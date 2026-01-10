Экс-капитан Динамо: «Я снимаю шляпу перед такими командами»
Николай Морозюк похвалил черкасский ЛНЗ
Бывший капитан киевского Динамо Николай Морозюк рассказал, кого считает лучшей командой первого круга Украинской Премьер-лиги.
– Кто для тебя стал командой-открытием?
– С точки зрения результатов это, конечно, ЛНЗ. Ответ на этот вопрос дает турнирная таблица, ни больше, ни меньше.
Я снимаю шляпу перед такими командами, которые пройдя даже пол сезона, идут на первом месте, несмотря на авторитеты. Однако при всем уважении к черкасскому клубу, я не верю, что они смогут выдержать темп всей дистанции, – сказал Николай.
ЛНЗ сенсационно возглавляет турнирную таблицу Украинской Премьер-лиги в нынешнем сезоне. У подопечных Виталия Пономарева есть в своем активе 35 зачетных баллов после 16 сыгранных матчей.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Руслан Завгородний в гражданской жизни тренировал стрелков из лука
Марта переиграла Джессику в двух сетах и поборется с Соболенко за трофей пятисотника