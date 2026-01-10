Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
10 января 2026, 12:29
Кто против Свитолиной? Стала известна финальная пара WTA 250 в Окленде

Элина поборется с Ван Синьюй за трофей новозеландских соревнований

Обновлено 10 января 2026, 12:42
Кто против Свитолиной? Стала известна финальная пара WTA 250 в Окленде
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

10 января состоялись полуфинальные матчи хардового турнира WTA 250 в Окленде, Новая Зеландия.

В решающем поединке сойдутся Элина Свитолина (Украина, WTA 13) и Ван Синьюй (Китай, WTA 57).

Свитолина в полуфинальной игре справились с Ивой Йович, а Ван одолела Александру Эалу.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Ранее Элина играла против Ван Синьюй только один раз – в 2024 году на Уимблдоне Свитолина оказалась сильнее китаянки и вышла в четвертьфинал.

Свитолина проведет 23-й финал в карьере – на ее счету 19 трофеев. Для Ван это будет второй финал на уровне Тура, в котором она постарается завоевать первый трофей.

Финал Окленде между Свитолиной и Ван Синьюй начнется 11 января ориентировочно в 06:00 по Киеву на центральном корте.

Элина во второй раз в карьере сыграет в решающем поединке новозеландских соревнований. В 2024 она проиграла титульный матч Коко Гауфф. В прошлом сезоне на кортах Окленде в мужском турнире АТР 250 чемпионом стал муж Свитолиной Гаэль Монфис.

WTA 250 Окленд. 1/2 финала

Элина Свитолина [1] – Ива Йович [3] – 7:6 (7:5), 6:2
Александра Эала [4] – Ван Синьюй [7] – 7:5, 5:7, 4:6

Путь Свитолиной к финалу в Окленде:

  • 1/16 финала: Элина Свитолина [1] – Варвара Грачева – 6:3, 6:1
  • 1/8 финала: Элина Свитолина [1] – Кэти Бултер – 7:5, 6:4
  • 1/4 финала: Элина Свитолина [1] – Сонай Картал – 6:4, 6:7 (2:7), 7:6 (7:5)
  • 1/2 финала: Элина Свитолина [1] – Ива Йович [3] – 7:6 (7:5), 6:2

Путь Ван Синьюй к финалу в Окленде:

  • 1/16 финала: Ван Синьюй [7] – Кэти Макнелли – 2:6, 6:3, 7:5
  • 1/8 финала: Ван Синьюй [7] – Рената Сарасуа – 7:5, 6:4
  • 1/4 финала: Ван Синьюй [7] – Франческа Джонс – 6:4, 4:3, RET., Джонс
  • 1/2 финала: Ван Синьюй [7] – Александра Эала [4] – 5:7, 7:5, 6:4

Личная встреча Элины и Ван

  • Уимблдон-2024. 1/8 финала: Элина Свитолина – Ван Синьюй – 6:2, 6:1

Сетка WTA 250 в Окленде

Элина СВИТОЛИНА: «Уверена, в будущем у нее будет еще очень много титулов»
Камбек с 0:3. Свитолина выбила юную американку и вышла в финал Окленда
Элина Свитолина – Ива Йович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
