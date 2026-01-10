Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Бывший футболист Динамо вернулся играть в российский чемпионат
Украина. Премьер лига
10 января 2026, 12:07
Бывший футболист Динамо вернулся играть в российский чемпионат

38-летний финский полузащитник Роман Еременко продолжит карьеру в составе «Оренбурга»

Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Еременко

Бывший футболист киевского «Динамо» Роман Еременко решил вернуться в российский чемпионат, чтобы продолжить карьеру в составе «Оренбурга».

По информации источников, опытный 38-летний полузащитник поедет на тренировочные сборы с новой командой, которая занимает 15-е место в элитном дивизионе.

Еременко выступал в составе киевского «Динамо» с 2008 по 2011 год – сначала был арендован с итальянского «Удинезе», после чего «бело-синие» оформили полноценный трансфер. Стал чемпионом Украины и завоевал Суперкубок страны.

После ухода из украинской команды почти десять лет провел в российском чемпионате, однако с 2017 по 2018 был дисквалифицирован из-за употребления запрещенных веществ.

С мая 2024-го играл в составе финского клуба «Гнистан». В активе Еременко – 73 матча и шесть голов за сборную Финляндию.

