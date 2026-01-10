ФОТО. «Мы возвращаемся». Сенсационный лидер УПЛ уехал на сборы

Черкасский ЛНЗ вышел из отпуска. Первая команда «фиолетовых» отправилась на учебно-тренировочные сборы в Турцию. Об этом пишет клубная пресс-служба.

«ДОБРОЕ УТРО ⚡️МЫ ВОЗВРАЩАЕМСЯ», – лаконично говорится в сообщении пресс-службы.

ЛНЗ сенсационно возглавляет турнирную таблицу Украинской Премьер-лиги в нынешнем сезоне. У подопечных Виталия Пономарева есть в своем активе 35 зачетных баллов после 16 сыгранных матчей.