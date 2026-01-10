Камбек с 0:3. Свитолина выбила юную американку и вышла в финал Окленда

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 13) пробилась в финал хардового турнира WTA 250 в Окленде (Новая Зеландия)!

В полуфинале украинка в двух сетах переиграла 18-летнюю американку Иву Йович (WTA 35).

WTA 250 Окленд. Хард, 1/2 финала

Элина Свитолина (Украина) [1] – Ива Йович (США) [3] – 7:6 (7:5), 6:2

В первой партии Свитолина уступала 0:3 с двумя брейками, но сумела оформить камбек, перехватит инициативу.

Элина провела первое очное противостояние против Ивы.

Помимо Йович, Свитолина в Окленде также прошла Варвару Грачеву, Кэти Бултер и Сонай Картал. В финальном поединке Элина поборется с Ван Синьюй (Китай, WTA 57).

Свитолина пробилась в 23-й финал на уровне Тура и поборется за 19-й трофей. Для Элины это будет второй финал на кортах Окленда – в 2024 года она проиграла в титульном матче Коко Гауфф.

Фото с матча

Getty Images/Global Images Ukraine

