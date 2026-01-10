Бывший футболист Динамо вернулся играть в российский чемпионат
38-летний финский полузащитник Роман Еременко продолжит карьеру в составе «Оренбурга»
Бывший футболист киевского «Динамо» Роман Еременко решил вернуться в российский чемпионат, чтобы продолжить карьеру в составе «Оренбурга».
По информации источников, опытный 38-летний полузащитник поедет на тренировочные сборы с новой командой, которая занимает 15-е место в элитном дивизионе.
Еременко выступал в составе киевского «Динамо» с 2008 по 2011 год – сначала был арендован с итальянского «Удинезе», после чего «бело-синие» оформили полноценный трансфер. Стал чемпионом Украины и завоевал Суперкубок страны.
После ухода из украинской команды почти десять лет провел в российском чемпионате, однако с 2017 по 2018 был дисквалифицирован из-за употребления запрещенных веществ.
С мая 2024-го играл в составе финского клуба «Гнистан». В активе Еременко – 73 матча и шесть голов за сборную Финляндию.
Roman Eremenko on siirtymässä Venäjälle?— Futissiirrot (@futissiirrot) January 9, 2026
Huhujen mukaan Eremenko on matkustanut FC Orenburgin harjoitusleirille #Veikkausliiga https://t.co/QhIT5Mah1F
