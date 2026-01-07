Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Новости для Забарного: Энрике принял шокирующее решение
Франция
07 января 2026, 12:39 | Обновлено 07 января 2026, 13:07
1224
1

Новости для Забарного: Энрике принял шокирующее решение

Испанский коуч отказался продлевать соглашение с парижским клубом

07 января 2026, 12:39 | Обновлено 07 января 2026, 13:07
1224
1 Comments
Новости для Забарного: Энрике принял шокирующее решение
Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Энрике

Испанский специалист Луис Энрике принял решение не продлевать контракт с «ПСЖ». Об этом сообщает Bild.

По информации источника, 55-летний специалист отказался от продления соглашения. Причиной является желание найти для себя новый вызов. Действующее соглашение истекает летом 2027 года.

Луис Энрике пришел в «ПСЖ» в 2023 году, дважды завоевал с командой чемпионат Франции, а также принес клубу первую в истории Лигу чемпионов.

В составе «ПСЖ» выступает украинский защитник Илья Забарный.

Ранее сообщалось о то, что Илья Забарный попал в заявку «ПСЖ» на матч Суперкубка Франции.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Кто сменит Росеньора? Страсбург назначил нового тренера
ОФИЦИАЛЬНО. Дебютант УПЛ продлил контракт с лучшим бомбардиром
ОФИЦИАЛЬНО. Неймар продлил контракт с Сантосом
продление контракта Луис Энрике ПСЖ Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу Илья Забарный
Даниил Кирияка Источник: Bild
Оцените материал
(12)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо сообщило о потере легендарной фигуры
Футбол | 07 января 2026, 07:11 3
Динамо сообщило о потере легендарной фигуры
Динамо сообщило о потере легендарной фигуры

Умерла диктор матчей киевлян Елена Гуц

Новый тренер Челси Росеньор принял решение о будущем Мудрика
Футбол | 07 января 2026, 08:20 15
Новый тренер Челси Росеньор принял решение о будущем Мудрика
Новый тренер Челси Росеньор принял решение о будущем Мудрика

Украинец останется в клубе

Барселона – Атлетик. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Суперкубка Испании
Футбол | 07.01.2026, 13:02
Барселона – Атлетик. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Суперкубка Испании
Барселона – Атлетик. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Суперкубка Испании
Флик подтвердил топовый трансфер Барселоны. Игрок присоединится уже зимой
Футбол | 06.01.2026, 17:04
Флик подтвердил топовый трансфер Барселоны. Игрок присоединится уже зимой
Флик подтвердил топовый трансфер Барселоны. Игрок присоединится уже зимой
Легионеры из Венесуэлы массово едут в УПЛ. Что с футболом в этой стране?
Футбол | 07.01.2026, 11:55
Легионеры из Венесуэлы массово едут в УПЛ. Что с футболом в этой стране?
Легионеры из Венесуэлы массово едут в УПЛ. Что с футболом в этой стране?
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
olex.mykhailov
Оце шок, не знаю я Ілля від нього відійде
Ответить
0
Популярные новости
Футболист Динамо не вернулся в Бразилию после отпуска
Футболист Динамо не вернулся в Бразилию после отпуска
06.01.2026, 07:48 4
Футбол
О Турции можна забыть. Эвертон принял важное решение о будущем Миколенко
О Турции можна забыть. Эвертон принял важное решение о будущем Миколенко
05.01.2026, 11:44 6
Футбол
Флорентино Перес принял решение: в Реал возвращается легендарный тренер
Флорентино Перес принял решение: в Реал возвращается легендарный тренер
05.01.2026, 18:52
Футбол
Молодежный ЧМ по хоккею. Определены финалисты и участники матча за бронзу
Молодежный ЧМ по хоккею. Определены финалисты и участники матча за бронзу
05.01.2026, 10:59 1
Хоккей
Шахтер согласился на громкий трансфер. Горняки очень обижены
Шахтер согласился на громкий трансфер. Горняки очень обижены
06.01.2026, 08:58 5
Футбол
В УАФ выступили с официальным заявлением по поводу Михаила Мудрика
В УАФ выступили с официальным заявлением по поводу Михаила Мудрика
06.01.2026, 09:11 3
Футбол
«Гонг уже прозвучал». Усик выступил с заявлением к фанатам
«Гонг уже прозвучал». Усик выступил с заявлением к фанатам
06.01.2026, 00:42
Бокс
Джейк Пол столкнулся с серьезными проблемами после поражения от Джошуа
Джейк Пол столкнулся с серьезными проблемами после поражения от Джошуа
05.01.2026, 19:23
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем