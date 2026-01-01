Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Решение близко? В Челси определили дедлайн для Марески
Англия
01 января 2026, 01:07 |
99
0

Решение близко? В Челси определили дедлайн для Марески

Январь станет определяющим для тренера

01 января 2026, 01:07 |
99
0
Решение близко? В Челси определили дедлайн для Марески
Getty Images/Global Images Ukraine

Тренер «Челси» Энцо Мареска оказался под угрозой отставки. Лондонский клуб демонстрирует неутешительную статистику, одержав победу лишь в двух из девяти крайних поединков. Вчерашняя встреча 19–го тура АПЛ против «Борнмута» завершилась мировым результатом – 2:2.

По сведениям Sky Sports, итальянский тренер сохранит свою должность к началу 2026 года, однако его пребывание в команде до конца января под вопросом.

Руководство может прибегнуть к увольнению, если показатели коллектива не пойдут вверх в ближайшие недели. Сейчас «синие» располагаются на 5–й строчке в таблице чемпионата, имея в активе 30 баллов.

По теме:
Слот признался: что на самом деле мешает Вирцу в Ливерпуле
Сандерленд – Манчестер Сити. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Челси готовится к увольнению тренера. У Марески осталось несколько матчей
Энцо Мареска Челси Английская Премьер-лига Борнмут
Михаил Олексиенко Источник: Sky Sports
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Иностранный тренер отказался от сборной и приехал работать в Динамо
Футбол | 31 декабря 2025, 23:22 0
Иностранный тренер отказался от сборной и приехал работать в Динамо
Иностранный тренер отказался от сборной и приехал работать в Динамо

Кендзерек рассказал, почему поехал работать в киевский клуб

Мудрик услышал неутешительный вердикт о своем будущем
Футбол | 31 декабря 2025, 22:42 2
Мудрик услышал неутешительный вердикт о своем будущем
Мудрик услышал неутешительный вердикт о своем будущем

Щербачев считает, что украинец уже не вернет свой звездный уровень

ОФИЦИАЛЬНО. Подарок под елку. Клуб УПЛ уволил главного тренера
Футбол | 31.12.2025, 17:13
ОФИЦИАЛЬНО. Подарок под елку. Клуб УПЛ уволил главного тренера
ОФИЦИАЛЬНО. Подарок под елку. Клуб УПЛ уволил главного тренера
Турки Аль-Шейх отказался от Усика и нашел ему замену
Бокс | 31.12.2025, 08:43
Турки Аль-Шейх отказался от Усика и нашел ему замену
Турки Аль-Шейх отказался от Усика и нашел ему замену
Вратаря сборной Украины решил купить один из крупнейших клубов в истории
Футбол | 31.12.2025, 06:32
Вратаря сборной Украины решил купить один из крупнейших клубов в истории
Вратаря сборной Украины решил купить один из крупнейших клубов в истории
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Стадион и база известного украинского клуба выставлены на аукцион
Стадион и база известного украинского клуба выставлены на аукцион
31.12.2025, 11:17 1
Футбол
Молодежный ЧМ по хоккею. Разгромная победа одного из фаворитов
Молодежный ЧМ по хоккею. Разгромная победа одного из фаворитов
30.12.2025, 04:45 1
Хоккей
Довбик отказал Эвертону и определился с чемпионатом, где продолжит карьеру
Довбик отказал Эвертону и определился с чемпионатом, где продолжит карьеру
30.12.2025, 08:11 9
Футбол
Суркис отказался продавать талант Динамо в Испанию и отправил в аренду
Суркис отказался продавать талант Динамо в Испанию и отправил в аренду
31.12.2025, 09:11
Футбол
Полиция раскрыла подробности жуткой аварии с участием Джошуа
Полиция раскрыла подробности жуткой аварии с участием Джошуа
30.12.2025, 03:21
Бокс
Турки Аль-Шейх заплатил Иноуэ гонорар, ставший абсолютным рекордом
Турки Аль-Шейх заплатил Иноуэ гонорар, ставший абсолютным рекордом
30.12.2025, 09:33 1
Бокс
Тайсон Фьюри выступил с заявлением по поводу боя Усика против Уайлдера
Тайсон Фьюри выступил с заявлением по поводу боя Усика против Уайлдера
31.12.2025, 09:45 1
Бокс
Йожеф САБО: «Он приедет в Динамо, когда привезет с собой жену»
Йожеф САБО: «Он приедет в Динамо, когда привезет с собой жену»
30.12.2025, 08:33 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем