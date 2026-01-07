Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Энрике покинет ПСЖ в конце сезона. Испанец нашел себе новый клуб
Англия
07 января 2026, 14:46
Энрике покинет ПСЖ в конце сезона. Испанец нашел себе новый клуб

Испанский специалист намерен возглавить «Манчестер Юнайтед»

Энрике покинет ПСЖ в конце сезона. Испанец нашел себе новый клуб
Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Энрике

Испанский специалист Луис Энрике может возглавить «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает Франсеш Гальярдо.

По информации источника, 55-летний специалист решил покинуть «ПСЖ» в конце сезона. Его желание – найти новый вызов, возглавив «красных дьяволов».

Несколькими днями ранее «Манчестер Юнайтед» попрощался с Рубеном Аморимом.

В составе «ПСЖ» выступает украинский защитник Илья Забарный.

«ПСЖ» идет вторым в Лиге 1, имея в своем активе 37 баллов. В Лиге чемпионов за шесть матчем парижский гранд набрал 13 очков и идет третьим.

Ранее сообщалось о том, что Луис Энрике принял шокирующее решение о своем будущем.

Даниил Кирияка Источник: X (Twitter)
