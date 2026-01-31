Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. «Я чувствую себя очень уверенно». Вратарь МЮ хочет повторить подвиг Трубина
Англия
31 января 2026, 20:29 |
Сенне Ламменс готов пойти в атаку и забить гол

Getty Images/Global Images Ukraine. Сенне Ламменс

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Сенне Ламменс заявил, что хотел бы повторить подвиг украинского вратаря лиссабонской «Бенфики» Анатолия Трубина, который отличился забитым мячом в матче Лиги чемпионов с мадридским «Реалом» (4:2).

«Здесь есть две стороны медали. Конечно, большую часть времени мы находимся в невыгодном положении, поэтому не всегда оказываемся в лучшей ситуации (для того, чтобы забить гол - прим.), это правда. Но я чувствую себя очень уверенно, потому что в прошлом уже забивал. Поэтому я чувствую, что могу забить гол и помочь команде на противоположной половине поля.

Но я все же надеюсь, что в будущем мы не окажемся в невыгодном положении. Но если это произойдет, я смогу помочь команде и, возможно, однажды забить гол», - сказал Ламменс в интервью manutd.com.

Ранее Трубин раскрыл детали своего разговора с вратарем «Реала» Тибо Куртуа.

По теме:
«Нападающие должны плакать». Тренер вратарей – об уникальном голе Трубина
Форвард Бенфики Иванович: «Трубин забил блестяще, как настоящий нападающий»
Тоттенхэм – Манчестер Сити. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Сенне Ламменс Бенфика Реал Мадрид Лига чемпионов Анатолий Трубин Бенфика - Реал Манчестер Юнайтед Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
