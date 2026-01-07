Новости для Забарного: Энрике принял шокирующее решение
Испанский коуч отказался продлевать соглашение с парижским клубом
Испанский специалист Луис Энрике принял решение не продлевать контракт с «ПСЖ». Об этом сообщает Bild.
По информации источника, 55-летний специалист отказался от продления соглашения. Причиной является желание найти для себя новый вызов. Действующее соглашение истекает летом 2027 года.
Луис Энрике пришел в «ПСЖ» в 2023 году, дважды завоевал с командой чемпионат Франции, а также принес клубу первую в истории Лигу чемпионов.
В составе «ПСЖ» выступает украинский защитник Илья Забарный.
Ранее сообщалось о то, что Илья Забарный попал в заявку «ПСЖ» на матч Суперкубка Франции.
