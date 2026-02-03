Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бунт Роналду. Клуб запретил игрокам и тренеру комментировать ситуацию
Саудовская Аравия
03 февраля 2026, 01:39 | Обновлено 03 февраля 2026, 01:40
259
0

Бунт Роналду. Клуб запретил игрокам и тренеру комментировать ситуацию

Что происходит в Аль-Насре?

03 февраля 2026, 01:39 | Обновлено 03 февраля 2026, 01:40
259
0
Бунт Роналду. Клуб запретил игрокам и тренеру комментировать ситуацию
Getty Images/Global Images Ukraine

Согласно сведениям саудовских медиа, менеджмент «Аль-Насра» запретил тренерскому штабу и футболистам посещать зону флеш-интервью в рамках поединка чемпионата Саудовской Аравии против «Эр-Рияда» (1:0), о чем информирует издание A Bola.

Ни наставник команды Жорже Жезуш, ни представители игрового состава не выполнили стандартный медиа–регламент. Португальский тренер проигнорировал как предматчевое общение с прессой, так и итоговую пресс-конференцию по завершении встречи. Местные СМИ подчеркивают, что Жезуш принес извинения за отсутствие комментариев после игры.

Подобное решение может стоить главному тренеру «Аль-Насра» штрафа в размере более 6,7 тыс. евро.

Такая ситуация разворачивается на фоне протеста португальского форварда Криштиану Роналду. Нападающий выразил недовольство вектором развития клуба и отказался принимать участие в матче против «Эр-Рияда».

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Аль-Хиляль потратил 23 млн евро на 19-летнего хавбека
На фоне скандального ухода. Бензема обратился к бывшему клубу
ОФИЦИАЛЬНО. Аль-Хиляль подписал обладателя Золотого мяча 2022
Аль-Наср Эр-Рияд Криштиану Роналду Жорже Жезуш чемпионат Саудовской Аравии по футболу
Михаил Олексиенко Источник: A Bola
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Президент ФИФА призвал вернуть сборную россии: «Пора это сделать»
Футбол | 02 февраля 2026, 18:15 79
Президент ФИФА призвал вернуть сборную россии: «Пора это сделать»
Президент ФИФА призвал вернуть сборную россии: «Пора это сделать»

Инфантино очень хочет видеть возвращение россии

Йожеф САБО: «Как Жирона купила этого украинца, они что, слепые?»
Футбол | 02 февраля 2026, 08:07 32
Йожеф САБО: «Как Жирона купила этого украинца, они что, слепые?»
Йожеф САБО: «Как Жирона купила этого украинца, они что, слепые?»

Известный тренер раскритиковал Ваната

АЛЬ-ШЕЙХ: «Этого боксера мы звать не будем, пусть уходит на пенсию»
Бокс | 02.02.2026, 07:42
АЛЬ-ШЕЙХ: «Этого боксера мы звать не будем, пусть уходит на пенсию»
АЛЬ-ШЕЙХ: «Этого боксера мы звать не будем, пусть уходит на пенсию»
Жирона может в ближайшее время продать Ваната. На него нацелился клуб АПЛ
Футбол | 02.02.2026, 14:01
Жирона может в ближайшее время продать Ваната. На него нацелился клуб АПЛ
Жирона может в ближайшее время продать Ваната. На него нацелился клуб АПЛ
Челси отдал защитника в другой клуб АПЛ. Романо потвердил
Футбол | 02.02.2026, 23:58
Челси отдал защитника в другой клуб АПЛ. Романо потвердил
Челси отдал защитника в другой клуб АПЛ. Романо потвердил
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Йожеф САБО: «Он сидит себе на скамейке и получает большую зарплату»
Йожеф САБО: «Он сидит себе на скамейке и получает большую зарплату»
01.02.2026, 09:47 7
Футбол
Гвоздик потерпел сенсационное поражение нокаутом от серба Калайджича
Гвоздик потерпел сенсационное поражение нокаутом от серба Калайджича
02.02.2026, 06:00 8
Бокс
Усик нашел нового соперника. Это его самый тяжелый оппонент
Усик нашел нового соперника. Это его самый тяжелый оппонент
02.02.2026, 07:02 13
Бокс
Жирона направила Динамо предложение о трансфере. Суркис принял решение
Жирона направила Динамо предложение о трансфере. Суркис принял решение
01.02.2026, 08:27 26
Футбол
МИЧЕЛ: «Лучший вариант для него – уйти из Жироны. Это хорошее решение»
МИЧЕЛ: «Лучший вариант для него – уйти из Жироны. Это хорошее решение»
01.02.2026, 09:19 5
Футбол
Махмудов объяснил, почему Фьюри выбрал его в соперники
Махмудов объяснил, почему Фьюри выбрал его в соперники
02.02.2026, 03:22 2
Бокс
Жирона закрыла двери для футболиста сборной Украины
Жирона закрыла двери для футболиста сборной Украины
02.02.2026, 06:42 1
Футбол
Красюк обратился к Гвоздику после сенсационного фиаско с Калайджичем
Красюк обратился к Гвоздику после сенсационного фиаско с Калайджичем
02.02.2026, 15:42 9
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем