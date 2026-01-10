Один из лучших футболистов мира отказался продлевать контракт с ПСЖ

Вингер французского ПСЖ, один из лучших футболистов мира Усман Дембеле отказался от предложения продлить контракт с ПСЖ, так как недоволен финансовыми условиями.

Парижский клуб решил начать масштабную кампанию, продлив контракты как можно большему числу футболистов. При этом в клубе стремятся сохранить иерархию заработной платы, чтобы избежать недовольства со стороны отдельных игроков ПСЖ.

Обладатель «Золотого мяча» получил предложение о новом соглашении, согласно которому будет получать около 30 миллионов евро в год. Однако окружение Дембеле требует почти вдвое (!) больше.

Таким образом, стороны далеки от того, чтобы найти компромисс. Нынешний контракт Усмана истекает в июне 2028 года, однако ПСЖ планирует сохранить вингера в составе команды.

В нынешнем сезоне 28-летний футболист провел 18 матчей во всех турнирах, в которых забил шесть голов и отдал четыре ассиста. Кроме «Золотого мяча», Усман завоевал престижну награду The Best и был признан лучшим игроком Лиги чемпионов 2024/25.