Решение близко? В Челси определили дедлайн для Марески

Тренер «Челси» Энцо Мареска оказался под угрозой отставки. Лондонский клуб демонстрирует неутешительную статистику, одержав победу лишь в двух из девяти крайних поединков. Вчерашняя встреча 19–го тура АПЛ против «Борнмута» завершилась мировым результатом – 2:2.

По сведениям Sky Sports, итальянский тренер сохранит свою должность к началу 2026 года, однако его пребывание в команде до конца января под вопросом.

Руководство может прибегнуть к увольнению, если показатели коллектива не пойдут вверх в ближайшие недели. Сейчас «синие» располагаются на 5–й строчке в таблице чемпионата, имея в активе 30 баллов.