvert
Просто божественно. Агресія, таймінг, концентрація, баланс між атакою та ситуативним захистом - все близьке до ідеалу. Такою ошелешеною і прибитою я бачив Пегулу лічені рази за кар`єру. Єдине, за що можна дорікнути Марті - це те, що розчарувала місцеву публіку блискавичним завершенням матчу))
Аж лячно стає. Чи не зарано Марта таку форму набрала?
Ответить
+34
C.Пеклов
Мартуся!Наше сонце,все вище й вище.З кожним матчем все краще !На шляху до титулу останний бар'єр!Бажаю перемоги,щоб Брисбен не став Штутгартом-2,0!
Ответить
+21
Maks23
Марта в ударе! С такой-то игрой не загорами топ 10! 
Ответить
+20
introvert
Обленерго ввійшло в моє становище і не стало відключати світло по запланованому графіку, за що їм низький уклін) Отримав масу задоволення цим ранком від гри Марти. А ще хотілося б окремо подякувати модераторам сайту. Фантастична оперативність з постінгом новин про видатні перемоги українських тенісисток (і спортсменів загалом)! Навіть не стали чекати до завтра))
Ответить
+18
⭐⭐⭐DK CHEMP🤍💙🥇
🤍💙Динамівці пишаються нашою красунечкою Мартусею Кияночкою❤️    
У фіналі з бульбозавром буде важко, але ми віримо в силу справжнього Київського характеру
Ответить
+18
Показать Скрыть 1 ответ
Vlad Holl
Неймовірна гра Марти ! Віддати тільки 3 гейми шостій ракетці - це фантастично. З такою грою можна вигравати самі престижні турніри і не звертати уваги на авторитетів. В тому році Марта програла бульбозавру 2 зустрічі , але ігри були 50 на 50 , є надія що завтра вона приговорить цього трансвестита.
Ответить
+14
kollekciy
Марту з історичною Перемогою. Це була поки що найкраща гра Марти в її кар'єрі. Схожою за стилем була гра Марти з Тимофеевою на її найкращому АО 2024 року, але то була зовсім не того рівня суперниця. Я звичайно, очікував від Марти сьогодні перемогу, але такої нестримної Марти в грі з Топом, неможливо було уявити навіть у мріях. Даяна такою шаленою бувала, а в Марти це точно в перше.
Якщо говорити про фінал, то Марта з Соболенко, хоча і не вигравала навіть сету, але завжди грала краще ніж з Ігою, але підозрюю, що білоруска зараз все ще у неймовірні формі. І якщо Марта навіть зможе зберегти цей куражний настрій, їй буде складно.
Але найголовніше Марту в будь-якому випадку потрібно зберегти цей шалений ритм на наступні турніри. І тому, я б радив Марті грати далі і в Аделаїді, бо може таке сталися, що за тиждень без змагання, Марта може втратити цей ритм гри, і це відпочинок буде тільки на гірше. Те, що сталося з Мартою на Роллан Гарос 2025 тому доказ.
Ответить
+14
Показать Скрыть 1 ответ
Умник
Нихрена себе. Браво.
Ответить
+14
introvert
Гадаю, Марта зніметься з Аделаїди - і правильно зробить. Перед АО варто ментально перепочити і знову набратися жаги до перемог.
Ответить
+7
Main
Против мужика белорусского - будет сложно 
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
LexХХХ
Із Соболенком😎
Ответить
-6
Показать Скрыть 2 ответа
shakhtarforewer
Марта в ударі 
Ответить
-6
Показать Скрыть 3 ответа
shakhtarforewer
З соболенком
Ответить
-7
Membrana
Ребята, по поводу следующего президента Украины — новости из Бруклина.
​Пока аналитики в Киеве чертят графики, Николас М. (тот, что сейчас на экскурсии в Нью-Йорке) предложил ФБР свой вариант преемника. Говорит, что следующим президентом станет тот, кто первым принесет список "выпускников 86-го" в американское посольство.
​Кандидатов двое:
​Либо это будет Кирилл Б. (он теперь в ОП не просто так, а с полномочиями "главного хирурга" по удалению кротов).
​Либо это будет тот самый крот, который решит сдать своих подельников по транзиту ОАЭ-Крым в обмен на программу защиты свидетелей.
​Говорят, в Бруклине сейчас конкурс: "Сдай куратора из Севастополя — получи билет в Майами вместо камеры в Гуантанамо". Кроты, ваш выход! Кто первый нажал "отправиться" из чата — тот, видимо, уже в очереди на регистрацию рейса.
​Курьер передает: следующим президентом будет Справедливость. А её запах вы уже чувствуете, правда? ;)
Ответить
-10
Показать Скрыть 2 ответа
