Один из лучших футболистов мира отказался продлевать контракт с ПСЖ
Усман Дембеле недоволен финансовыми условиями, которые предложил французский клуб
Вингер французского ПСЖ, один из лучших футболистов мира Усман Дембеле отказался от предложения продлить контракт с ПСЖ, так как недоволен финансовыми условиями.
Парижский клуб решил начать масштабную кампанию, продлив контракты как можно большему числу футболистов. При этом в клубе стремятся сохранить иерархию заработной платы, чтобы избежать недовольства со стороны отдельных игроков ПСЖ.
Обладатель «Золотого мяча» получил предложение о новом соглашении, согласно которому будет получать около 30 миллионов евро в год. Однако окружение Дембеле требует почти вдвое (!) больше.
Таким образом, стороны далеки от того, чтобы найти компромисс. Нынешний контракт Усмана истекает в июне 2028 года, однако ПСЖ планирует сохранить вингера в составе команды.
В нынешнем сезоне 28-летний футболист провел 18 матчей во всех турнирах, в которых забил шесть голов и отдал четыре ассиста. Кроме «Золотого мяча», Усман завоевал престижну награду The Best и был признан лучшим игроком Лиги чемпионов 2024/25.
🚨🚨| BREAKING: Ousmane Dembélé has REFUSED Paris Saint-Germain's contract extension offer.— Goals Side (@goalsside) January 9, 2026
PSG offered him €30M per year, but Dembélé's camp want DOUBLE the amount after winning the Ballon d'Or.
{@Santi_J_FM } pic.twitter.com/YGoYn7p2yx
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Фабрицио Романо развеял все слухи о возможном уходе главного тренера французского ПСЖ
Николай – на радарах «Жироны»