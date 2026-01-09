Бавария лидирует в сезоне в сводной таблице топ-5 лиг

Мюнхенская Бавария лидирует в сводной таблице топ-5 европейских чемпионатов по среднему количеству набранных очков за матч.

Мюнхенцы набирали 2,73 очка в среднем за игру.

Сразу за Баварией в таблице расположились испанские Барселона (2,58) и Реал (2,37).

Лучшие команды топ-5 европейских лиг по среднему количеству набранных очков за матч в сезоне 2025/26 (только национальные чемпионаты):