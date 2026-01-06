Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Франция
06 января 2026, 19:17
Решение принято. Забарный отправится играть в экзотическую страну

Обнародована заявка на матч Суперкубка Франции между «ПСЖ» и «Марселем»

Решение принято. Забарный отправится играть в экзотическую страну
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Обнародована заявка «ПСЖ» на матч Суперкубка Франции, в котором победителю Лиги чемпионов предстоит встретиться с «Марселем».

Поединок состоится 8 января, игру примет стадион Джабер Аль Ахмад Интернешнел в Кувейте.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

В заявке парижского гранда нашлось место и украинскому защитнику Илье Забарному. Уже 8 января он может завоевать первый титул в составе французского клуба.

Заявка «ПСЖ» на матч Суперкубка Франции с «Марселем»:

«Это так не работает». Французский журналист ответил на критику Забарного
ПСЖ намерен отправить одного из конкурентов Забарного в чемпионат Турции
Луис ЭНРИКЕ: «Это невероятный футболист. Как жаль, что он покинул Париж»
Марсель Кувейт Суперкубок Франции по футболу ПСЖ ПСЖ - Марсель Илья Забарный заявка
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
