Новости для Забарного: Энрике принял шокирующее решение

Испанский специалист Луис Энрике принял решение не продлевать контракт с «ПСЖ». Об этом сообщает Bild.

По информации источника, 55-летний специалист отказался от продления соглашения. Причиной является желание найти для себя новый вызов. Действующее соглашение истекает летом 2027 года.

Луис Энрике пришел в «ПСЖ» в 2023 году, дважды завоевал с командой чемпионат Франции, а также принес клубу первую в истории Лигу чемпионов.

В составе «ПСЖ» выступает украинский защитник Илья Забарный.

