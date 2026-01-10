Отработали два миллиона евро. Алькарас переиграл Синнера в Южной Корее
Карлос справился с Янником в выставочном матче Hyundai Card Super Match в Инчхоне
10 января испанский теннисист и лидер мирового рейтинга АТР Карлос Алькарас переиграл вторую ракетку мира Янника Синнера в выставочном матче Hyundai Card Super Match.
Встреча, которая прошла в Инчхоне (Южная Корея), завершилась победой испанца в двух сетах за 1 час и 48 минут.
Hyundai Card Super Match. Выставочный матч
Инчхон, 10 января
Янник Синнер (Италия) – Карлос Алькарас (Испания) – 5:7, 6:7 (6:8)
Оба теннисиста провели первый поединок в 2026 года, пускай и неофициальный.
За эту игру и Синнер, и Алькарас получили приблизительно по два миллиона евро.
Янник и Карлос приняли решение не выступать на турнирах перед Australian Open. Первый мейджор сезона стартует 18 января в Мельбурне.
