Энрике покинет ПСЖ в конце сезона. Испанец нашел себе новый клуб
Испанский специалист намерен возглавить «Манчестер Юнайтед»
Испанский специалист Луис Энрике может возглавить «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает Франсеш Гальярдо.
По информации источника, 55-летний специалист решил покинуть «ПСЖ» в конце сезона. Его желание – найти новый вызов, возглавив «красных дьяволов».
Несколькими днями ранее «Манчестер Юнайтед» попрощался с Рубеном Аморимом.
В составе «ПСЖ» выступает украинский защитник Илья Забарный.
«ПСЖ» идет вторым в Лиге 1, имея в своем активе 37 баллов. В Лиге чемпионов за шесть матчем парижский гранд набрал 13 очков и идет третьим.
Ранее сообщалось о том, что Луис Энрике принял шокирующее решение о своем будущем.
