Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ФОТО. «Мы возвращаемся». Сенсационный лидер УПЛ уехал на сборы
Украина. Премьер лига
10 января 2026, 10:42
ФОТО. «Мы возвращаемся». Сенсационный лидер УПЛ уехал на сборы

ЛНЗ отправился в Турцию

ФК ЛНЗ.

Черкасский ЛНЗ вышел из отпуска. Первая команда «фиолетовых» отправилась на учебно-тренировочные сборы в Турцию. Об этом пишет клубная пресс-служба.

«ДОБРОЕ УТРО ⚡️МЫ ВОЗВРАЩАЕМСЯ», – лаконично говорится в сообщении пресс-службы.

ЛНЗ сенсационно возглавляет турнирную таблицу Украинской Премьер-лиги в нынешнем сезоне. У подопечных Виталия Пономарева есть в своем активе 35 зачетных баллов после 16 сыгранных матчей.

