Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
09 января 2026, 19:18
Бавария лидирует в сезоне в сводной таблице топ-5 лиг

В тройку лучших входят также испанские Барселона и Реал

Бавария лидирует в сезоне в сводной таблице топ-5 лиг
Getty Images/Global Images Ukraine

Мюнхенская Бавария лидирует в сводной таблице топ-5 европейских чемпионатов по среднему количеству набранных очков за матч.

Мюнхенцы набирали 2,73 очка в среднем за игру.

Сразу за Баварией в таблице расположились испанские Барселона (2,58) и Реал (2,37).

Лучшие команды топ-5 европейских лиг по среднему количеству набранных очков за матч в сезоне 2025/26 (только национальные чемпионаты):

  • 2,73 – Бавария
  • 2,58 – Барселона
  • 2,37 – Реал
  • 2,35 – Ланс
  • 2,33 – Арсенал
  • 2,33 – Интер
  • 2,29 – ПСЖ
  • 2,24 – Вильярреал
  • 2,17 – Милан
  • 2,13 – Боруссия Дортмунд
  • 2,11 – Наполи
  • 2,05 – Манчестер Сити
  • 2,05 – Астон Вилла
  • 2,00 – Атлетико
  • 1,93 – Байер
  • 1,93 – РБ Лейпциг
  • 1,89 – Ювентус
  • 1,89 – Рома
  • 1,88 – Марсель
  • 1,88 – Лилль
