Намек на Зинченко? Шон Дайч разнес игроков Ноттингема после провала в Кубке

Главный тренер «Ноттингема» Шон Дайч остался разгневанным после неожиданного вылета команды от «Рексхэма» в третьем раунде Кубка Англии:

«Первый тайм был неприемлем. Игроки знают это, и некоторые из них точно это осознают. Они должны посмотреть на себя в зеркало с этой стороны, но те, кто вышел на поле во втором тайме, по моему мнению, заслуживают похвалы. Мы выглядели как команда Премьер-лиги после перерыва.

Они стучат ко мне в дверь и говорят: «Почему я не играю?» – честно говоря, для некоторых это вполне понятно, но не для всех. Но в этом и заключается футбол. Нужно правильно тренироваться, потому что, когда придёт твой час, ты должен быть готов, а в первом тайме слишком многие были не готовы.

Нам приходится вносить изменения в стартовый состав из-за расписания игр, но футболисты показывают на что они способны. Они не будут стучать ко мне в дверь с вопросом: «Почему я не играю?», как та группа игроков, которая выступала в первом тайме», – сказал Дайч.

Стоит отметить, что сразу после первого тайма поле покинули украинский защитник Александр Зинченко, полузащитники Дилан Баква и Джеймс Макети.