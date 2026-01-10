ВИДЕО. Бенчич тянет. Швейцария и Бельгия определили финалиста United Cup

10 января сборная Швейцарии пробилась в финал United Cup 2026, переиграв команду Бельгии.

Швейцарцы одержали победу со счетом 2:1 – все решилось на супертай-брейке в смешанном парном поединке.

Вначале Белинда Бенчич в трех сетах справилась с Элизе Мертенс. Далее Стэн Вавринка уступил Зизу Бергсу и противостояние перешло в микст.

В парной игре Бенчич вместе с Якубом Паулем выиграли у дуэта Мертенс / Бергс и добыли путевку в финал для бельгийской команды.

В финале United Cup Бельгия поборется либо с Польшей, либо с США.

United Cup 2026. 1/2 финала, 10 января

Швейцария – Бельгия – 2:1

Белинда Бенчич – Элизе Мертенс – 6:3, 4:6, 7:6 (7:0)

– Элизе Мертенс – 6:3, 4:6, 7:6 (7:0) Стэн Вавринка – Зизу Бергс – 3:6, 7:6 (7:4), 3:6

– 3:6, 7:6 (7:4), 3:6 Белинда Бенчич / Якуб Паул – Элизе Мертенс / Зизу Бергс – 6:3, 0:6, [10:5]

Видеообзор матча Белинда Бенчич – Элизе Мертенс

Видеообзор матча Стэн Вавринка – Зизу Бергс

Видеообзор матча Белинда Бенчич / Якуб Паул – Элизе Мертенс / Зизу Бергс