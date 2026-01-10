ВИДЕО. Бенчич тянет. Швейцария и Бельгия определили финалиста United Cup
Белинда вместе с Паулем на супертай-брейке в миксте вырвали победу у Мертенс и Бергса
10 января сборная Швейцарии пробилась в финал United Cup 2026, переиграв команду Бельгии.
Швейцарцы одержали победу со счетом 2:1 – все решилось на супертай-брейке в смешанном парном поединке.
Вначале Белинда Бенчич в трех сетах справилась с Элизе Мертенс. Далее Стэн Вавринка уступил Зизу Бергсу и противостояние перешло в микст.
В парной игре Бенчич вместе с Якубом Паулем выиграли у дуэта Мертенс / Бергс и добыли путевку в финал для бельгийской команды.
В финале United Cup Бельгия поборется либо с Польшей, либо с США.
United Cup 2026. 1/2 финала, 10 января
Швейцария – Бельгия – 2:1
- Белинда Бенчич – Элизе Мертенс – 6:3, 4:6, 7:6 (7:0)
- Стэн Вавринка – Зизу Бергс – 3:6, 7:6 (7:4), 3:6
- Белинда Бенчич / Якуб Паул – Элизе Мертенс / Зизу Бергс – 6:3, 0:6, [10:5]
Видеообзор матча Белинда Бенчич – Элизе Мертенс
Видеообзор матча Стэн Вавринка – Зизу Бергс
Видеообзор матча Белинда Бенчич / Якуб Паул – Элизе Мертенс / Зизу Бергс
