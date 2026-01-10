У Костюк есть миссия. Определена финальная пара турнира WTA 500 в Брисбене
В ночь на 11 января Марта поборется против Арины Соболенко за трофей пятисотника
10 января состоялись матчи 1/2 финала хардового турнира WTA 500 в Брисбене (Австралия) и была определена финальная пара.
В решающем поединке сыграют Арина Соболенко (WTA 1) и Марта Костюк (Украина, WTA 26).
Соболенко в полуфинале переиграла Каролину Мухову, а Костюк разгромила Джессику Пегулу.
Соболенко и Костюк ранее провели четыре очных противостояния. Счет 4:0 в пользу Арины.
Арина проведет 41-й финал на уровне Тура и поборется за 22-й трофей. Для Марты это будет четвертый титульный матч, в ее активе один выигранный трофей (Остин-2023).
Финал в Брисбене между Соболенко и Костюк начнется 11 числа ориентировочно в 08:00 по Киеву на Pat Rafter Arena.
WTA 500 Брисбен. 1/2 финала
Арина Соболенко [1] – Каролина Мухова [11] – 6:3, 6:4
Джессика Пегула [4] – Марта Костюк [16] – 0:6, 3:6
Путь Соболенко к финалу в Брисбене:
- 1/16 финала: 🏳️ Арина Соболенко [1] – Кристина Букша – 6:0, 6:1
- 1/8 финала: 🏳️ Арина Соболенко [1] – Сорана Кырстя – 6:3, 6:3
- 1/4 финала: 🏳️ Арина Соболенко [1] – Мэдисон Киз [5] – 6:3, 6:3
- 1/2 финала: 🏳️ Арина Соболенко [1] – Каролина Мухова [11] – 6:3, 6:4
Путь Костюк к финалу в Брисбене:
- 1/16 финала: Марта Костюк [16] – Юлия Путинцева – 6:7 (5:7), 6:1, 6:0
- 1/8 финала: Марта Костюк [16] – Аманда Анисимова [2] – 6:4, 6:3
- 1/4 финала: Марта Костюк [16] – 🏳️ Мирра Андреева [6] – 7:6 (9:7), 6:3
- 1/2 финала: Марта Костюк [16] – Джессика Пегула [4] – 6:0, 6:3
Личные встречи Костюк и Соболенко:
- Дубай-2022. 1/16 финала: 🏳️ Арина Соболенко – Марта Костюк – 6:4, 6:1
- Ролан Гаррос 2023. 1/64 финала: Марта Костюк – 🏳️ Арина Соболенко – 3:6, 2:6
- Мадрид-2025. 1/4 финала: 🏳️ Арина Соболенко – Марта Костюк – 7:6 (7:4), 7:6 (9:7)
- Рим-2025. 1/8 финала: 🏳️ Арина Соболенко – Марта Костюк – 6:1, 7:6 (10:8)
Сетка WTA 500 в Брисбене
Видеообзор матча Марта Костюк – Джессика Пегула
Видеообзор матча Арина Соболенко – Каролина Мухова
Инфографика
