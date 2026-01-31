«Я чувствую себя очень уверенно». Вратарь МЮ хочет повторить подвиг Трубина
Сенне Ламменс готов пойти в атаку и забить гол
Голкипер «Манчестер Юнайтед» Сенне Ламменс заявил, что хотел бы повторить подвиг украинского вратаря лиссабонской «Бенфики» Анатолия Трубина, который отличился забитым мячом в матче Лиги чемпионов с мадридским «Реалом» (4:2).
«Здесь есть две стороны медали. Конечно, большую часть времени мы находимся в невыгодном положении, поэтому не всегда оказываемся в лучшей ситуации (для того, чтобы забить гол - прим.), это правда. Но я чувствую себя очень уверенно, потому что в прошлом уже забивал. Поэтому я чувствую, что могу забить гол и помочь команде на противоположной половине поля.
Но я все же надеюсь, что в будущем мы не окажемся в невыгодном положении. Но если это произойдет, я смогу помочь команде и, возможно, однажды забить гол», - сказал Ламменс в интервью manutd.com.
Ранее Трубин раскрыл детали своего разговора с вратарем «Реала» Тибо Куртуа.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Хоффенхайм продолжает удивлять
Елена выстояла против первой ракетки мира и завоевала трофей в Мельбурне