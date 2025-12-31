Спортивная премия 2025 года. Результаты и победители
Чемпионат Англии
Челси
30.12.2025 21:30 – FT 2 : 2
Борнмут
Англия
31 декабря 2025, 04:54 | Обновлено 31 декабря 2025, 04:58
Челси – Борнмут – 2:2. Синие потеряли очки. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор центрального матча 19-го тура АПЛ

Челси – Борнмут – 2:2. Синие потеряли очки. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 30 декабря состоялся матч 19-го тура Английской Премьер-лиги.

Челси и Борнмут сыграли в результативную ничью на Стэмфорд Бридж (2:2).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Гости открыли счет на 6-й минуте, отличился Дэвид Брукс. Синие быстро отыгрались, на 15-й минуте Коул Палмер реализовал пенальти.

На 23-й минуте Энцо Фернандес вывел лондонцев вперед после ассиста Алехандро Гарначо.

На 27-й минуте Джастин Клюйверт сравнял счет, установив окончательный результат (2:2).

Английская Премьер-лига

19-й тур, 30 декабря 2025 года

Челси – Борнмут – 2:2

Голы: Палмер, 15 (пен), Фернандес, 23 – Брукс, 6, Клюйверт, 27

Видео голов и обзор матча

События матча

27’
ГОЛ ! Мяч забил Джастин Клюйверт (Борнмут).
23’
ГОЛ ! Мяч забил Энцо Фернандес (Челси), асcист Алехандро Гарначо.
15’
ГОЛ ! С пенальти забил Коул Палмер (Челси).
6’
ГОЛ ! Мяч забил Дэвид Брукс (Борнмут).
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
