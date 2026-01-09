Другие новости09 января 2026, 19:18 |
Бавария лидирует в сезоне в сводной таблице топ-5 лиг
В тройку лучших входят также испанские Барселона и Реал
Мюнхенская Бавария лидирует в сводной таблице топ-5 европейских чемпионатов по среднему количеству набранных очков за матч.
Мюнхенцы набирали 2,73 очка в среднем за игру.
Сразу за Баварией в таблице расположились испанские Барселона (2,58) и Реал (2,37).
Лучшие команды топ-5 европейских лиг по среднему количеству набранных очков за матч в сезоне 2025/26 (только национальные чемпионаты):
- 2,73 – Бавария
- 2,58 – Барселона
- 2,37 – Реал
- 2,35 – Ланс
- 2,33 – Арсенал
- 2,33 – Интер
- 2,29 – ПСЖ
- 2,24 – Вильярреал
- 2,17 – Милан
- 2,13 – Боруссия Дортмунд
- 2,11 – Наполи
- 2,05 – Манчестер Сити
- 2,05 – Астон Вилла
- 2,00 – Атлетико
- 1,93 – Байер
- 1,93 – РБ Лейпциг
- 1,89 – Ювентус
- 1,89 – Рома
- 1,88 – Марсель
- 1,88 – Лилль
