Чемпионат Англии
Челси
30.12.2025 21:30 - : -
Борнмут
Англия
29 декабря 2025, 20:43
Челси – Борнмут. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Матч начнется 30 декабря в 21:30 по Киеву

ФК Челси

Во вторник, 30 декабря, состоится поединок 19-го тура чемпионата Англии между «Челси» и «Борнмутом». По киевскому времени игра начнется в 21:30.

Челси

Для чемпионов мира в текущем сезоне не все складывается гладко. За 18 сыгранных туров Премьер-лиги команда набрала 29 зачетных пунктов, позволяющих ей занимать 5-е место турнирной таблицы чемпионата. И от 10-го, и от 3-го места клуб отделяет 3 очка. В Кубке английской лиги лондонцы дошли до полуфинала, где сыграют против «Арсенала».

В Лиге чемпионов «Челси» удалось набрать 10 баллов за 6 игр – такие результаты позволяют клубу занимать 13 место общей таблицы соревнований. За 2 тура до завершения основного этапа расстояние от требуемого топ-8 составляет 2 очка.

Борнмут

В начале сезона коллектив выглядел невероятно сильно, но в последних играх его результаты разочаровываются. Всего в 18 играх Премьер-лиги «вишни» завоевали 22 зачетных пункта, благодаря которым теперь занимают 15-ю позицию турнирной таблицы. Запас от зоны вылета довольно существенный – 9 очков.

Из Кубка английской лиги «Борнмут» вылетел на стадии 1/32 финала от «Брентфорда».

Личные встречи

В последних пяти играх между клубами небольшое преимущество имеет «Челси». На балансе команды 2 победы, еще 3 игры завершились вничью.

Интересные факты

  • «Борнмут» не может победить уже 9 матчей подряд. На счету команды 4 ничьи и 5 поражений.
  • В последних 9 домашних играх «Челси» одержал 6 побед.
  • В последних 5 играх каждый клуб не смог сохранить ворота сухими 4 раза.

Прогноз

Я поставлю на победу «Челси» с коэффициентом 1.58.

Челси
30 декабря 2025 -
21:30
Борнмут
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
