«Я чувствую себя очень уверенно». Вратарь МЮ хочет повторить подвиг Трубина

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Сенне Ламменс заявил, что хотел бы повторить подвиг украинского вратаря лиссабонской «Бенфики» Анатолия Трубина, который отличился забитым мячом в матче Лиги чемпионов с мадридским «Реалом» (4:2).

«Здесь есть две стороны медали. Конечно, большую часть времени мы находимся в невыгодном положении, поэтому не всегда оказываемся в лучшей ситуации (для того, чтобы забить гол - прим.), это правда. Но я чувствую себя очень уверенно, потому что в прошлом уже забивал. Поэтому я чувствую, что могу забить гол и помочь команде на противоположной половине поля.

Но я все же надеюсь, что в будущем мы не окажемся в невыгодном положении. Но если это произойдет, я смогу помочь команде и, возможно, однажды забить гол», - сказал Ламменс в интервью manutd.com.

Ранее Трубин раскрыл детали своего разговора с вратарем «Реала» Тибо Куртуа.