Луис Энрике выбрал клуб, который будет возглавлять в следующем сезоне

Главный тренер французского ПСЖ Луис Энрике не собирается покидать парижский клуб, несмотря на все слухи, которые появились в прессе в последнее время. Об этом сообщил авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

«Слухи о Луисе Энрике? Ничего из этого не является правдой, это ложь. Я могу гарантировать вам это на 100%, пообщавшись с источниками, близкими к Луису Энрике, и в самом клубе.

Между главным тренером и «Пари Сен-Жермен» нет абсолютно никаких проблем. Он продолжит карьеру во главе нынешнего клуба, они очень счастливы вместе и уже работают над летним трансферным окном.

ПСЖ очень доволен своим составом. Увидим, какие трансферы они сделают этим летом, но пока все хорошо, и они собираются продолжать вместе двигаться дальше. Все стороны очень довольны, никаких проблем нет», – сообщил Романо.

В прошлом году Энрике во главе французской команды завоевал шесть трофеев – чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок.