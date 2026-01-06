Франция06 января 2026, 19:17 | Обновлено 06 января 2026, 19:18
Решение принято. Забарный отправится играть в экзотическую страну
Обнародована заявка на матч Суперкубка Франции между «ПСЖ» и «Марселем»
Обнародована заявка «ПСЖ» на матч Суперкубка Франции, в котором победителю Лиги чемпионов предстоит встретиться с «Марселем».
Поединок состоится 8 января, игру примет стадион Джабер Аль Ахмад Интернешнел в Кувейте.
В заявке парижского гранда нашлось место и украинскому защитнику Илье Забарному. Уже 8 января он может завоевать первый титул в составе французского клуба.
Заявка «ПСЖ» на матч Суперкубка Франции с «Марселем»:
