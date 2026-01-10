Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Бенчич тянет. Швейцария и Бельгия определили финалиста United Cup
WTA
10 января 2026, 11:09 | Обновлено 10 января 2026, 11:59
155
0

Белинда вместе с Паулем на супертай-брейке в миксте вырвали победу у Мертенс и Бергса

Getty Images/Global Images Ukraine

10 января сборная Швейцарии пробилась в финал United Cup 2026, переиграв команду Бельгии.

Швейцарцы одержали победу со счетом 2:1 – все решилось на супертай-брейке в смешанном парном поединке.

Вначале Белинда Бенчич в трех сетах справилась с Элизе Мертенс. Далее Стэн Вавринка уступил Зизу Бергсу и противостояние перешло в микст.

В парной игре Бенчич вместе с Якубом Паулем выиграли у дуэта Мертенс / Бергс и добыли путевку в финал для бельгийской команды.

В финале United Cup Бельгия поборется либо с Польшей, либо с США.

United Cup 2026. 1/2 финала, 10 января

Швейцария – Бельгия – 2:1

  • Белинда Бенчич – Элизе Мертенс – 6:3, 4:6, 7:6 (7:0)
  • Стэн Вавринка – Зизу Бергс – 3:6, 7:6 (7:4), 3:6
  • Белинда Бенчич / Якуб Паул – Элизе Мертенс / Зизу Бергс – 6:3, 0:6, [10:5]

Видеообзор матча Белинда Бенчич – Элизе Мертенс

Видеообзор матча Стэн Вавринка – Зизу Бергс

Видеообзор матча Белинда Бенчич / Якуб Паул – Элизе Мертенс / Зизу Бергс

Якуб Паул Белинда Бенчич Элизе Мертенс Зизу Бергс женская сборная Швейцарии по теннису сборная Швейцарии по теннису женская сборная Бельгии по теннису сборная Бельгии по теннису Стэн Вавринка United Cup
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
