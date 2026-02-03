Бунт Роналду. Клуб запретил игрокам и тренеру комментировать ситуацию

Согласно сведениям саудовских медиа, менеджмент «Аль-Насра» запретил тренерскому штабу и футболистам посещать зону флеш-интервью в рамках поединка чемпионата Саудовской Аравии против «Эр-Рияда» (1:0), о чем информирует издание A Bola.

Ни наставник команды Жорже Жезуш, ни представители игрового состава не выполнили стандартный медиа–регламент. Португальский тренер проигнорировал как предматчевое общение с прессой, так и итоговую пресс-конференцию по завершении встречи. Местные СМИ подчеркивают, что Жезуш принес извинения за отсутствие комментариев после игры.

Подобное решение может стоить главному тренеру «Аль-Насра» штрафа в размере более 6,7 тыс. евро.

Такая ситуация разворачивается на фоне протеста португальского форварда Криштиану Роналду. Нападающий выразил недовольство вектором развития клуба и отказался принимать участие в матче против «Эр-Рияда».