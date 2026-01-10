Камбек с 0:3. Свитолина выбила юную американку и вышла в финал Окленда

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
10 января 2026, 11:20 | Обновлено 10 января 2026, 11:32
Элина переиграла Иву Йович и поборется за трофей турнира WTA 250 в Новой Зеландии

Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 13) пробилась в финал хардового турнира WTA 250 в Окленде (Новая Зеландия)!

В полуфинале украинка в двух сетах переиграла 18-летнюю американку Иву Йович (WTA 35).

WTA 250 Окленд. Хард, 1/2 финала

Элина Свитолина (Украина) [1] – Ива Йович (США) [3] – 7:6 (7:5), 6:2

В первой партии Свитолина уступала 0:3 с двумя брейками, но сумела оформить камбек, перехватит инициативу.

Элина провела первое очное противостояние против Ивы.

Помимо Йович, Свитолина в Окленде также прошла Варвару Грачеву, Кэти Бултер и Сонай Картал. В финальном поединке Элина поборется с Ван Синьюй (Китай, WTA 57).

Свитолина пробилась в 23-й финал на уровне Тура и поборется за 19-й трофей. Для Элины это будет второй финал на кортах Окленда – в 2024 года она проиграла в титульном матче Коко Гауфф.

introvert
Красуня. Повільний старт, зате потужний розгін) Так, зовсім інші швидкості, ніж в матчі Марти, менш чиста гра, але характер Еліни нікуди не зник. Та найголовніше, що свято українського тенісу триває.
Що ж до тінейджерки, то вона, безумовно, надперспективна, але ще сирувата.
C.Пеклов
Молодець!Змогла справитися у 1 чергу з собой,вдругу з глядачами,які підтримувалм суперницю.Чудовий ранок для нас!Дякуємо нашим красуням!
Андрій Заліщук
Супер Еля, характеру у тебе не займати, завтра два фінали WTA за участі українок в один день, давно такого не було, дай Боже два трофеї взяти!!!
C.Пеклов
Добре,що завтра фінали у різний час-6.00Еліна,8.00-Марта.
Олександр Науменко
Завтра світло не виключати!!! А-у, ДТЕК, ти чуєш, лондонський затворник?
AK.228
👏👏
