Челси – Борнмут – 2:2. Синие потеряли очки. Видео голов и обзор матча

Вечером 30 декабря состоялся матч 19-го тура Английской Премьер-лиги.

Челси и Борнмут сыграли в результативную ничью на Стэмфорд Бридж (2:2).

Гости открыли счет на 6-й минуте, отличился Дэвид Брукс. Синие быстро отыгрались, на 15-й минуте Коул Палмер реализовал пенальти.

На 23-й минуте Энцо Фернандес вывел лондонцев вперед после ассиста Алехандро Гарначо.

На 27-й минуте Джастин Клюйверт сравнял счет, установив окончательный результат (2:2).

Английская Премьер-лига

19-й тур, 30 декабря 2025 года

Челси – Борнмут – 2:2

Голы: Палмер, 15 (пен), Фернандес, 23 – Брукс, 6, Клюйверт, 27

Видео голов и обзор матча