10 января 2026, 11:42 | Обновлено 10 января 2026, 11:47
Отработали два миллиона евро. Алькарас переиграл Синнера в Южной Корее

Карлос справился с Янником в выставочном матче Hyundai Card Super Match в Инчхоне

Отработали два миллиона евро. Алькарас переиграл Синнера в Южной Корее
Янник Синнер и Карлос Алькарас

10 января испанский теннисист и лидер мирового рейтинга АТР Карлос Алькарас переиграл вторую ракетку мира Янника Синнера в выставочном матче Hyundai Card Super Match.

Встреча, которая прошла в Инчхоне (Южная Корея), завершилась победой испанца в двух сетах за 1 час и 48 минут.

Hyundai Card Super Match. Выставочный матч

Инчхон, 10 января

Янник Синнер (Италия) – Карлос Алькарас (Испания) – 5:7, 6:7 (6:8)

Оба теннисиста провели первый поединок в 2026 года, пускай и неофициальный.

За эту игру и Синнер, и Алькарас получили приблизительно по два миллиона евро.

Янник и Карлос приняли решение не выступать на турнирах перед Australian Open. Первый мейджор сезона стартует 18 января в Мельбурне.

