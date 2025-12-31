Челси – Борнмут – 2:2. Синие потеряли очки. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор центрального матча 19-го тура АПЛ
Вечером 30 декабря состоялся матч 19-го тура Английской Премьер-лиги.
Челси и Борнмут сыграли в результативную ничью на Стэмфорд Бридж (2:2).
Гости открыли счет на 6-й минуте, отличился Дэвид Брукс. Синие быстро отыгрались, на 15-й минуте Коул Палмер реализовал пенальти.
На 23-й минуте Энцо Фернандес вывел лондонцев вперед после ассиста Алехандро Гарначо.
На 27-й минуте Джастин Клюйверт сравнял счет, установив окончательный результат (2:2).
Английская Премьер-лига
19-й тур, 30 декабря 2025 года
Челси – Борнмут – 2:2
Голы: Палмер, 15 (пен), Фернандес, 23 – Брукс, 6, Клюйверт, 27
Видео голов и обзор матча
События матча
