У Костюк есть миссия. Определена финальная пара турнира WTA 500 в Брисбене

10 января состоялись матчи 1/2 финала хардового турнира WTA 500 в Брисбене (Австралия) и была определена финальная пара.

В решающем поединке сыграют Арина Соболенко (WTA 1) и Марта Костюк (Украина, WTA 26).

Соболенко в полуфинале переиграла Каролину Мухову, а Костюк разгромила Джессику Пегулу.

Соболенко и Костюк ранее провели четыре очных противостояния. Счет 4:0 в пользу Арины.

Арина проведет 41-й финал на уровне Тура и поборется за 22-й трофей. Для Марты это будет четвертый титульный матч, в ее активе один выигранный трофей (Остин-2023).

Финал в Брисбене между Соболенко и Костюк начнется 11 числа ориентировочно в 08:00 по Киеву на Pat Rafter Arena.

WTA 500 Брисбен. 1/2 финала

Арина Соболенко [1] – Каролина Мухова [11] – 6:3, 6:4

Джессика Пегула [4] – Марта Костюк [16] – 0:6, 3:6

Путь Соболенко к финалу в Брисбене:

1/16 финала: 🏳️ Арина Соболенко [1] – Кристина Букша – 6:0, 6:1

Кристина Букша – 6:0, 6:1 1/8 финала: 🏳️ Арина Соболенко [1] – Сорана Кырстя – 6:3, 6:3

Сорана Кырстя – 6:3, 6:3 1/4 финала: 🏳️ Арина Соболенко [1] – Мэдисон Киз [5] – 6:3, 6:3

Мэдисон Киз [5] – 6:3, 6:3 1/2 финала: 🏳️ Арина Соболенко [1] – Каролина Мухова [11] – 6:3, 6:4

Путь Костюк к финалу в Брисбене:

1/16 финала: Марта Костюк [16] – Юлия Путинцева – 6:7 (5:7), 6:1, 6:0

Марта Костюк [16] – Юлия Путинцева – 6:7 (5:7), 6:1, 6:0 1/8 финала: Марта Костюк [16] – Аманда Анисимова [2] – 6:4, 6:3

Марта Костюк [16] – Аманда Анисимова [2] – 6:4, 6:3 1/4 финала: Марта Костюк [16] – 🏳️ Мирра Андреева [6] – 7:6 (9:7), 6:3

Марта Костюк [16] – 🏳️ Мирра Андреева [6] – 7:6 (9:7), 6:3 1/2 финала: Марта Костюк [16] – Джессика Пегула [4] – 6:0, 6:3

Личные встречи Костюк и Соболенко:

Дубай-2022. 1/16 финала: 🏳️ Арина Соболенко – Марта Костюк – 6:4, 6:1

Марта Костюк – 6:4, 6:1 Ролан Гаррос 2023. 1/64 финала: Марта Костюк – 🏳️ Арина Соболенко – 3:6, 2:6

Марта Костюк – 🏳️ Арина Соболенко – 3:6, 2:6 Мадрид-2025. 1/4 финала: 🏳️ Арина Соболенко – Марта Костюк – 7:6 (7:4), 7:6 (9:7)

Марта Костюк – 7:6 (7:4), 7:6 (9:7) Рим-2025. 1/8 финала: 🏳️ Арина Соболенко – Марта Костюк – 6:1, 7:6 (10:8)

Сетка WTA 500 в Брисбене

